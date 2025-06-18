«Флорида» выиграла Кубок Стэнли. В команде играют два российских хоккеиста

«Флорида» во второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии «Эдмонтон» (4-2). За «пантер» играют два российских хоккеиста: вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.
В шестом матче «Флорида» одержала уверенную победу. К 54-й минуте матча счет был 5:0 — покер оформил Сэм Райнхарт, еще одну шайбу забросил Мэттью Ткачак. За пять минут до финальной сирены российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин сократил отставание своей команды.
«Флорида» победила со счетом 5:1. Российский вратарь «пантер» Сергей Бобровский отразил 28 бросков и был признан второй звездой решающего матча.
«Наша кирпичная стена», — подписали фото вратаря в социальных сетях «Флориды» после матча.
После победы российский вратарь вспомнил свой нелегкий карьерный путь и поблагодарил семью за поддержку.
«Это невероятное чувство. Хочу поблагодарить свою команду, мы прошли через невероятную битву, продемонстрировали преданность и самоотверженность. Хочу сказать спасибо своей семье, родителям, они шли на жертвы ради меня, спасибо жене и детям, которые позволяют мне играть в хоккей и делать свою работу. В течение карьеры у меня было так много взлетов и падений. Немногие верили, что я смогу вернуться, но я благодарен богу за то, что у меня есть. Я не мог об этом мечтать, но я стою здесь, выиграв Кубок Стэнли два раза подряд», — цитирует вратаря Sportsnet.
Лучшим игроком плей-офф НХЛ сезона 2024/25 стала нападающий «пантер» Сэм Беннетт.
«Флорида» играла в третьем финале Кубка Стэнли подряд. В двух последних она одержала победы.