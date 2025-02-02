Визажист дала советы любительницам голубых теней — оттенок из нулевых снова в моде

Зумеры вернули то, что миллениалы старались забыть годами Источник: Ru.pinterest.com











Голубые тени вернулись на бьюти-арену. Оттенок неоднократно доминировал на подиумах, его также признали самым желанным, опираясь на запросы пользователей в фотохостинге Pinterest. NGS.RU узнал у стилиста и визажиста Анастасии Гартман, как использовать тени.

Telegram-канал «Чувства Wearующих» опубликовал статистику поисковых запросов: интерес к «эстетике синих теней» на платформе Pinterest вырос на 65%, а «аквамакияж» подскочил аж на 100%. В TikTok по хештегам #blueeyeshadow сотни миллионов просмотров.

— Голубые тени действительно, как ни странно, в тренде. С этим цветом можно сделать «смоки» и добавить для выразительности черную подводку в виде стрелки или просто межресничную линию. Можно добавить голубого сияния как акцент на подвижное веко или нарисовать голубые стрелки. Макияж — это творчество, каждый тренд можно подстроить под свой стиль, — говорит визажист Анастасия Гартман.

В современном исполнении голубые тени могут выглядеть красиво Источник: Ru.pinterest.com

Вероятно, представления зумеров об оттенке строятся исключительно на эстетичных кадрах с безупречным профессиональным макияжем. Миллениалы и бумеры, в свою очередь, помнят вариант мейкапа, который с энтузиазмом носили продавщицы в местных магазинах, кондукторы и любительницы «поярче». Особенно сильно голубой оттенок любили блондинки с голубыми глазами.

Использовать голубой оттенок в макияже следует аккуратно — как раз для того, чтобы не превратиться в ту самую «диву» из нулевых: наносим его только на подвижное веко, обязательно растушевываем — тени должны ложиться легкой дымкой, а не плотным пятном. Во внутренний уголок глаза можно нанести яркий оттенок или блестки — экспериментируйте. Визажисты подсказывают, что голубыми тенями можно подвести и нижнее веко, тонким легким слоем. Для макияжа с синими и голубыми тенями не нужен плотный контуринг — достаточно создать эффект влажной сияющей кожи при помощи хайлайтера.

Эстетика русалок и морей популярна, как и в предыдущем сезоне Источник: Ru.pinterest.com









