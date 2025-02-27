Землю, которую вы не используете, будут отбирать. Разбираемся с юристом, почему огород могут посчитать запущенным

Скоро начнется дачный сезон — надо ли срочно засаживать забытый огород? Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











В марте начнут действовать новые нормы закона, по которым земельный участок нужно освоить в течение трех лет. В интернете множатся переживания, что из-за этого можно лишиться земли, да еще и, по сути, без суда и следствия. Чтобы разобраться в юридических тонкостях нововведения, наши коллеги из 59.RU обратились к юристу Артему Окуневу, а также изучили разъяснения Росреестра. Рассказываем, действительно ли стоит переживать за свой участок и при каких обстоятельствах его могут забрать.

Участки нужно привести в порядок к 1 марта 2028 года

В соцсетях можно встретить пугающие записи с заголовками: «С 1 марта бесхозные дачные участки начнут изымать». Страхи и слухи множатся, но реальность все-таки другая. Этой весной начинают действовать поправки в земельное законодательство, которые устанавливают трехлетний срок, чтобы владельцы начали использовать земельный участок по его предназначению . То есть на землях ИЖС нужно строить дома, на участках для садоводства — содержать огород. Привести участки в порядок нужно до 1 марта 2028 года. Либо позже, если участок будет приобретен уже после 1 марта.

— Законодатель дает рекомендации, что, раз вы земельным участком владеете, вы его используйте. Нельзя его просто так забросить, — объясняет юрист Артем Окунев. — Это будет защитой прав собственников, которые страдают от недобросовестных соседей . Тех, которые не участвуют в деятельности СНТ, не платят взносы. Из-за них распространяются сорняки, еще и угроза пожарной безопасности возникает.

Как рассказал юрист, изъять запущенный участок могли и раньше. Нормы об этом в Гражданском кодексе действуют с 1995 года. Сейчас собственникам дается дополнительный срок, чтобы привести захламленную или засоренную землю в порядок. При этом, как поясняют в Росреестре, только после 1 марта 2028 года собственника смогут привлечь к ответственности, если он не использует участок должным образом.

— Человеку дополнительно дается 3 года, чтобы провести все необходимые работы и подготовить участок к использованию . В течение этого трехлетнего срока, пока собственник осваивает участок, его нельзя привлечь к ответственности за нецелевое использование земли, поскольку он к нему еще не приступал, — говорят в Росреестре.

Стоит заметить, что новые поправки распространяются только на земли населенных пунктов, они не касаются земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, ООПТ и других.

По каким признакам будут определять запущенность участка?

Критерии того, как определить, что земля используется не по назначению, еще разрабатывают. Так, на портале правительства опубликовали проект постановления. Для земли под ИЖС таким признаком станет отсутствие фундамента или инженерных сетей. Земли садовых участков отличаются от огородных тем, что на первых можно строить капитальные дома, на вторых — нет. При этом неиспользуемым будет считаться садовый, если на нем не выращивают урожай. Огородная земля — если она захламлена больше чем на 50%.

По словам Артема Окунева, как именно будет реализовываться закон, предстоит понять на практике. Потому что пока возникает очень много вопросов, которые остаются без ответа.

— Предусмотрено, что выявлять такие земельные участки будут прокуратура и Росреестр . Но как они будут следить за огромным множеством участков? Будут выезжать на место и проверять все? — задается вопросами юрист.

Также он обращает внимание, что есть случаи, когда человек объективно не может использовать участок по назначению. Например, идут судебные споры с соседями или прокуратурой. Отдельный вопрос — если к дачному участку совсем нет дороги.

— На мой взгляд, к каждому случаю нужно подходить индивидуально и выяснять, почему участок не используют, по каким объективным причинам , — обращает внимание Артем Окунев.

Также юрист отмечает, что трехлетний срок на освоение может пойти с начала, если продать участок или кому-то его подарить.

Кто будет изымать участок и как?

Росреестр пояснил, как будут привлекать собственников земельных участков к ответственности. Если ведомство выявит неиспользование земли, то собственнику направят предписание об устранении нарушения. В предписании установят определенный срок для исполнения и потом проведут проверку.

За нарушение земельного законодательства могут привлечь к административной ответственности. В первый раз ограничатся только предупреждением, а вот во второй раз могут оштрафовать. Сумма штрафа будет зависеть от кадастровой стоимости участка и может достигать 1,5% для граждан и 5% для юридических лиц.

Если собственник не исполнит предписание в установленный срок, то через 30 дней Росреестр передаст данные об этом в местную администрацию. Администрация может обратиться в суд с требованием об изъятии участка. Если суд согласится с требованием, то участок изымут, оценят и продадут с торгов. Деньги с продажи должны перечислить собственнику участка.