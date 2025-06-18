«Без раздумий полетели в Сочи»: туристка рассказала о пятидневном отпуске, который обошелся в 120 тысяч

Во время отдыха туристка не заметила никаких негативных последствий экологической катастрофы Источник: Олеся Евсеева, Дмитрий Гладышев / Городские медиа











Решить, где стоит провести долгожданный отдых, в этом году непросто. Из-за прошлогодней экологической катастрофы, к которой привело крушение танкеров с нефтью, многие сейчас сомневаются, стоит ли ехать на Черное море. Адвокат Олеся Евсеева из Тюмени решила рискнуть и в конце мая вместе с дочерью отправилась в Сочи. Забегая вперед, отметим, что она, в отличие от многих отдыхающих, не пожалела об этом. Честный отзыв о пяти днях, проведенных на берегу Черного моря, читайте в ее авторской колонке для портала 72.RU. Далее — от первого лица.

В мает на пляжах в Сочи было свободно и тихо Источник: Олеся Евсеева Фракций мазута в воде и на берегу туристка не видела Источник: Олеся Евсеева

Мы не выбирали, где провести отпуск. Сразу решили, что хотим лететь в Сочи. Нам нравится сам город, его атмосфера и море, поэтому у нас не было никаких раздумий. Отель я искала самостоятельно на одном из сервисов для путешествий и бронировала жилье еще в марте. Номер на двоих со шведским столом на завтрак обошелся нам в 28 тысяч рублей (отпуск длился пять дней. — Прим. ред.). Отель я выбирала в центре Сочи. На сайте было указано, что у него четыре звезды. Мы неприхотливые туристы, и нас всё устроило: сервис, уборка, в номере всегда была свежая вода, и нам регулярно меняли полотенца.

Наша героиня осталась довольна качеством продуктов и кухней Источник: Олеся Евсеева Как вам такой сладкий перекус? Источник: Олеся Евсеева

Нам с дочерью очень понравился шведский стол в нашем отеле. Разнообразие продуктов и блюд было настолько большим, что каждый без труда находил то, что было ему по вкусу. Богатый выбор был даже для приверженцев принципов здорового питания. Кухня была настолько вкусной, что мы несколько раз отдельно оплачивали еще и ужин. Он обходился в полторы тысячи рублей на одного, и за эти деньги мы получали неограниченное количество блюд, десертов и напитков.

Билеты туда и обратно на двоих стоили около 63 тысяч рублей Источник: Олеся Евсеева











В Сочи мы летали на самолете. Билеты туда и обратно на двоих вышли около 63 тысяч рублей. В первый день, когда мы прилетели на море, был штиль и достаточно жарко. Я заходила в воду и видела камни на дне. Никаких следов мазута и неприятного запаха мы не заметили.

Только на третий день нашего отдыха на море появились волны, которые выносили на берег водоросли. Спасатели запрещали в этот день купаться, и мы загорали. Вода в мае была еще прохладная, но уже вполне комфортная. Мы ходили на пляж одной из соседних гостиниц. Вход на него был бесплатным, и там находилось всё необходимое для комфортного отдыха. Основным контингентом отдыхающих в конце мая в Сочи оказались люди пенсионного возраста. Семей с детьми мы практически не видели. Даже в самом городе было немноголюдно и тихо.

Красиво и пока еще тихо Источник: Олеся Евсеева В самом городе туристы тоже не заметили толп Источник: Олеся Евсеева

В Сочи очень много точек общепита на любой вкус и кошелек. Лично мне там очень нравится киоск с говорящим названием «Мидийное место». Пару раз мы там обедали и во время недавнего отпуска. Кастрюлька с мидиями, гренками и картофелем стоит 740 рублей за одну порцию.

Конечно, сами продукты, напитки и прокат самокатов в Сочи дороже, чем в Тюмени. Мы ездили в Олимпийский парк и пользовались там услугами кикшеринга. Одна минута стоит у них восемь рублей с копейками. На продукты, кофе, такси и небольшие покупки мы с дочерью за пять дней потратили около 30 тысяч.

Вот такая кастрюлька с морепродуктами, гренками и картофелем фри стоит в Сочи 740 рублей Источник: Олеся Евсеева

Отпуск был коротким, но мы успели отлично отдохнуть. Три дня стояла прекрасная солнечная погода, и мы провели их на море — купались и загорали. На четвертый день нашего отдыха стало прохладнее, и мы отправились смотреть на олимпийские объекты, прогулялись по Имеретинской набережной.

Погода немного подкачала и подкрепила желание вернуться Источник: Олеся Евсеева Бывали на этом горнолыжном курорте? Источник: Олеся Евсеева

В последний день нашего пребывания в Сочи мы выехали из отеля, добрались до вокзала, оставили там чемодан и уже на «Ласточке» отправились на горнолыжный курорт Роза Хутор. К сожалению, из-за пасмурной погоды мы не увидели самих гор, но насладились прекрасным воздухом, который после дождя был невероятным. В этот раз мы добрались до Олимпийской деревни, прокатились по канатной дороге и теперь надеемся вернуться туда, когда уже не будет облаков, чтобы увидеть всю красоту, которая в этот раз скрывалась от наших глаз за тучами.

Отпуск удался, а его послевкусием стало огромное желание вернуться Источник: Олеся Евсеева В Сочи своя атмосфера Источник: Олеся Евссева

Мы уехали из Сочи с огромным желанием вернуться. Если кто-то сейчас раздумывает над тем, стоил ли сюда ехать, советую не бояться и однозначно ехать. Никаких последствий экологической катастрофы мы там не заметили, прекрасно отдохнули и замечательно себя чувствуем. Лично для меня Сочи — это курорт, на который я хочу возвращаться снова и снова.

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