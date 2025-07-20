Соло вопреки: как российский спортсмен Александр Мальцев переписал историю мирового синхронного плавания

Источник: Кадр из трансляции / matchtv.ru.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре российский синхронист из Петербурга Александр Мальцев завоевал золото в сольной технической программе. Это не только первое личное золото Мальцева на чемпионатах мира, но и первая медаль сборной России на текущем турнире. «Фонтанка» — о том, почему это уникальный результат и как Мальцев пробился в вид спорта, который раньше считался исключительно женским.

Историческое золото

Выступление 30-летнего Мальцева на чемпионате мира в Сингапуре судьи оценили в 251,7133 балла. Серебряную медаль взял испанец Деннис Гонсалес-Бонеу (241,1667), бронзу — мексиканец Диего Вильялобос Каррильо (238,1600). В World Aquatics назвали ошеломляющим результат синхрониста Мальцева на ЧМ-2025.

Источник: Кадр из трансляции / matchtv.ru.

Так как российские спортсмены выступают на турнире под нейтральным флагом, в честь победы Мальцева на церемонии награждения вместо российского гимна прозвучал гимн Международной федерации водных видов спорта.

Для Мальцева это уже пятое золото чемпионатов мира, но до этого все награды он завоевывал в смешанных дуэтах: в технической программе в 2019 году и в произвольной — в 2015, 2017 и 2019 годах. Победа в Сингапуре стала дебютной именно в сольных соревнованиях.

После выступления спортсмен признался, что старт дался непросто.

«Было большое волнение, особенно с учетом того, что мы давно не выступали на международной арене. Первый старт за три года — и сразу такой. Но с первым выступлением появилась уверенность», — сказал Мальцев журналистам.

Он подчеркнул, что нынешний чемпионат мира проходит по новым правилам, и синхронное плавание стало «совершенно другим видом спорта»: теперь результат может сильно зависеть не только от технической чистоты, но и от субъективных факторов.

«Наш спорт сейчас больше похож на лотерею. Даже сильный спортсмен может оказаться за пределами призовой тройки. Очень многое зависит от баланса техники, артистичности, концепции и, конечно, судей», — добавил он.

Тренер Ганна Максимова назвала победу Мальцева одной из лучших в его карьере.

«Он справился с нереальным напряжением. Просто замечательно. Это было одно из его лучших выступлений. Саша — великий спортсмен!» — сказала она в эфире «Матч ТВ».

Мальцев также признался, что после победы его телефон «разрывается от поздравлений». Болельщики смотрели трансляцию, переживали и делились эмоциями.

На чемпионате в Сингапуре Александр Мальцев выступит еще в трех дисциплинах: в произвольной сольной программе (21 июля), техническом микст-дуэте (23 июля) и произвольном микст-дуэте (24 июля).

Как мальчик из Петербурга стал лицом мужского синхронного плавания

Александр Мальцев родился и вырос в Петербурге. Впервые в бассейн он попал в возрасте семи лет. Родители привели его в Ленинградский дворец молодежи — здание, которое сегодня выглядит обветшалым и забытым, но именно там в 2002 году начался путь человека, который спустя два десятилетия стал символом мужского синхронного плавания.

«Это то место, где я начал заниматься синхронным плаванием. В 2002 году мне было 7 лет, и сюда меня привели родители. Был набор детей, в том числе набирали мальчиков», — вспоминал он в интервью «Фонтанке» в 2019 году.

Сначала всё казалось простым и радостным: он легко находил общий язык с девочками, был душой коллектива, катался с горок в соседнем аквапарке после тренировок. Но вскоре всё изменилось.

«Мы стали взрослеть. Проблемы в общении начались в подростковом возрасте», — признался он.

И это были не просто сложности общения. С ранних лет Мальцев сталкивался с тем, чего не должны испытывать дети. Его травили. Не ровесники — взрослые. Тренеры, судьи, функционеры.

«Так как я был такой один, меня многие не хотели видеть в этом виде спорта. Мне говорили это и в лицо, и за спиной. Я не понимал, как авторитетный тренер может сказать ребенку: „Уходи“. Особенно если видно желание и есть результаты», — рассказывал он.

Из-за того, что регламент соревнований был заточен только под девочек, его имя вписывали в протоколы как «спортсменка Александра Мальцева». Быть мальчиком в синхронном плавании означало быть белой вороной.

Тем не менее он продолжал. Без психотерапевтов, без жалоб. Просто шел вперед — с верой в то, что однажды всё изменится.

«Я ощущал свою роль первопроходца. Это придавало сил, и меня не смущал статус белой вороны», — говорил Мальцев.

Он не сомневался, что однажды мужчины получат официальное право выступать. Но не знал — произойдет ли это при его жизни как спортсмена. На всякий случай он готовился к будущему: в 18 лет переехал в Москву и поступил в ГЦОЛИФК, чтобы стать тренером по синхронному плаванию.

Тогда же его судьба изменилась. Он попал в коллектив Марии Максимовой — заслуженного тренера России и постановщика, известного во всем мире.

«Для меня было мечтой сделать программу по ее постановке», — признавался Мальцев.

Он не просто тренировался, а выступал в «Театре на воде», пробовал себя в артистической импровизации. И всё это происходило в то время, когда мужчины официально не могли участвовать в соревнованиях.

Ситуация изменилась в 2014 году, когда Международная федерация водных видов спорта рекомендовала включить смешанные дуэты в программу международных турниров.

Главный тренер сборной Татьяна Покровская, с которой он познакомился еще до переезда в Москву, дала зеленый свет. Всего за полгода он вместе с Дариной Валитовой и тренером Ганой Максимовой подготовил две программы — и выиграл чемпионат мира.

«Наверное, тогда я впервые почувствовал, что всё было не зря. Я доказал всем, кто не верил», — говорил он.

Но триумф не означал, что всё стало легко. Многие продолжали воспринимать его с подозрением. Тренеры, коллеги, функционеры — некоторые до сих пор относятся к мужчинам в этом виде спорта с прохладой.

«Когда объявили о признании смешанных дуэтов, посыпался ворох негативных комментариев. Но потом многие начали оправдываться. Говорили, что их неправильно поняли. Часто так и было. Мнение у многих реально изменилось», — вспоминал он.

Мальцев говорит об этом спокойно. Он не разражается в ответ, не мстит и не ведет счетов.

«Я высказываю, просто в спокойной форме. Стереотипы очень устойчивы. Так просто их не сломать, но мы стараемся это делать», — говорит он.

За свою карьеру Мальцев пережил многое. Его даже отчисляли из петербургского клуба «Экран» — формально из-за отсутствия перспектив. Но в это время он уже был на радарах сборной. Покровская позвала его на сборы, а Ольга Кужела дала возможность тренироваться в ее школе без ограничений. Это стало точкой невозврата: назад пути уже не было.

«Когда я начал тренироваться в Москве, всё сразу стало насыщенным. Мария Николаевна давала нам импровизацию, артистичность, свободу. Это была совсем другая атмосфера», — говорил он.

Сейчас Александру Мальцеву 30 лет. В его биографии — пять золотых медалей чемпионатов мира и статус единственного мужчины в составе российской сборной. Но, как он признаёт, он уже не в гонке за признанием.

Благодаря Мальцеву, сегодня в секции начинают приходить мальчики. В Москве, в Татарстане, в Подмосковье появляются юношеские дуэты. На последнем первенстве Москвы участвовало сразу несколько парней. Пока их мало, но это только начало.

На вопрос, ощущает ли он, что доказал всё, Мальцев уже тогда, шесть лет назад говорил: «Наверное, да. Но со временем я отошел от этого. Теперь важнее двигаться вперед и помогать другим».