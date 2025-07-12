От Кубка УЕФА до чемпионата страны: вспоминаем все победы Игоря Акинфеева

В июне вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал самым титулованным футболистом России, выиграв 22 трофея в своей карьере. 12 июля он может пополнить свою коллекцию. Это произойдет, если «армейцы» в Казани в матче за Суперкубок обыграют «Краснодар».
Журналист 161.RU Ренат Дайнутдинов вспоминает в карточках все победы титулованного вратаря.
- Чемпионат России — 2003
- Суперкубок России — 2004
- Кубок УЕФА — 2004/05
- Кубок России — 2004/05
- Чемпионат России — 2005
- Суперкубок России — 2006
- Кубок России — 2005/06
- Чемпион России — 2006
- Суперкубок России — 2007
- Кубок России — 2007/08
- Суперкубок России — 2009
- Кубок России — 2008/09
- Кубок России — 2010/11
- Чемпионат России — 2012/13
- Кубок России — 2012/13
- Суперкубок России — 2013
- Чемпионат России — 2013/14
- Суперкубок России — 2014
- Чемпионат России — 2015/16
- Суперкубок России — 2018
- Кубок России — 2022/23
- Кубок России — 2024/25
- Сборная России
Чемпионат России — 2003
Перед началом сезона 2003 года 16-летнего Игоря Акинфеева стали привлекать к тренировкам с основной командой ЦСКА.
29 марта 2003 года Акинфеев провел первый матч на взрослом уровне — произошло это в игре Кубка РПЛ против «Зенита», когда он вышел на замену во втором тайме. Свой отрезок Игорь провел на ноль.
31 мая он дебютировал в чемпионате России — произошло это в Самаре в матче против «Крыльев Советов» (2:0). На последних минутах Игорь Акинфеев отбил пенальти от Андрея Каряки, который тогда был одним из лучших футболистов страны.
В том чемпионате Акинфеев провел 13 матчей, в которых пропустил всего 11 мячей. Шесть раз Игорь оставлял свои ворота «сухими».
ЦСКА набрал 59 очков и выиграл золотые медали чемпионата России, опередив «Зенит» с молодыми Аршавиным и Кержаковым на три очка.
Суперкубок России — 2004
7 марта 2004 года на стадионе «Локомотив» встретились чемпион России — 2003 московский ЦСКА и обладатель Кубка России сезона-2002/03 московский «Спартак». 18-летний Акинфеев вышел в стартовом составе.
На 14-й минуте Максим Калиниченко вывел «Спартак» вперед. На 40-й минуте капитан ЦСКА восстановил равновесие.
В дополнительное время голы Даниэля Карвальо и Дмитрия Кириченко принесли ЦСКА победу со счетом 3:1.
Кубок УЕФА — 2004/05
18 мая 2005 года — один из самых важных дней в истории российского футбола. ЦСКА играл в финале Кубка УЕФА у лиссабонского «Спортинга». Дополнительной сложностью для московской команды было то, что игра проходила на домашнем стадионе португальцев «Жозе Алваладе».
После первого тайма «Спортинг» вел 1:0. Во второй половине встречи «армейцы» перевернули ход матча. Голы Алексея Березуцкого, Юрия Жиркова и Даниэля Карвальо принесли ЦСКА историческую победу.
До этого ни одной команде из России не удавалось одержать победу в еврокубках.
Кубок России — 2004/05
Через 11 дней после игры в Лиссабоне ЦСКА ожидал еще один финал — Кубка России. Противостояли «армейцам» «Химки», которые на тот момент играли в Первой лиге.
ЦСКА одержал минимальную победу (1:0), на 68-й минуте гол забил Юрий Жирков.
Чемпионат России — 2005
2005 год получился триумфальным для ЦСКА, но чемпионство могло и не достаться «армейцам». Главным конкурентом команды Валерия Газзаева тогда был «Локомотив». Весной, когда сезон только начался, тренер «железнодорожников» Юрий Семин возглавил сборную России — его место занял Владимир Эштреков.
После 18 туров «Локомотив» шел первым, опережая ЦСКА на 11 очков. Многие тогда уже отдали чемпионство «железнодорожникам», но всё изменилось после игры 19-го тура в Казани. «Локомотив» не только проиграл 0:3 «Рубину», но и потерял из-за травмы лучшего нападающего Дмитрия Сычева.
В итоге первым стал ЦСКА (62 очка). Вторым стал «Спартак» (56 очков), «Локомотив» (56 очков) — третьим.
Акинфеев провел 29 матчей, в которых пропустил 17 мячей. В 15 играх его ворота оставались «сухими».
Суперкубок России — 2006
11 марта в «Лужниках» открывался новый сезон. ЦСКА был чемпионом и обладателем Кубка России, поэтому «армейцам» противостоял «Спартак», выигравший серебряные медали чемпионата России.
В первом тайме команды обменялись голами — отличились Егор Титов («Спартак») и Даниэль Карвальо (ЦСКА).
На 47-й минуте Сантос Моцарт вывел «Спартак» вперед. ЦСКА ответил на это точными ударами Чиди Одиа и Жо. «Армейцы» одержали победу со счетом 3:2.
Кубок России — 2005/06
Через два месяца «Спартак» мог взять реванш за поражение в Суперкубке. 20 мая красно-белые в «Лужниках» встретились с ЦСКА в финале Кубка России.
ЦСКА одержал разгромную победу (3:0), забив два гола в добавленное время. Все голы у «армейцев» забили бразильцы: дубль оформил Жо, еще один гол забил Вагнер Лав.
Чемпион России — 2006
ЦСКА и «Спартак» продолжили противостояние и в чемпионате России. После 30 туров непримиримые соперники набрали по 58 очков. «Армейцы» опередили красно-белых только по дополнительным показателям — за счет большего числа побед.
Акинфеев провел 28 матчей, в которых пропустил 25 мячей. 12 из них он провел на ноль.
Суперкубок России — 2007
3 марта в матче за Суперкубок в «Лужниках» вновь сошлись ЦСКА и «Спартак». Армейцы вновь сделали золотой дубль, забрав чемпионат и Кубок страны. Красно-белые остановились в шаге от победы в обоих турнирах.
Начал матч ЦСКА по-чемпионски. Уже на первой минуте Вагнер Лав открыл счет. Голевое пиршество было припасено на второй тайм.
На 47-й минуте Никита Баженов сравнял счет, но уже в следующей атаке Сергей Игнашевич буквально вывел «армейцев» вперед.
На 61-й минуте Дмитрий Торбинский сделал счет 2:2, но «армейцы» вновь вышли вперед через пару минут: отличился Жо. На 79-й минуте бразилец оформил дубль и остановил окончательный счет матча — 4:2.
Кубок России — 2007/08
17 мая 2008 года в «Лужниках» в финале Кубка России встретились ЦСКА пермский «Амкар». «Армейцы» были явными фаворитами встречи, но ход игры изменил все расклады.
В середине второго тайма Томислав Дуймович и Никола Дринчич сделали счет 2:0 в пользу «Амкара». ЦСКА показал характер и восстановил равновесие. Голы забили бразильцы Вагнер Лав и Жо.
В серии пенальти игроки ЦСКА не допустили ни одного промаха (4:1). У «Амкара» Дринчич промахнулся, а удар Дуймовича отбил Акинфеев.
Суперкубок России — 2009
7 марта 2009 года в «Лужниках» встретились чемпион «Рубин» и обладатель Кубка ЦСКА. «Армейцы» владели преимуществом, больше били по воротам и ожидаемо вышли вперед на 43-й минуте. Гол забил Дейвидас Шемберас.
На 62-й минуте Роман Шаронов сравнял счет. 90 минут не хватило, чтобы выявить победителя. В добавленное время ЦСКА победу принес Томаш Нецид — 2:1.
Кубок России — 2008/09
31 мая «Рубин» и ЦСКА вновь спорили за трофей. Матч на «Арене Химки» держал зрителей в напряжении до самого конца. Казалось, что дополнительного времени не избежать, но гол Евгения Алдонина на 90 + 1-й минуте принес «армейцам» очередную кубковую победу.
Кубок России — 2010/11
ЦСКА два года не выигрывал трофеи. Финал Кубка России в Ярославле предоставил ему хороший шанс вернуться на победную тропу. 22 мая на стадионе «Шинник» ему противостояла владикавказская «Алания» — на тот момент команда Первой лиги. До финала она дошла, не забив ни одного гола.
На 12-й минуте Сейду Думбия открыл счет. «Алания» ответила на это точным ударом Данило Неко через 10 минут. До 71-й минуты счет был 1:1. Судьбу игры и трофея решил еще один гол Думбия — 2:1.
Чемпионат России — 2012/13
ЦСКА не становился чемпионом страны с 2006 года, когда турнир еще проходил по системе «весна — осень». Сезон-2012/13 «армейцы» провели под руководством Леонида Слуцкого очень уверенно.
Команда вышла на первое место в 19-м туре и с того момент вершину турнирной таблицы не покидала. ЦСКА набрал 64 очка, опередив «Зенит» на два балла.
Акинфеев вошел в символическую сборную турнира.
Кубок России — 2012/13
1 июня на «Ахмат-Арене» в Грозном встретились ЦСКА и «Анжи», который тогда делал один за другим громкие трансферы.
На седьмой минуте нападающий ЦСКА Ахмед Муса открыл счет. Во втором тайме Лассана Диарра восстановил равновесие. Победитель определялся в серии пенальти. Акинфеев отбил пенальти бывшего одноклубника Юрия Жиркова.
ЦСКА победил (4:3), Акинфеева признали лучшим игроком матча.
Суперкубок России — 2013
13 июля 2013 года в Ростове на стадионе «Олимп-2» встретились чемпион и обладатель Кубка России ЦСКА и «Зенит», ставший вторым в чемпионате России.
Матч завершился разгромной победой ЦСКА. Дубль оформил японский полузащитник Кейсуке Хонда, еще один мяч забил Сергей Игнашевич. Этот Суперкубок стал пятым для «армейцев».
Чемпионат России — 2013/14
Долгое время в чемпионате лидировали «Локомотив» и «Зенит». ЦСКА вышел на первое место в предпоследнем туре и свое не упустил. «Армейцы» стали первыми, набрав 64 очка. «Зенит» отстал на один балл.
Игорь Акинфеев провел 29 матчей, 13 из них оказались «сухими».
Суперкубок России — 2014
26 июля 2014 года в Краснодаре ЦСКА встретился с обладателем Кубка России «Ростовом».
После первого тайма ростовчане вели со счетом 1:0: гол забил Хрвое Милич. Во втором тайме «Ростов» остался в меньшинстве: удалены были Гуелор Канга и Александр Гацкан.
В итоге ЦСКА довел дело до победы — 3:1. Голы забили Понтус Вернблум, Зоран Тошич и Сейду Думбия.
Чемпионат России — 2015/16
Последнее на данный момент чемпионство ЦСКА и Игоря Акинфеева. «Армейцы» до последних минут боролись за чемпионство с «Ростовом».
В последнем туре «Ростову» в Грозном нужно было обыграть «Ахмат». ЦСКА в Казани боролся за три очка с «Рубином».
ЦСКА вел 1:0, когда на последних минутах Акинфеев отбил удар в упор от Дениса Ткачука. Если бы счет стал равным, то в лидеры вышел бы «Ростов».
ЦСКА заняли первое место, набрав 65 очков. «Ростов» финишировал вторым — 63 очка.
Акинфеев провел 63 матча, в которых пропустил 25 голов.
Суперкубок России — 2018
27 июля в Нижнем Новгороде встретились чемпион России «Локомотив» и ЦСКА, ставший вторым. В Суперкубке должен был сыграть «Тосно», но обладатель Кубка России был расформирован.
Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время ЦСКА принес победу гол Хетага Хосонова на 106-й минуте.
Кубок России — 2022/23
В финале в «Лужниках» 11 июня играли ЦСКА и «Краснодар». В основное время соперники обменялись голами. В первом тайме Федор Чалов вывел «армейцев» вперед, во второй половине встречи точным ударом ответил Джон Кордоба.
В серии пенальти Акинфеев отбил удары Батчи и Олусегуна. ЦСКА победил — 6:5.
Кубок России — 2024/25
Вновь «Лужники» и серия пенальти. 1 июня 2025-го ЦСКА встретился с «Ростовом». Основное время завершилось со счетом 0:0.
В серии пенальти Акинфеев отбил удар Алексея Сутормина, еще один игрок «Ростова», Хорен Байрамян, попал в штангу. «Армейцы» вновь праздновали победу — 4:3.
Сборная России
Акинфеев дебютировал за сборную России в 2004 году в товарищеском матче против Норвегии (2:3).
За сборную России он провел 110 матчей. В составе национальной команды он стал бронзовым призером чемпионата Европы — 2008 и одним из героев чемпионата мира — 2018.
В 1/8 финала сборная России в «Лужниках» играла с Испанией. В послематчевой серии пенальти Акинфеев сначала переиграл Коке, а затем ногой отразил удар Яго Аспаса.
В 2018-м Акинфеев завершил карьеру в сборной России.