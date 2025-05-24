Met Gala, оливковый и бургунди: 5 образов на выпускной. Эти наряды достойны красных дорожек

Выпускные вечера пройдут уже в июне Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Скоро выпускные. Повод не только всплакнуть, но и покрасоваться. Зумеры знают, что покупать платья в свадебных салонах и выбирать огромные и пышные наряды уже не модно. Актуальны такие образы, в которых вещи выглядят дорого и пригодятся в повседневной жизни. Корреспондент NGS55.RU прогулялась по маркетплейсам в поисках идеального лука на выпускной, а также посчитала, в какую сумму обойдутся платья и украшения.

Топ-5 модных образов — ниже.

Черное платье-комбинация

Это, пожалуй, одна из базовых вещей в гардеробе. Такое платье можно стилизовать и как нарядное, и как повседневное. Посмотрим, как включить его в дорогой образ.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа











Подберем крупные украшения, чтобы сгладить излишнюю хрупкость и простоту. В нашем варианте будет бижутерия под золото, которая особенно подойдет загорелым девушкам. В уши — длинные висячие серьги, а на шею — широкое колье. Если первые обойдутся в 419 рублей, то второе — в 776 рублей.

Что касается платья, важно выбрать длину макси. Оно будет стройнить, придавать шарм и изящность. А вот вырез — на ваше усмотрение. В нашем обзоре он — V-образный, а есть, например, с бретелями, а также «сердечко» и квадратный.

Варианты комбинаций Источник: www.wildberries.ru











Добавляем к стоимости цену за платье, это 1881 рубль, а также за бежевые туфли под стать «золотинке» — 3740 рублей. Итого — 6816 рублей.

Платье-баллон с бантом

А здесь особенно изощряться не нужно, так как платье-баллон с бантом само по себе кричащее. Но даже такую нарядную вещь нужно правильно стилизовать.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа











Далеко от трендов не отходим и выбираем модный цвет бургунди, который с прошлого года прочно поселился в гардеробах. К «кровавому» платью — такого же цвета колготки, которые после выпускного можно сочетать с офисной черной юбкой.

С осени прошлого года весь Pinterest пестрит снимками готичных остроносых туфель на низкой шпильке. На зимних показах мы видели кожаные пальто, штаны, юбки, куртки и платья глубокого винного цвета. В пример можно привести модели Bottega Veneta, Versace и Gucci.

Цвет бургунди часто мелькал на модных показах Источник: Versace, Bottega Veneta / versace.ru, bottegaveneta.com











Подобрали и мы яркие туфли на маркетплейсе. Отдать за них нужно будет 3195 рублей. Отметим, что образ можно сделать готичным, подобрав украшения, например, с шипами, так и сдержанным. Если вы за последний вариант, можно заменить эпатажные туфли на классическую пару, только обязательно винного цвета, на шпильке.

Колготки обойдутся в 340 рублей, платье — в 6026 рублей. Для большей праздничности мы подобрали блестящий клатч в виде диско-шара за 943 рубля. Итого вышло 10 504 рубля.

Оливковая «трапеция»

Здесь мы соединили сразу два тренда — оливковый цвет и платье-трапецию. Приглушенный и дорогой зеленый цвет особенно любят дизайнеры Gucci, а модель платья вернулась из 60-х. Поищем что-то похожее на маркетплейсе.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа











Поговорим о платье. «Трапеция» особенно подойдет миниатюрным девушкам, а также любительницам показать ноги. В интернете мы нашли летящую и свободную модель с бретелью на шее. Кстати, отличный вариант, чтобы носить летом.

Утепленный вариант — добавить к такому платью колготки и лодочки. Стоит оливковая «трапеция» 1928 рублей.

А вот к праздничному образу — золотистые босоножки на шпильке за 6669 рублей. Подберем и округлые серьги за 391 рубль, а также не забудем о коричневом пиджаке за 4250 рублей. Вдруг вечером будет прохладно. Итого за образ — 13 238 рублей.

Брючный костюм

А теперь поговорим о самых свежих трендах. На недавнем ежегодном балу Met Gala в мае, где собрались главные мировые звезды, то и дело встречался белый брючный костюм. Это отлично соответствовало тематике «черного дендизма», который подразумевает элегантные образы.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа











Если вы хотите максимально быть в тренде на выпускном, вы можете взять за основу наряд актрисы Зендеи на красной дорожке. Тут не только белый костюм, но и шляпа такого же цвета. На нее нужно будет раскошелиться — 4464 рубля, зато какой вы будете экстравагантной!

Этот образ то и дело мелькал в майских модных статьях Источник: www.vogue.com











На маркетплейсе мы нашли похожий костюм за 4340 рублей и туфли за 2839 рублей. Вниз наденем топик за 1011 рублей, хотя вы можете выбрать что-то более сложное, например, рубашку с наглухо застегнутыми пуговицами. Итого за образ — 12 654 рубля.

Популярный вариант

Мы не могли оставить без внимания то, что нравится современным выпускницам, они покупают такой наряд чаще всего. На вкладке «популярные товары» выскочило облегающее платье, напоминающее наряд феи. Посмотрим на него поближе.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа











Это длинное и сужающееся к низу светло-розовое платье, которое блестит и переливается на свету. Оно отличается ассиметричными рукавами. С одной стороны, ткань доходит до кисти руки, с другой — прикрывает плечо. Платье закрытое, особенно в районе ключиц, но не менее элегантное.