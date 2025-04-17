Должен был играть с «Локомотивом»: обвиненный в изнасиловании хоккеист КХЛ покинет Россию

Маклауд может предстать перед судом на родине Источник: khl.ru, Евгений Софийчук / NGS55.RU











Омская команда «Авангард» в разгар серии матчей с ярославским «Локомотивом» лишится одного из ключевых игроков. Как рассказал на послематчевой конференции 15 апреля главный тренер омичей Ги Буше, команда будет играть без Майкла Маклауда.

«Майкл уедет домой по личным обстоятельствам. Мы будем ждать его возвращения в какой-то момент. [Он уедет] в ближайшее время, сейчас», — сказал Ги Буше.

Как сообщают наши коллеги из NGS55.RU, канадец вскоре уедет из России на неопределенный срок.

Издание «РИА Новости Спорт» сообщает, что в апреле в Канаде пройдет суд по делу об изнасиловании, в котором обвиняют Майкла Маклауда. Слушание над обвиняемыми экс-хоккеистами молодежной сборной Канады начнется 22 апреля в Онтарио. Он займет восемь недель. «РИА Новости Спорт» отмечает, что сообщения о деле появились в TSN в мае 2023 года.

Тогда стало известно, что 24-летняя жительница Канады обратилась в Верховный суд Онтарио с иском. Она рассказывала, что в июне 2018 года несколько раз была изнасилована в гостиничном номере. Обвинения предъявили, кроме Маклауда, еще четырем хоккеистам.

В ноябре 2024 года стало известно, что нападающий Майкл Маклауд договорился с омским клубом о контракте до конца сезона 24/25. Ранее Майкл играл за казахстанский «Барыс», но 18 октября 2024 года покинул клуб.

По итогам трех матчей «Локомотив» — «Авангард» во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина ярославцы ведут со счетом 2:1. Следующий матч (6+) пройдет 17 апреля в Омске.