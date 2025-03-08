НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +1

0 м/c,

 749мм 52%
Подробнее
2 Пробки
USD 89,14
EUR 96,86
Как похудеть
Советы по рассаде
Что на месте ушедших брендов
Когда отключат отопление
Последствия атаки БПЛА
Беспилотник над Ярославлем
Территория «Аквилонов» в Брагине
Конкурс 76.RU
Весна Что подарить на 8 Марта обзор «80 рублей за цветок»: где выгоднее купить букет в Ярославле

«80 рублей за цветок»: где выгоднее купить букет в Ярославле

Показываем самые бюджетные варианты

1 393
3 комментария
Порадуйте своих любимых! | Источник: avito.ru Порадуйте своих любимых! | Источник: avito.ru

Порадуйте своих любимых!

Источник:

8 Марта — день суматохи, цветов и поздравлений. Для вас мы сделали подборку объявлений недорогих цветов, которые можно купить в Ярославле.

Тюльпаны

Какая нежность! | Источник: avito.ruКакая нежность! | Источник: avito.ru

Какая нежность!

Источник:

Традиционные мартовские цветы обойдутся вам в 100 рублей за штуку. Другие продавцы за один цветок просят на 20-80 рублей больше.

Мимоза

От цветка веет весенним настроением! | Источник: avito.ru От цветка веет весенним настроением! | Источник: avito.ru

От цветка веет весенним настроением!

Источник:

Букет, как на фото в Ярославле можно приобрести за 300 рублей. Упаковка входит в стоимость. Если собирать композицию самому, одна веточка обойдется примерно в 100 рублей.

Розы

Аромат можно прочувствовать даже через фотографию! | Источник: avito.ruАромат можно прочувствовать даже через фотографию! | Источник: avito.ru

Аромат можно прочувствовать даже через фотографию!

Источник:

Самые бюджетные классические розы в Ярославле можно купить за 80-210 рублей за один цветок в соответствии с его размером:

  • 40 см — 80 рублей;

  • 50 см — 130 рублей;

  • 60 см — 180 рублей;

  • 70 см Премиум — 270 рублей.

Хризантемы

Аккуратная композиция! | Источник: avito.ru Аккуратная композиция! | Источник: avito.ru

Аккуратная композиция!

Источник:

Цена букета из белых нежных цветов зависит от количества веток:

  • 3 ветки — 1350 рублей (450 за одну);

  • 5 веток — 2100 pублей (420 за одну);

  • 7 вeтoк — 2750 pублей (392 за одну).

Продавец обещает приложить к вашему букету открытку.

Ромашки

Посмотрите, какая милота! | Источник: avito.ruПосмотрите, какая милота! | Источник: avito.ru

Посмотрите, какая милота!

Источник:

Цена простой, но такой романтичной ромашки — 200 рублей за одну ветку. Продавец обещает собрать для вас красивый букет на любой бюджет.

Гипсофилы

Цвет можно выбрать по вашему вкусу! | Источник: avito.ru Цвет можно выбрать по вашему вкусу! | Источник: avito.ru

Цвет можно выбрать по вашему вкусу!

Источник:

Хотите букет, который долго будет радовать? Присмотритесь к гипсофилам! Стоимость самой бюджетной ветки в Ярославле — 190 рублей.

Пионы

Какая прелесть! | Источник: avito.ru Какая прелесть! | Источник: avito.ru

Какая прелесть!

Источник:

Пионы — дорогое удовольствие! В Ярославле самая низкая стоимость одного цветка — 450 рублей.

ПО ТЕМЕ
8 Марта Цветы Обзор
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
12 часов
И где выгодно купить? Статья ведь об этом? Чушь только пишут лишь бы что то написать.
Гость
11 часов
дарите женщинам пакетики с семенами цветов, это самый выгодный вариант. Пусть сами себе выроащивают, у нас же эммансипация.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Пушкин глазами Гончаровой. Стоит ли смотреть сериал «Натали и Александр» об отношениях поэта и его жены — рецензия
Кирилл Титов
Мнение
Праздновать Масленицу — грех? Священник высказался о древнем славянском празднике
Кирилл Кочнев
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление