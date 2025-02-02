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Стиль и красота Модные советы обзор Визажист дала советы любительницам голубых теней — оттенок из нулевых снова в моде

Визажист дала советы любительницам голубых теней — оттенок из нулевых снова в моде

Тот, кто помнит, вздрогнет, но предлагаем взглянуть на бьюти-тренд под новым углом

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2 комментария
Зумеры вернули то, что миллениалы старались забыть годами | Источник: Ru.pinterest.comЗумеры вернули то, что миллениалы старались забыть годами | Источник: Ru.pinterest.com

Зумеры вернули то, что миллениалы старались забыть годами

Источник:

Голубые тени вернулись на бьюти-арену. Оттенок неоднократно доминировал на подиумах, его также признали самым желанным, опираясь на запросы пользователей в фотохостинге Pinterest. NGS.RU узнал у стилиста и визажиста Анастасии Гартман, как использовать тени.

Telegram-канал «Чувства Wearующих» опубликовал статистику поисковых запросов: интерес к «эстетике синих теней» на платформе Pinterest вырос на 65%, а «аквамакияж» подскочил аж на 100%. В TikTok по хештегам #blueeyeshadow сотни миллионов просмотров.

— Голубые тени действительно, как ни странно, в тренде. С этим цветом можно сделать «смоки» и добавить для выразительности черную подводку в виде стрелки или просто межресничную линию. Можно добавить голубого сияния как акцент на подвижное веко или нарисовать голубые стрелки. Макияж — это творчество, каждый тренд можно подстроить под свой стиль, — говорит визажист Анастасия Гартман.

В современном исполнении голубые тени могут выглядеть красиво | Источник: Ru.pinterest.comВ современном исполнении голубые тени могут выглядеть красиво | Источник: Ru.pinterest.com

В современном исполнении голубые тени могут выглядеть красиво

Источник:

Вероятно, представления зумеров об оттенке строятся исключительно на эстетичных кадрах с безупречным профессиональным макияжем. Миллениалы и бумеры, в свою очередь, помнят вариант мейкапа, который с энтузиазмом носили продавщицы в местных магазинах, кондукторы и любительницы «поярче». Особенно сильно голубой оттенок любили блондинки с голубыми глазами.

Использовать голубой оттенок в макияже следует аккуратно — как раз для того, чтобы не превратиться в ту самую «диву» из нулевых: наносим его только на подвижное веко, обязательно растушевываем — тени должны ложиться легкой дымкой, а не плотным пятном. Во внутренний уголок глаза можно нанести яркий оттенок или блестки — экспериментируйте. Визажисты подсказывают, что голубыми тенями можно подвести и нижнее веко, тонким легким слоем. Для макияжа с синими и голубыми тенями не нужен плотный контуринг — достаточно создать эффект влажной сияющей кожи при помощи хайлайтера.

Эстетика русалок и морей популярна, как и в предыдущем сезоне | Источник: Ru.pinterest.comЭстетика русалок и морей популярна, как и в предыдущем сезоне | Источник: Ru.pinterest.com

Эстетика русалок и морей популярна, как и в предыдущем сезоне

Источник:

Аквамакияж отлично вписывается в один из популярных в сезоне-2025 трендов — sea witchery: русалки, сирены и морские девы. Ближе к лету на улицах будут замечены девушки с цветными прядями в длинных волосах, с аксессуарами в виде ракушек, в платьях и юбках фасона «рыбка». Цвета — синий, голубой, зеленый, бирюзовый, белый. Будут приветствоваться воланы, асимметричность, широкая сетка и прозрачность. Обувь — «голые туфли», то есть прозрачные или нюд.

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Макияж Визаж Стилист Тренд Тени
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Комментарии
2
Гость
35 минут
в СССР где косметика была в дефиците все были с голубыми тенями Смогли повторить! Оказывается быть нищими это может быть модно, бомж стиль очень актуален для нас и главное не требуется никаких изменений
Гость
24 минуты
Ну нафик такие тени, как утопленицу достали, аж взрогнул.
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