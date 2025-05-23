Всем сестрам по кремам. Как определить тип кожи и правильно подобрать уход — дерматологи ответили на популярные вопросы

Иногда даже те, кто давно и регулярно пользуется косметикой, могут задаться вопросом о том, правильно ли они это делают. Ассортимент бьюти-средств достаточно разнообразный, но в первую очередь при подборе нужно обращать внимание не на бренд, а на то, что подходит конкретному покупателю. Дерматологи по просьбе наших новосибирских коллег из NGS.RU ответили на популярные вопросы об уходе за кожей.
- Как определить свой тип кожи лица
- Как подобрать уход за кожей лица
- Как выровнять тон кожи лица
- Как подтянуть кожу лица
- Как правильно наносить крем на лицо
- Как пользоваться тканевой маской для лица
- Чем отличается тоник от тонера
Как определить свой тип кожи лица
Выделяют четыре типа кожи: нормальная, сухая, жирная и комбинированная. Как объяснила врач-дерматовенеролог, косметолог клиники «Медика» Ксения Ноздрань, нормальная кожа выглядит ровной, упругой, с равномерным умеренным блеском. Поры на ней малозаметны.
Сухая кожа тонкая, похожа на пергамент, склонна к появлению множественных мелких морщинок, у нее отсутствует жирный блеск. Есть склонность к шелушению, может присутствовать чувство сухости и стянутости после умывания.
Жирная кожа плотная, толстая, достаточно пористая, имеет ярко выраженный блеск на всей поверхности лица, часто склонна к высыпаниям и появлению черных точек.
Комбинированная кожа встречается чаще всего и объединяет признаки жирной и сухой. В Т-зоне (лоб, нос, подбородок) будут расширенные поры, черные точки, сальный блеск, а в области щек, как правило, кожа матовая с признаками сухости.
«Выделяют еще такое понятие, как чувствительная кожа, но это все-таки не тип кожи, а ее состояние, и чувствительной может быть любая кожа: и жирная, и сухая», — отметила врач.
Дома можно провести экспресс-тест: приложить к лицу сухую салфетку или лист бумаги. Если на ней остается отпечаток всего лица, значит кожа жирная. Если отпечатывается только Т-зона — кожа комбинированная. Если ничего не отпечатывалось или след незначительный, то это говорит о том, что кожа сухая или нормальная.
Как подобрать уход за кожей лица
Подбор ухода зависит от типа кожи, ее состояний и сенсорики, объяснила врач-дерматолог, косметолог и главный разработчик бренда Biotime Светлана Соловьева. К особым состояниям относятся, например, акне, гиперпигментация, розацеа.
«Исходя из типа кожи, особого состояния специалист подбирает домашний уход. На самом деле, важный третий пункт в этом — это запрос пациента, — подчеркивает специалист. — Сенсорика и текстура средств очень важны. Пациент не может использовать два раза в день домашний уход, который его раздражает по каким-то тактильным ощущениям».
Как правило, люди с жирной кожей предпочитают использовать гели для умывания, а не пенки. И наоборот: обладатели сухой кожи обычно предпочитают пенки из-за их легкой текстуры.
Как выровнять тон кожи лица
Для того чтобы тон кожи был ровным и сияющим, важно, чтобы на поверхности рогового слоя не скапливались старые отмершие чешуйки эпидермиса.
«С возрастом, а также под действием ультрафиолета, неправильного ухода, различных заболеваний, процессы кератинизации (отшелушивания) замедляются, из-за чего рельеф становится неоднородным, появляются пигментные пятна и расширенные поры», — объяснила Ксения Ноздрань.
Важно ежедневно очищать кожу утром и вечером средством, подходящим по типу кожи, и дополнительно два-три раза в неделю использовать продукты для более глубокого очищения. К таким относятся энзимные пудры, скатки, мягкие скрабы, полиши, диски с кислотами.
Для выравнивания тона кожи косметологи могут назначить курс пилингов различной глубины воздействия, аппаратные методики: фотосистемы и лазеры, а также инъекционные процедуры, которые будут направлены на восстановление структуры, поврежденных клеток и стимуляцию выработки коллагена.
Как подтянуть кожу лица
Специалисты предупреждают, что с помощью косметологии подтянуть кожу можно только на один сантиметр.
«Для подтяжки кожи могут использовать коллаген-стимуляторы, а на рынке их немного. Применяют препараты, стимулирующие коллагеновое волокно на основе гидроксиапатита, пульмолочной кислоты, некоторые аппаратные методики», — объяснила врач Светлана Соловьева.
В некоторых случаях можно закамуфлировать провисшую кожу — для этого используют нити и филлеры.
Как правильно наносить крем на лицо
Крем на лицо наносят ежедневно утром и вечером в зависимости от потребностей кожи, погодных условий, времени года, подчеркивает Ксения Ноздрань.
В летнее время утром стоит отдавать предпочтение легким формам: флюидам и гелям. Вечером и зимой стоит выбирать более плотные кремы.
Кожу сначала нужно хорошо очистить, а потом наносить на нее крем. Средство распределяют легкими движениями по массажным линиям, не следует слишком усердствовать, тереть и растягивать кожу.
«Очень важный момент: если крем в открытой банке, без дозатора, то важно набирать крем специальной лопаточкой, которая обычно идет в наборе, или использовать ватную палочку», — добавила Ксения Ноздрань.
Если на лице остались излишки крема, то их можно аккуратно промокнуть сухой салфеткой.
Как пользоваться тканевой маской для лица
Тканевые маски содержат пропитки, которые дают разные положительные эффекты: увлажнение, борьба с воспалениями, снижение раздражения, питание кожи.
«Окклюзия на коже (образование пленки, под которой скапливается влага) создает такую прослойку, кожа начинает отекать. Поэтому когда мы снимаем тканевую маску, кажется, что лицо стало более ровным, напитанным, кожа как будто бы тактильно стала объемнее», — объяснила Светлана Соловьева.
При подборе нужно отдавать предпочтение маскам, подходящим для решения проблем кожи конкретного человека. Также в составе не должно быть раздражающих компонентов или явных аллергенов. Если выбрать маску, которая не подходит под тип и состояние кожи, то эффекта от средства не будет.
«Время экспозиции масок, заявленное производителями, — 10–15 минут. Маску не надо оставлять на лице на несколько часов, потому что эффект окклюзии не дает возможности кожному салу нормально отделяться, роговым чешуйкам — отшелушиваться, а коже — дышать», — отметила дерматолог.
Необходимо следовать инструкции и держать маску строго указанное на упаковке время.
Чем отличается тоник от тонера
Несмотря на похожие названия, тоник и тонер — два разных продукта, каждый из которых имеет свои особенности.
«Тоник — это дополнительный этап очищения. Зачастую он используется для восстановления уровня PH кожи, который нарушается после контакта с водой и очищающими средствами, — объяснила Ксения Ноздрань. — Это жидкий продукт, он может иметь в своем составе спирты, кислоты и другие активные компоненты. Как правило, его наносят с помощью ватного диска».
Структура тонера более плотная и напоминает жидкую эмульсию. Средство используют для того, чтобы максимально быстро увлажнить лицо после умывания, успокоить и придать свежести. Также его можно использовать вместо сыворотки, уточнила специалист. Продукт удобнее наносить подушечками пальцев, без применения дополнительных инструментов.
Что еще почитать
Локон к локону: опасен ли фен и кому нельзя мыть голову каждый день — эксперты развенчали мифы об уходе за волосами.
Защита от рака и старения: как выбрать солнцезащитный крем на лето — плюсы и минусы разных средств в одной картинке.
«Без него я выгляжу отлично»: почему девушки так меняются после расставания — истории преображения.