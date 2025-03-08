«80 рублей за цветок»: где выгоднее купить букет в Ярославле

Порадуйте своих любимых! Источник: avito.ru











8 Марта — день суматохи, цветов и поздравлений. Для вас мы сделали подборку объявлений недорогих цветов, которые можно купить в Ярославле.

Тюльпаны

Традиционные мартовские цветы обойдутся вам в 100 рублей за штуку. Другие продавцы за один цветок просят на 20-80 рублей больше.

Мимоза

От цветка веет весенним настроением! Источник: avito.ru

Букет, как на фото в Ярославле можно приобрести за 300 рублей. Упаковка входит в стоимость. Если собирать композицию самому, одна веточка обойдется примерно в 100 рублей.

Розы

Аромат можно прочувствовать даже через фотографию! Источник: avito.ru

Самые бюджетные классические розы в Ярославле можно купить за 80-210 рублей за один цветок в соответствии с его размером:

40 см — 80 рублей;

50 см — 130 рублей;

60 см — 180 рублей;

70 см Премиум — 270 рублей.

Хризантемы

Цена букета из белых нежных цветов зависит от количества веток:

3 ветки — 1350 рублей (450 за одну);

5 веток — 2100 pублей (420 за одну);

7 вeтoк — 2750 pублей (392 за одну).

Продавец обещает приложить к вашему букету открытку.

Ромашки

Цена простой, но такой романтичной ромашки — 200 рублей за одну ветку. Продавец обещает собрать для вас красивый букет на любой бюджет.

Гипсофилы

Цвет можно выбрать по вашему вкусу! Источник: avito.ru











Хотите букет, который долго будет радовать? Присмотритесь к гипсофилам! Стоимость самой бюджетной ветки в Ярославле — 190 рублей.

Пионы