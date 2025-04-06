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Спорт Овечкин побил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки: легендарное видео

Овечкин побил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки: легендарное видео

Теперь Александр — лучший снайпер в истории НХЛ

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22 комментария
Хоккеист забил 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» | Источник: Getty ImagesХоккеист забил 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» | Источник: Getty Images

Хоккеист забил 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс»

Источник:

Getty Images

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Он забил 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», побив «вечный» рекорд Уэйна Гретцки.

Теперь Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Делимся кадрами этого легендарного момента — только посмотрите на оглушительную реакцию трибун. Стадион аплодировал стоя.

Кадры исторического гола

Источник:

TNT Sports

Матч прервали. Овечкина кинулись поздравлять игроки обеих команд, а также представители НХЛ и сам Уэйн Гретцки.

«Говорят, рекорды существуют, чтобы их перебивать, но я не мог представить, что кто-то сможет побить этот, — заявил Гретцки. — Когда я установил рекорд, мне подарили Rolls-Royce, так что…»

«Русские, мы сделали это!» — сказал Овечкин

Источник:

NHL / Х

Рекордную шайбу хоккеист посвятил своему отцу, которого не стало в феврале 2023 года. Он обратился с благодарностью к своим соотечественникам, фанатам, маме и жене.

Счет с Гретцки Овечкин сравнял накануне, во время игры против «Чикаго Блэкхоук». Мы рассказывали, как это было — и почему на протяжении многих лет никто не верил, что это возможно.

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Анастасия Моденова
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Александр Овечкин Уэйн Гретцки Рекорд НХЛ
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Комментарии
22
Fontahka Sru
7 апреля, 08:56
Знатно теперь подгорает у каакелов !
с++
7 апреля, 00:26
пару сезонов ещё точно откатает, накидает до 1000
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