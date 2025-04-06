Овечкин побил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки: легендарное видео

Хоккеист забил 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Источник: Getty Images











Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Он забил 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», побив «вечный» рекорд Уэйна Гретцки.

Теперь Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Делимся кадрами этого легендарного момента — только посмотрите на оглушительную реакцию трибун. Стадион аплодировал стоя.

Кадры исторического гола Источник: TNT Sports

Матч прервали. Овечкина кинулись поздравлять игроки обеих команд, а также представители НХЛ и сам Уэйн Гретцки.

«Говорят, рекорды существуют, чтобы их перебивать, но я не мог представить, что кто-то сможет побить этот, — заявил Гретцки. — Когда я установил рекорд, мне подарили Rolls-Royce, так что…»

«Русские, мы сделали это!» — сказал Овечкин Источник: NHL / Х

Рекордную шайбу хоккеист посвятил своему отцу, которого не стало в феврале 2023 года. Он обратился с благодарностью к своим соотечественникам, фанатам, маме и жене.