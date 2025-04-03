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Так вы дачи лишитесь: за что вас накажут на собственном участке — тест для садоводов

Наступил новый сезон, а с ним вступили в силу новые законы

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10 комментариев
Ваш дом, конечно, ваша крепость, но даже на него распространяются общие законы | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВаш дом, конечно, ваша крепость, но даже на него распространяются общие законы | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ваш дом, конечно, ваша крепость, но даже на него распространяются общие законы

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Нет ничего лучше в теплые деньки, чем поехать на дачу. Кто-то здесь просто отдыхает и жарит шашлыки, кто-то трудится в поте лица во имя богатого урожая. Но что объединяет всех дачников — так это законы и правила, которых стоит прислушиваться, а еще лучше — следовать им. Дачное законодательство обновляется каждый год, и всегда надо быть начеку, чтобы не напороться на штраф или, чего доброго, лишиться дачи. А вы уверены, что прекрасно знаете, что можно и нельзя делать на даче?

ТЕСТПройден 105 раз
1 / 10

Вы не придумали, чем занять половину участка, и у вас там всё бурьяном поросло. Такой участок заберут?

  • Да, заберут, поэтому нужно срочно что-то предпринять

  • Только заросшую половину

  • Не имеют права

  • Да хоть весь участок: моя земля, что хочу, то и делаю

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Сад Огород Дача Закон Правила Тест Развлечения Садовод Огородники Дом
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Комментарии
10
Гость
3 апреля, 13:44
Сначала раздали бросовые земли и болота под дачи.Люди их разработали за свой счёт.А теперь обирают.Чем бы ещё прищемить дачников.А когда это были брошены колхозные земли,почему никто не штрафовал,не отбирал?
Гость
3 апреля, 12:44
Не спят чиновники с депутатами - всё думают как жизнь россиян улучшить...
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