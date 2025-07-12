ЦСКА выиграл Суперкубок России. Акинфеев поставил новый рекорд

Судьбу матча решил один гол Источник: Пресс-служба РФС

Футбольный клуб ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 1:0 в Суперкубке России.

Матч в Казани открывал российский футбольный сезон — 2025/26. За трофей боролись чемпион России «Краснодар» и обладатель Кубка ЦСКА.

В межсезонье у «армейцев» сменился главный тренер. Ушедшего в греческий АЕК Марко Николича сменил Фабио Челестини. Это был первый матч швейцарца в ЦСКА.

В первом тайме голов забито не было. Счет был открыт в начале второй половины встречи. ЦСКА подал угловой. Вилиан Роша скинул мяч на дальнюю штангу, где Игорь Дивеев опередил всех и отправил мяч в пустой угол — 1:0.

В оставшееся время матча «Краснодар» пытался отыграться, но на 89-й минуте остался в меньшинстве. Вышедший на замену Мозес дал пощечину Милану Гайичу и получил за это красную карточку.

В большинстве ЦСКА уверенно довел дело до победы. Вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев установил рекорд Суперкубка России, выиграв трофей в восьмой раз.