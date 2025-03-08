Звездный визажист Владимир Перминов назвал весенние тренды в макияже — вы захотите их повторить

В этом сезоне сделать акцент на глаза можно не только тенями Источник: perminov_mua / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Пришла весна, а вместе с ней и новые модные веяния в макияже. Уходим от страз, славянского шика и четкого контуринга — на пике популярности естественность, простота и немного ностальгии по девяностым, но обо всём по порядку. Расчехляем свою косметичку, а звездный визажист Владимир Перминов уже рассказал, без чего не обойдется трендовый образ этой весной.

«Макияж без макияжа»

Мода на натуральный макияж, где главное — напитанная и ухоженная кожа, пришла из Азии. K-pop айдолы не устают показывать, что можно подчеркнуть естественную красоту и выглядеть неотразимо без плотного тонального крема, графичных бровей и ярких оттенков.

Источник: lalalalisa_m / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Отдельная прелесть «макияжа без макияжа» — его легко повторить дома, и не придется тратить время и деньги на поиски салона и умелого мастера.

Бренды делают акцент на продуктах в стиках: тон, румяна, скульпторы и бронзер. Благодаря кремовым продуктам получаются сияющая влажная кожа и так называемый макияж без макияжа. Владимир Перминов Звездный визажист, художник по макияжу, эксперт в шоу «Метод Рогова» (16+). Среди его клиентов — Ида Галич, Ксения Бородина, Тина Канделаки

Румяна всему голова

Румян много не бывает, особенно весной. Чтобы случайно не повторить образ Бриджит Джонс, визажист рекомендует обратить внимание на модные нежные оттенки: с ними лицо будет выглядеть отдохнувшим, а румянец — естественным.

Источник: lilireinhart / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Любительницы румян этой весной могут наносить их как на щеки, так и на глаза. В моде нежно-розовые и персиковые оттенки. Для завершения свежего образа на губы рекомендую наносить gloss бальзам, — советует визажист.

Ресницы в цвете бургунди

Один из модных вариантов подчеркнуть глаза в этом сезоне — цветная тушь. Вы спросите, зачем отказываться от проверенного временем черного цвета? Яркие оттенки необычно подчеркнут цвет глаз и завершат образ, если сочетать тушь с цветной подводкой. Одна из рекомендаций: наносить цветную тушь поверх черной, чтобы удлинить ресницы и добавить естественности.

Источник: milliebobbybrown / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Очень многие девушки игнорируют цветную тушь, а зря. Вы даже не представляете, как идеально этот продукт, например, в цвете бургунди подойдет каждой девушке с любым цветом глаз. Рекомендую в обязательном порядке после того, как закончите читать эту статью, купить себе тушь в цвете бургунди. Я вас уверяю, эта весна в ваших глазах будет особенной, — советует Владимир.

Монотени

— Для тех, кто любит создавать акцент на глаза, этой весной актуально использовать монотени как в пастельных тонах, так и в ярких цветах и оттенках, — рассказал визажист.

Источник: zendaya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Времена палеток на десятки оттенков, среди которых в ходу только парочка, проходят. С чистой совестью можно брать несколько однушек и делать макияж глаз в одном цвете. Ограничений по оттенкам нет, так что можно смело искать вдохновение у любимых инфлюенсеров. Хочется быть в центре внимания — посмотрите несколько ярких образов у Зендеи, собираетесь на работу или встречу с подругой — отдайте предпочтение нюдовым цветам, как делает Ким Кардашьян.

Смелые стрелки

Если боялись, что стрелки с нами слишком давно и их время на исходе — выдыхайте. Косметичка каждой модницы для подводок уже как дом родной.

Источник: haileybieber / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Владимир Перминов обращает внимание, что весной не стоит превращать стрелки в пятиэтажный дом с вензелями и колоннами, лучше остаться на аккуратной и лаконичной классике. С чем можно поэкспериментировать, так это с цветами.

Для любительниц стрелок главная рекомендация: делайте их изящными, чтобы они удлиняли глаз, а не утяжеляли. Владимир Перминов Звездный визажист, художник по макияжу, эксперт в шоу «Метод Рогова» (16+). Среди его клиентов — Ида Галич, Ксения Бородина, Тина Канделаки

Губы в стиле 90-х

Ностальгия по 90-м не планирует от нас уходить. Запасаемся на весну трендовыми карандашами для губ в тепло-коричневых оттенках, нюдовыми помадами и повторяем образы как у Памелы Андерсон или Рэйчел из сериала «Друзья» (18+).

Источник: khloekardashian / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Тренд отсылает нас к 90-м. Это что-то между четким контуром для губ, но при этом слегка растушеванный к середине, — подмечает Владимир Перминов.