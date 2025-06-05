Как избавиться от тли: дешевые и эффективные способы без тяжелых ядов

От тли можно будет избавиться, только если разобраться с муравьями Источник: Yuri Antonenko / unsplash.com











Тля — вредитель, который досаждает почти каждому дачнику. Избавиться от нее полностью не получится (да и не нужны такие радикальные меры), но уменьшить популяцию и наносимый ею урон вполне реально. И при этом вам не потребуются тяжелые яды — делимся инструкцией.

Как избавиться от тли без химии

Агроном Людмила Шубина не советует использовать пестициды против тли. Слишком много рисков и вреда, а результат в любом случае будет сомнительным. При применении пестицидов придется уничтожать всю популяцию на участке, а значит использовать большие дозы. Под ковровую бомбардировку попадут и полезные насекомые. Обработку такую можно проводить только в самом начале мая или в конце сентября, сейчас объемное применение пестицидов на даче только навредит. При этом есть более безопасные, дешевые и эффективные способы борьбы с вредителем.

В первую очередь придется разобраться с муравьями — именно они разносят тлю по даче, чтобы получать свою выгоду: молочко. В свою очередь тля с их помощью может перемещаться и получать питание.

— Муравьи — полезные насекомые, которые помогают бороться с другими вредителями, рыхлят землю и выполняют множество других важных функций. Поэтому выгонять их полностью с участка не стоит. Точно им не место в теплице, на грядках с клубникой, в плодово-ягодном саду у смородины, сливы, яблонь, — перечислила агроном Людмила Шубина.

Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Самое надежное, простое и копеечное средство — ядовитые шарики с борной кислотой.

— На 100 грамм мясокостной муки или яичного белка нужна чайная ложка борной кислоты — смешать, скатать маленькие шарики и рассыпать у муравейника. Этим насекомым нужен белок, они быстро их утащат и погибнут, — объяснила агроном.

Какие растения привлекают тлю на дачу

У вредителей есть свои любимые культуры. Тлю на участок может привлечь черемуха. Если для вас не принципиальны ягоды калины, то стоит и ее убрать с участка: тля любит ей лакомиться, что плодовой, что декоративной.

Среди привлекательных для тли растений также акация, бузина, чубушник, облепиха и липа. Они обязательно будут облеплены вредителем.

Мыльный раствор против тли и биологические препараты

Самый простой и копеечный способ избавиться от тли — мыльный раствор. Обрабатывать растения придется несколько раз в неделю, особенно если идут дожди, но это дешево, эффективно, а главное — безопасно.

В двух литрах теплой воды нужно растворить около 300 грамм 75-процентного хозяйственного мыла. Для этого мыло можно потереть на терке и хорошенько размешать, затем этот концентрат разбавить еще 8 литрами воды и подождать, пока все осядет. Можно добавить стакан золы, немного перца или табака — так раствор получится еще более эффективный.

Опрыскивать растения нужно либо рано утром, либо поздно вечером, когда нет палящих лучей солнца. Если не хочется возиться с мыльным раствором самому, то можно купить готовый. Несмотря на множество разных производителей, обычно он называется «Зеленое мыло».

В последние годы особую популярность набирают биоинсектициды, которые содержат бактерии или другие природные вещества. Например, можно использовать «Фитоверм». Но придется так же обрабатывать пораженные растения несколько раз в неделю, пока тля и муравьи с них не исчезнут.

Кто ест тлю

Самый страшный враг тли — это божьи коровки. Привлечете на свою сторону такого союзника и забудете о том, как возиться с мыльным раствором и бегать с опрыскиваниями.

— Божья коровка питается яйцами тли и легко очистит куст всего за несколько дней. Если есть десятка два–три этих насекомых на дереве, то вам очень повезло. Чаще всего божьих коровок нет на даче из-за того, что люди перебарщивают с пестицидами, — объяснила Людмила Шубина.

Нужно постараться привлечь божьих коровок в сад. Например, опрыскать кусты сладким раствором: смешать сахар, дрожжи и воду в пропорции 1:1:10. Поставить несколько тарелочек с водой и камушками, чтобы божьи коровки могли садиться и пить. Насекомых также привлекут подсолнухи, бархатцы, календула, укроп, мята.

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