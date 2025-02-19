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Стиль и красота Модные советы обзор С таким маникюром вы будете самой привлекательной: 7 главных трендов весны

С таким маникюром вы будете самой привлекательной: 7 главных трендов весны

Сохраняйте фотографии, чтобы в салоне всегда был готов ответ на вопрос «Какие ноготочки делаем?»

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4 комментария
Картину «Сотворение маникюра» уже можно увидеть во всех салонах. А вы записались на ноготочки? | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUКартину «Сотворение маникюра» уже можно увидеть во всех салонах. А вы записались на ноготочки? | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Картину «Сотворение маникюра» уже можно увидеть во всех салонах. А вы записались на ноготочки?

Источник:

Когда весной снимаешь перчатки и варежки, хочется, чтобы под ними был привлекательный и красивый маникюр. Но сам по себе он не появится, поэтому стоит заранее позаботиться о внешнем виде своих пальчиков и выбрать модные идеи дизайна ногтей на весну 2025 года. Чтобы вам не пришлось долго искать варианты, мы спросили у мастера Анны Темниковой, какой маникюр будет на пике популярности в ближайшие месяцы, и она назвала семь роскошных идей.

Кофейный маникюр

Даже если весной вы начинаете следить за фигурой и отказываетесь от сладкого, то в маникюре можете не ограничивать себя в шоколадно-бежевых переливах.

Источник: temnikova.nailsss / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: temnikova.nailsss / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

В качестве референса можете взять любимый капучино с дополнительной порцией взбитых сливок или шоколадный торт и в трендовом цвете точно не прогадаете.

К тому же вы же помните, что, по версии Pantone, в тренде в этом году теплый бежевый оттенок Mocha Mousse? Маникюра это тоже касается.

<p>Анна Темникова</p><p>Анна Темникова</p>

Считаю, он подойдет под любой тип кожи и длину ногтей и обязательно сделает ваш образ привлекательным.

Френч

Френч — это классика, которая всегда будет актуальна. Меган Фокс, Мишель Пфайффер, Белла Хадид — его носят многие звезды Голливуда. Если классический французский маникюр уже надоел, можно немного подурачиться — поменять белый цвет окантовки на черный, лавандовый или тот же коричневый. Тренд на звериный принт тоже можно соединить с френчем и сделать кончики ногтей анималистично дерзкими.

Источник: temnikova.nailsss / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: temnikova.nailsss / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

— Френч — это, конечно, незаменимая классика в различных его проявлениях. Он никогда не выйдет из моды. Для красивого френча нам необходимо смоделировать четкие и ровные формы, которые сейчас также набирают популярность, — рассказала Анна Темникова.

«Голые ногти»

«Маникюр без маникюра», «невидимый маникюр», «голые ногти» — как ни назови этот дизайн, одно про него можно сказать точно: он подойдет всем, кто опасается, что внешний вид ногтей не будет сочетаться с остальным весенним образом.

Источник: temnikova.nailsss / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: temnikova.nailsss / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

В таком маникюре на первое место встает именно природная красота ногтей — никакой кутикулы, никаких неровностей и «желтого» подтона, который может испортить весь вид. Мастер обрабатывает каждый ноготок и покрывает его нюдовым или полупрозрачным лаком.

<p>Анна Темникова</p><p>Анна Темникова</p>

Нюд подойдет для тех девушек, кто любит натуральность во всём. Незаметно отрастает, выглядит очень ухоженно. Теплые оттенки, такие как оливковый, бежевый, песочный и цвет хаки, идеальны на раннюю весну и на осень 2025 года.

Маникюр «Шелковые кошки»

Дизайн ногтей в стиле «кошачий глаз» в глубоких синих и графитовых тонах выглядит просто космически. Даже в приглушенном освещении он переливается и играет оттенками. А если использовать светлые лаки, он будет привлекать внимание еще больше.

Источник: temnikova.nailsss / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: temnikova.nailsss / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

— Особенно тренд на «Шелковые кошки». Мои клиенты всё чаще стали приносить референсы на дизайн «кошачий глаз». Считаю его ненавязчивым и изысканным дизайном, — подмечает мастер.

В качестве альтернативы можно взять втирку и сделать зеркальный маникюр, который будет выигрышно переливаться под весенними лучами солнца.

Молочные оттенки

— Молочный — тот самый оттенок, который заканчивается раньше остальных, — рассказала Анна Темникова.

Источник: temnikova.nailsss / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: temnikova.nailsss / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

Такая популярность не удивительна. Даже если у вас на работе есть дресс-код, это не повод отказываться от трендового маникюра. Кремовый, жемчужный, топленое молоко — любой оттенок будет выглядеть натурально и подойдет к любому образу.

Яркие краски

Весной можно позволить себе яркие цвета не только на вечеринку, но и на каждый день. Однотонный вариант или сложный дизайн — всё ограничивается лишь вашей фантазией.

Источник: temnikova.nailsss / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: temnikova.nailsss / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

— Розовый, фуксия, желтый, мятный — все эти оттенки завоевали сердца многих моих клиентов, — рассказала Анна. — Особенно они подойдут на позднюю весну и начало лета. Яркие цвета всегда пользовались популярностью, особенно на загорелой коже.

Четкие формы

Весной можно не ограничивать себя лишь одной формой ногтей на весь сезон и каждые две недели менять на новую. Для ярких и дерзких подойдет «балерина». Ногти будут по форме напоминать пуанты и визуально сделают пальчики тонкими и длинными, а для тех, кто любит спокойный и приглушенный маникюр, есть закругленная форма — «скво».

Источник: temnikova.nailsss / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: temnikova.nailsss / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

— Всё так же остаются популярны четкие формы: квадрат, миндаль и форма «балерина». Среди моих клиентов набирает популярность овал и форма «скво» с мягкими углами.

При выборе длины ногтей никаких ограничений — короткие или длинные, главное — техники моделирования. В тренде здоровые, аккуратные и прочные ногти. Важно следить, чтобы мастер не наслаивал покрытия и не превращал ногти в лопаты.

Какой тренд на весну нравится больше всего?

Оценила, что в моде кофейные оттенки, давно этого жду
Френч — это классика
Я за естественность, поэтому сделаю «Голые ногти»
Понравится маникюр «Шелковые кошки»
Молочные оттенки выглядят здорово
Увидела маникюр в ярких красках и сразу влюбилась
Радует, что в тренде четкие формы
ПО ТЕМЕ
Маникюр Весна 2025 год Мастер маникюра Красота Дизайн ногтей Стиль и красота
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Комментарии
4
Гость
54 минуты
у Таvрического маникюр афигенный ногти холёные длинные
Гость
42 минуты
Надо же какой хорошенький мастер педикюра.
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