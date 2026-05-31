24 часа без остановки: как пенсионер МВД побил рекорд по суточному бегу и о чем думал во время гонки

Якутянин Александр Моедо побил рекорд России по суточному бегу, который держался последние 20 лет, и за 24 часа пробежал 285 километров и 211 метров. Легкоатлет рассказал 14.RU о своей подготовке, забегах и о том, о чем думают бегуны во время длинных дистанций.

Моедо 43 года, он бывший тхэквондист и пенсионер МВД. Легкой атлетикой он занялся в 2017 году во время работы в органах.

В январе 2026 года Александр победил в марафоне «Полюс холода», пробежав 50 километров за 3 часа 28 минут. Через неделю после триумфа он начал готовиться к суточному марафону в Москве.

Бег без перерыва стал открытием и для самого Александра. Буквально всё участникам приходилось делать на ходу, легкоатлет умудрился даже поесть суп, не сходя с дистанции.

«Там открывается второе дыхание, у меня оно открылось ночью, я начал бежать быстрее и обгонять соперников. Во время дистанции думал о своих тренировках, труде, который проделал за все годы. Думал о семье, родственниках и болельщиках», — сказал Александр.