От Кубка УЕФА до чемпионата страны: вспоминаем все победы Игоря Акинфеева

Перед началом сезона 2003 года 16-летнего Игоря Акинфеева стали привлекать к тренировкам с основной командой ЦСКА.

29 марта 2003 года Акинфеев провел первый матч на взрослом уровне — произошло это в игре Кубка РПЛ против «Зенита», когда он вышел на замену во втором тайме. Свой отрезок Игорь провел на ноль.

31 мая он дебютировал в чемпионате России — произошло это в Самаре в матче против «Крыльев Советов» (2:0). На последних минутах Игорь Акинфеев отбил пенальти от Андрея Каряки, который тогда был одним из лучших футболистов страны.

В том чемпионате Акинфеев провел 13 матчей, в которых пропустил всего 11 мячей. Шесть раз Игорь оставлял свои ворота «сухими».

ЦСКА набрал 59 очков и выиграл золотые медали чемпионата России, опередив «Зенит» с молодыми Аршавиным и Кержаковым на три очка.