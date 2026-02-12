Спорт Хоккейный сезон 25/26 Боб Хартли объяснил поражение «Локомотива» в Минске: «Мы не могли контролировать»

Боб Хартли объяснил поражение «Локомотива» в Минске: «Мы не могли контролировать»

Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу соперника

«Локомотив» проиграл минскому «Динамо» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Локомотив» проиграл минскому «Динамо»

Кирилл Поверинов / 76.RU

Выездной матч 12 февраля «Динамо Минск» — «Локомотив» завершился со счетом 4:2 в пользу соперника. До третьего периода обе команды шли с ровным счетом 1:1. Максим Шалунов забил вторую шайбу в ворота «Динамо», вырвав первенство. Но в последние минуты третьего периода соперник забил три гола «Локомотиву».

Традиционно после матча главный тренер «Локомотива» дал свой комментарий: «Тяжелая игра, тяжелый результат, потому что бились и боролись всю игру. Некоторые вещи, даже те, которые мы не могли контролировать, сказались на результате, но это окончание нашей выигрышной серии. Но мы опять встанем на ноги и станем побеждать».

Во время игры у «Локомотива» было много штрафных удалений. На вопрос журналистов, почему так происходило, Хартли коротко отметил: «Есть некоторые вещи, которые мы не контролируем».

<p>Боб Хартли</p>

Такие поражения тоже иногда помогают, если брать уроки из этих игр и выносить из них положительные вещи.

Боб Хартли

главный тренер «Локомотива»
Кристина Геворкян
корреспондент
Гость
13 февраля, 10:34
а началось все с того, что один чудак из Локомотива удалился, вышел - срубил динамовца в зоне атаки и через несколько секунд снова сел.....
Гость
13 февраля, 16:22
как детсадовцы метались , ничего не могли сделать, как ясельная группа на прогулке.
