«Флорида» выиграла Кубок Стэнли. В команде играют два российских хоккеиста

«Это невероятное чувство. Хочу поблагодарить свою команду, мы прошли через невероятную битву, продемонстрировали преданность и самоотверженность. Хочу сказать спасибо своей семье, родителям, они шли на жертвы ради меня, спасибо жене и детям, которые позволяют мне играть в хоккей и делать свою работу. В течение карьеры у меня было так много взлетов и падений. Немногие верили, что я смогу вернуться, но я благодарен богу за то, что у меня есть. Я не мог об этом мечтать, но я стою здесь, выиграв Кубок Стэнли два раза подряд», — цитирует вратаря Sportsnet.