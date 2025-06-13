Такой френч вы еще не видели: 5 вариантов французского маникюра на лето

Когда мастера предлагают десятки дизайнов, но мы-то точно знаем, какой выбрать, даже в сотый раз Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Ровно 50 лет назад появился френч как универсальный маникюр, подходящий для любого случая и образа. С тех пор его популярность не угасает и он регулярно попадает в список горячих трендов. Современные мастера всё чаще экспериментируют с френчем: отказываются от традиционного белого полумесяца, добавляют украшения или рисунки. Чтобы найти самые модные варианты на лето 2025 года, мы обратились к владелице салона красоты Татьяне Красотовской — и вот что она порекомендовала.

Яркий лимонный френч

Немного цитрусов в жаркий день? Лето позволяет уйти от масляно-желтого приглушенного цвета и добавить яркости хотя бы на кончики пальцев. Любители экспериментов могут нарисовать на ногтях кусочки лимона или дополнить желтый цвет розовым или голубым.

Источник: «Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.com











Если ваши ногти отросли всего на пару миллиметров, это не повод отказывать себе во французском маникюре. Яркий лимонный цвет будет выгодно смотреться и в варианте микрофренча. Притом за счет длины выразительный цвет не будет привлекать лишнее внимание на работе, а только создаст необычную окантовку на ногтях.

Молочный френч

В качестве альтернативы классике, без ярких цветов, Татьяна предлагает молочный френч. Он выглядит естественно за счет белой окантовки и светлой базы, но деликатное мерцание создает магию на каждом пальце. Он подойдет под любую форму ногтя и событие, даже для сезона свадеб.

Источник: «Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.com











— Он идеально подчеркнет ваш загар, придаст рукам ухоженный вид и добавит ту самую изюминку любому летнему наряду от легкого сарафана до вечернего платья, — рассказала Татьяна.

Френч под цвет океана

Морская тематика летом особенно актуальна. Среди всех зеленых оттенков эксперт советует обратить внимание на цвет морской волны. Он относится к пастельным, так что не будет смотреться вызывающе и подойдет ко многим образам.

Источник: «Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.com











Цвет открывает простор для творчества в дизайне ногтей. Попробуйте вытянуть классический полумесяц по всей длине ногтя или нарисовать волнистые линии, напоминающие морские волны, в центре пластины.

Благодаря сочетанию с естественной базой броские сцена смотрятся невероятно стильно, смело, но при этом абсолютно не вульгарно. Татьяна Красотовская владелица салона красоты Krasotovskaya

Френч на натуральной базе

Мода переменчива, но некоторые вещи остаются актуальными всегда. Классический френч на натуральной или нюдовой основе — один из таких примеров. Он выглядит стильно как сам по себе, так и с украшениями. Например, белоснежные горошины придадут образу элегантности. А вот от страз и непропорционально больших полумесяцев лучше отказаться. Последние сезоны они не в тренде.

Источник: «Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.com











— Беспроигрышный выбор, который гармонично впишется в любую ситуацию, будь то деловая встреча, романтическое свидание или беззаботный отпуск. Всегда уместен, всегда безупречен — этот маникюр станет вашей визитной карточкой, говорящей о тонком вкусе и чувстве стиля, — поделилась эксперт.

Неординарный геометричный и линейный френч

С первого взгляда и не скажешь, что перед нами еще один трендовый вариант френча на это лето, настолько далеко он ушел от классики. В нем почти нет строгих правил: выбирайте любые цвета — от нежных бежевых до ярких розовых, главное, чтобы они гармонировали между собой. Линии могут быть любой толщины, но важно соблюдать пропорции, чтобы абстракция не превратилась в хаотичную мазню.

Источник: «Салон красоты KRASOTOVSKAYA» / Vk.com











— Современное переосмысление классики, где вместо традиционной «улыбки» используются четкие линии, углы или асимметричные элементы. Такой дизайн не только подчеркнет вашу индивидуальность, но и точно соберет 1000 восхищенных взглядов, делая ваш маникюр настоящим произведением искусства, — подмечает Татьяна Красотовская.