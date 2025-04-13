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Животные эксперт «Гадюки холодностойки»: биолог рассказал, как змеи реагируют на мороз

«Гадюки холодностойки»: биолог рассказал, как змеи реагируют на мороз

Ярославцев предупредили об опасном поведении рептилий

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8 комментариев
Биолог Александр Русинов рассказал об особенностях поведения змей | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUБиолог Александр Русинов рассказал об особенностях поведения змей | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Биолог Александр Русинов рассказал об особенностях поведения змей

Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

В этом году весна в Ярославскую область пришла раньше обычного. Из-за теплой зимы уже в начале марта ярославцы сообщали о клещах. Медведи, как предупреждали в Министерстве лесного хозяйства и природопользования, вышли из спячки в середине марта. Кроме того, на пригретые солнцем пригорки стали выползать змеи. И даже нагрянувшие снегопады, как объясняли ученые, не слишком шокировали животный мир.

Старший преподаватель кафедры экологии и зоологии факультета биологии и экологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова Александр Русинов рассказал о поведении гадюк и ужей в первые дни после пробуждения.

«Гадюка просыпается, когда появляются проталины и солнце начинает пригревать места, где они зимуют. Обычно это происходит в начале апреля, в этом году они с середины марта вышли. Гадюки довольно холодностойки. Весной они могут по льду ползать, по снегу. Для них это нормально», — пояснил Александр Русинов.

В Ярославской области обитают два вида змей: уж обыкновенный и гадюка обыкновенная.

Ужи выползают из нор позднее, обычно в апреле.

«Пробуждение зависит не только от температуры воздуха, но и от того, как солнце нагревает место, где они зимовали, например, пригорки. Там очень сильно температура может отличаться. Например, в воздухе — +5 градусов, а там — +15 или +20 градусов, субстрат и сухая листва могут сильнее нагреваться»,

«Змеи в этом году проснулись раньше обычного, при чем намного»

Александр Русинов

старший преподаватель кафедры экологии и зоологии факультета биологии и экологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова

По словам зоолога, змеи не опасны, если с ними не взаимодействовать.

«Если на них не наступать, не трогать руками и не махать руками у них перед носом. После пробуждения они довольно вялые. Поскольку гадюки ядовиты, осторожность с ними должна быть всегда. Укус — штука неприятная, хоть и не смертельная», — добавил Александр Русинов.

Как скажется похолодание

Нагрянувшие в апреле морозы и снегопады, по словам эксперта, не отразятся на жизнедеятельности змей.

«Похолодание — это естественная штука, оно бывает практически каждый день. Змеи, как правило, далеко не расползаются от мест зимовки, при похолодании они возвращаются в норы», — пояснял ученый.

Зачем змеи вьют клубки

Весной в лесах также можно заметить огромные клубки змей. Такие «коллективы» образуются по двум причинам.

«Во-первых, змеи зимуют большой компанией, в норах бывают большие скопления. Когда они все начинают выходить на поверхность, они могут образовывать клубки. Во-вторых вскоре у них начинается брачный период, то есть спаривание», — рассказал Александр Русинов.

Ранее мы рассказывали, как отпугнуть змей от дачного участка.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Змеи Уж Гадюка Рептилия Биолог Похолодание Животные
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Комментарии
8
Гость
5 часов
У нас на работе тоже есть коллектив змей
Гость
10 часов
Братские
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