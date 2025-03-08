«80 рублей за цветок»: где выгоднее купить букет в Ярославле

8 Марта — день суматохи, цветов и поздравлений. Для вас мы сделали подборку объявлений недорогих цветов, которые можно купить в Ярославле.
Тюльпаны
Традиционные мартовские цветы обойдутся вам в 100 рублей за штуку. Другие продавцы за один цветок просят на 20-80 рублей больше.
Мимоза
Букет, как на фото в Ярославле можно приобрести за 300 рублей. Упаковка входит в стоимость. Если собирать композицию самому, одна веточка обойдется примерно в 100 рублей.
Розы
Самые бюджетные классические розы в Ярославле можно купить за 80-210 рублей за один цветок в соответствии с его размером:
40 см — 80 рублей;
50 см — 130 рублей;
60 см — 180 рублей;
70 см Премиум — 270 рублей.
Хризантемы
Цена букета из белых нежных цветов зависит от количества веток:
3 ветки — 1350 рублей (450 за одну);
5 веток — 2100 pублей (420 за одну);
7 вeтoк — 2750 pублей (392 за одну).
Продавец обещает приложить к вашему букету открытку.
Ромашки
Цена простой, но такой романтичной ромашки — 200 рублей за одну ветку. Продавец обещает собрать для вас красивый букет на любой бюджет.
Гипсофилы
Хотите букет, который долго будет радовать? Присмотритесь к гипсофилам! Стоимость самой бюджетной ветки в Ярославле — 190 рублей.
Пионы
Пионы — дорогое удовольствие! В Ярославле самая низкая стоимость одного цветка — 450 рублей.