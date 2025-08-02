Ярославский «Шинник» проиграл «Уфе» в матче на выезде. Как это было

Команда из Уфы обыграла ярославский «Шинник» Источник: ФК «Уфа» / T.me

2 августа футбольный клуб «Уфа» провел матч (6+) против ярославского «Шинника». До игры у команд было одинаковое количество очков, а в прошлом сезоне они расположились на местах по соседству, поэтому считаются прямыми конкурентами в лиге.

Матч проходил на домашнем стадионе «Уфы» — «Нефтянике». Публикуем обзор игры от наших коллег из UFA1.RU.

Как сыграла «Уфа» против «Шинника»

Счет открыл под занавес первого тайма полузащитник «фиолетовых» Данил Ахатов. Обратите внимание, что до гола удар по воротам нанес Мигран Агеян, который огорчил ярославцев и в прошлом противостоянии. На этот раз вратарь «Шинника» достал до мяча, но Ахатов его добил. Отметим, Данилу 21 год, он родом из Нефтекамска.

Ответить на пропущенные мяч ярославцы не смогли. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.