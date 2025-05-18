Долой муравьев! Агроном рассказала, как выгнать насекомых без жесткой химии

Не стоит выгонять с участка всех муравьев, иначе придется бороться с другими вредителями Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Муравьи на даче могут приносить как и вред, так и пользу. Важно понимать, когда стоит бороться с этими насекомыми, а когда позволить им спокойно жить. Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рассказала, как избавиться от муравьев без опасных инсектицидов.

Муравьи в саду и огороде

Стоит вспомнить о пользе муравьев перед тем, как разбираться с насекомыми. Они — надежные помощники дачника в борьбе с вредителями: легко расправляются мушками, клещами, гусеницами, личинками самых разных вредителей. Отлично рыхлят почву, помогают разлагаться растительным остаткам.

— У многих дачников есть нездоровая тяга все уничтожать и использовать при этом повсеместно химию. Если на участке совсем нет муравьев, то это повод задуматься о здоровье земли, — подчеркивает агроном Людмила Шубина.

Но муравьи приносят дачникам не только пользу, но и вред: повреждают корни плодово-ягодных культур, обустраивая свое жилище и выращивая потомство. Также они заводят тлю, которая легко может уничтожать сад и цветник, переносят на лапках грибковые заболевания и семена сорняков.

Муравьев стоит точно убирать из теплицы, от клубники и от плодово-ягодных кустарников. Важно соблюдать баланс, а также стараться решить проблему без применения химии, чтобы не навредить земле и других живым существам.

Муравьи в теплице

В первую очередь нужно убрать насекомых из теплицы. В замкнутом пространстве и так каждый сантиметр на вес золота, а тут еще и маленькие трудолюбивые конкуренты корни повреждают и тлю разносят. Но традиционная весенняя обработка «Карбофосом» или «Актарой» от муравьев не спасет.

— Частично эта химия их погубит, но муравьи прячут свои личинки вглубь земли, поэтому так их полностью не убьешь. Здесь стоит в дополнение использовать народные способы, а также ядовитую для муравьев борную кислоту, — объясняет эксперт.

Как избавиться от муравьев без химии

Существует множество народных способов избавления от муравьев. С небольшим поселением можно справиться кипятком или горячей золой, но это не очень гуманно.

Механическое избавление от муравейника — самый трудозатратный вариант, но подходит любителям насекомых. Нужно поздно вечером просто выкопать муравейник и увезти подальше от участка. В это время насекомые будут под землей и их легко будет подцепить, но копать придется достаточно глубоко.

Муравьи не любят резкие запахи, поэтому посаженные в междурядьях петрушка, бархатцы, горчица, календула и другие ароматные растения отобьют у насекомых желание обосноваться в огороде.

— Самое надежное, простое и копеечное средство — ядовитые шарики с борной кислотой. На 100 грамм мясокостной муки или яичного белка нужна чайная ложка борной кислоты. Смешать, скатать маленькие шарики и рассыпать у муравейника. Этим насекомым нужен белок, они быстро их утащат, — заверила агроном.

Из-за борной кислоты муравьи погибнут, при этом не мучаясь. Такой метод борьбы — один из самых распространенных и эффективных.

А если все же химия

Химические препараты на первый взгляд легко и быстро должны помочь решить проблему с муравьями. Но перед их покупкой нужно еще раз взвесить все за и против.

Для борьбы с муравьями потребуется инсектицид. В основном производители используют действующее вещество диазинон — эта токсичная отрава воздействует на нервную систему и легко приговорит к смерти муравья, но заодно может нанести серьезный вред здоровью легкомысленного дачника.

— Разводить все строго по инструкции. Лучше сделать менее концентрированный раствор, чем переборщить. Обязательно надеть перчатки, очки, респиратор, — перечисляет меры предосторожности Людмила Шубина. — Не использовать тару из-под раствора без дополнительной обработки, остатки утилизировать по инструкции. Одежду после работы сразу снять и постирать.