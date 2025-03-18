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Спорт Звезду КХЛ нашли мертвым в квартире. Ему было всего 34 года

Звезду КХЛ нашли мертвым в квартире. Ему было всего 34 года

По информации инсайдеров, причиной смерти спортсмена стала остановка сердца

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3 комментария
Скончался бывший капитан «Автомобилиста» | Источник: ХК «Автомобилист» / Vk.comСкончался бывший капитан «Автомобилиста» | Источник: ХК «Автомобилист» / Vk.com

Скончался бывший капитан «Автомобилиста»

Источник:

Сегодня стало известно о смерти участника Матча звезд КХЛ и обладателя Кубка Гагарина Федора Малыхина. Спортсмену было всего 34 года. До этого хоккеист несколько дней не выходил на связь, и родные забили тревогу. Спортсмена обнаружил отец, он пришел к нему домой и увидел Малыхина без признаков жизни в одной из комнат.

По предварительной информации, смерть Малыхина не была насильственной. Информацию об этом изданию «Спорт Экспресс» сегодня подтвердил один из бывших одноклубников хоккеиста.

Инсайдеры отмечают, что экс-хоккеист «Ак Барса» и «Автомобилиста» мог скончаться из-за остановки сердца, но, по неподтвержденной информации, смерть могла наступить после оторвавшегося тромба. Точная причина смерти Малыхина станет известна лишь после вскрытия, передают наши коллеги из Starhit.ru.

Малыхин играл во многих клубах и выступал за «Автомобилист» (с 2010 по 2014 год), а также за казанский «Ак Барс» (2014–2019), челябинский «Трактор» (2019), московский «Спартак» (2019–2020), подмосковный «Витязь» (2020–2022) и «Авангард» из Омска (2022–2023).

В 2014 году Федор принял участие в матче всех звезд КХЛ. А в составе легендарного хоккейного клуба «Ак Барс» он даже стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 220 (107+113) очков в 548 матчах.

После того, как Малыхин завершил карьеру в большом спорте в 2023 году, он ушел учиться на юриста и никогда не жаловался на проблемы со здоровьем. Его смерть стала большим потрясением для родных и близких.

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Федор Малыхин Хоккей Кубок Гагарина КХЛ Ак Барс Авангард Автомобилист Спартак
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Комментарии
3
Гость
18 марта, 16:39
Допинг уже не тот.
Гость
18 марта, 17:47
🙏🙏🙏😥😥😥
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