Спорт 24 часа без остановки: как пенсионер МВД побил рекорд по суточному бегу и о чем думал во время гонки

Александр Моедо пробежал 285 километров и 211 метров. Его история — в видео

Источник:

Городские медиа

Якутянин Александр Моедо побил рекорд России по суточному бегу, который держался последние 20 лет, и за 24 часа пробежал 285 километров и 211 метров. Легкоатлет рассказал 14.RU о своей подготовке, забегах и о том, о чем думают бегуны во время длинных дистанций.

Моедо 43 года, он бывший тхэквондист и пенсионер МВД. Легкой атлетикой он занялся в 2017 году во время работы в органах.

В январе 2026 года Александр победил в марафоне «Полюс холода», пробежав 50 километров за 3 часа 28 минут. Через неделю после триумфа он начал готовиться к суточному марафону в Москве.

Бег без перерыва стал открытием и для самого Александра. Буквально всё участникам приходилось делать на ходу, легкоатлет умудрился даже поесть суп, не сходя с дистанции.

«Там открывается второе дыхание, у меня оно открылось ночью, я начал бежать быстрее и обгонять соперников. Во время дистанции думал о своих тренировках, труде, который проделал за все годы. Думал о семье, родственниках и болельщиках», — сказал Александр.

Осенью он собирается на Кубок России, чтобы пробежать там 260 километров.

Ольга Донская
корреспондент
Бег Рекорд России Легкая атлетика
Комментарии
3
Гость
17 минут
Результаты работы на благо народа не видно но на пенсии ставят рекорды - так держать!
Гость
56 минут
Класс, за сутки добежал из Ярославля до Москвы.
