Всем сестрам по кремам. Как определить тип кожи и правильно подобрать уход — дерматологи ответили на популярные вопросы

Выделяют четыре типа кожи: нормальная, сухая, жирная и комбинированная. Как объяснила врач-дерматовенеролог, косметолог клиники «Медика» Ксения Ноздрань, нормальная кожа выглядит ровной, упругой, с равномерным умеренным блеском. Поры на ней малозаметны.

Сухая кожа тонкая, похожа на пергамент, склонна к появлению множественных мелких морщинок, у нее отсутствует жирный блеск. Есть склонность к шелушению, может присутствовать чувство сухости и стянутости после умывания.

Жирная кожа плотная, толстая, достаточно пористая, имеет ярко выраженный блеск на всей поверхности лица, часто склонна к высыпаниям и появлению черных точек.

Комбинированная кожа встречается чаще всего и объединяет признаки жирной и сухой. В Т-зоне (лоб, нос, подбородок) будут расширенные поры, черные точки, сальный блеск, а в области щек, как правило, кожа матовая с признаками сухости.