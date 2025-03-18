Звезду КХЛ нашли мертвым в квартире. Ему было всего 34 года

Скончался бывший капитан «Автомобилиста» Источник: ХК «Автомобилист» / Vk.com











Сегодня стало известно о смерти участника Матча звезд КХЛ и обладателя Кубка Гагарина Федора Малыхина. Спортсмену было всего 34 года. До этого хоккеист несколько дней не выходил на связь, и родные забили тревогу. Спортсмена обнаружил отец, он пришел к нему домой и увидел Малыхина без признаков жизни в одной из комнат.

По предварительной информации, смерть Малыхина не была насильственной. Информацию об этом изданию «Спорт Экспресс» сегодня подтвердил один из бывших одноклубников хоккеиста.

Инсайдеры отмечают, что экс-хоккеист «Ак Барса» и «Автомобилиста» мог скончаться из-за остановки сердца, но, по неподтвержденной информации, смерть могла наступить после оторвавшегося тромба. Точная причина смерти Малыхина станет известна лишь после вскрытия, передают наши коллеги из Starhit.ru.

Малыхин играл во многих клубах и выступал за «Автомобилист» (с 2010 по 2014 год), а также за казанский «Ак Барс» (2014–2019), челябинский «Трактор» (2019), московский «Спартак» (2019–2020), подмосковный «Витязь» (2020–2022) и «Авангард» из Омска (2022–2023).

В 2014 году Федор принял участие в матче всех звезд КХЛ. А в составе легендарного хоккейного клуба «Ак Барс» он даже стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 220 (107+113) очков в 548 матчах.