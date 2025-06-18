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Спорт «Флорида» выиграла Кубок Стэнли. В команде играют два российских хоккеиста

«Флорида» выиграла Кубок Стэнли. В команде играют два российских хоккеиста

Вратарь Сергей Бобровский стал одним из героев решающего матча

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1 комментарий
«Флорида» во второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли | Источник: Пресс-служба НХЛ «Флорида» во второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли | Источник: Пресс-служба НХЛ

«Флорида» во второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли

Источник:

Пресс-служба НХЛ

«Флорида» во второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии «Эдмонтон» (4-2). За «пантер» играют два российских хоккеиста: вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.

В шестом матче «Флорида» одержала уверенную победу. К 54-й минуте матча счет был 5:0 — покер оформил Сэм Райнхарт, еще одну шайбу забросил Мэттью Ткачак. За пять минут до финальной сирены российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин сократил отставание своей команды.

«Флорида» победила со счетом 5:1. Российский вратарь «пантер» Сергей Бобровский отразил 28 бросков и был признан второй звездой решающего матча.

«Наша кирпичная стена», — подписали фото вратаря в социальных сетях «Флориды» после матча.

После победы российский вратарь вспомнил свой нелегкий карьерный путь и поблагодарил семью за поддержку.

«Это невероятное чувство. Хочу поблагодарить свою команду, мы прошли через невероятную битву, продемонстрировали преданность и самоотверженность. Хочу сказать спасибо своей семье, родителям, они шли на жертвы ради меня, спасибо жене и детям, которые позволяют мне играть в хоккей и делать свою работу. В течение карьеры у меня было так много взлетов и падений. Немногие верили, что я смогу вернуться, но я благодарен богу за то, что у меня есть. Я не мог об этом мечтать, но я стою здесь, выиграв Кубок Стэнли два раза подряд», — цитирует вратаря Sportsnet.

Источник: Пресс-служба «Флориды»Источник: Пресс-служба «Флориды»
Источник:

Пресс-служба «Флориды»

Лучшим игроком плей-офф НХЛ сезона 2024/25 стала нападающий «пантер» Сэм Беннетт.

«Флорида» играла в третьем финале Кубка Стэнли подряд. В двух последних она одержала победы.

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Корреспондент 161.RU
Хоккей НХЛ Флорида Кубок Стэнли
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Комментарии
1
Гость
2 часа
Прикалывает как ВСЕХ кто смог уехать - учёных спортсменов моделей итд итп продолжают называть русскими и российскими независимо от их желания
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