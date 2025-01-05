Что нужно сделать на Святки, чтобы привлечь удачу: приметы и традиции праздника

Несмотря на то что Святки — это православный праздник, есть в нем кое-что из более древних культур Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Есть в нашем календаре такой период, который называется «от звезды и до воды». Под звездой подразумевается Вифлеемская, под водой — та, в которую все окунаются на Крещение. Но больше всего это праздничное время известно под названием Святки. Кажется, самое время рассказать, когда Святки в 2025 году, как правильно их отмечать (и нужно ли) и какие приметы и традиции с ними связаны.

Когда Святки в 2025 году

Первые упоминания Святок относятся еще к IV веку. Тогда о них писал христианский богослов Ефрем Сирин. В его изложении это был двухнедельный праздник после Рождества в честь появления на свет Иисуса Христа.

В 567 году «Святыми днями» утвердили 12 дней после Рождества — по числу апостолов. И эти 12 дней в аккурат укладываются в период с 7 по 19 января — от Рождества до Крещения.

Что можно и чего нельзя делать на Святки

В традициях празднования Святок есть любопытный момент. Дело в том, что до принятия христианства на Руси в это время праздновали и восхваляли приход Коляды, который должен был защитить солнце от темных сил. Но вставшая у руля церковь начала запрещать всё, что было связано со старой верой. Однако сделать это до конца у нее так и не получилось. Поэтому в праздновании Святок соединились христианские и языческие традиции. Но что было едино, так это атмосфера радости, царившая в каждом доме.

Один из самых известных обычаев, который устраивают во время Святок, — колядки. В это время и стар и млад наряжались в костюмы, пели песни, ходили по домам и желали их хозяевам здоровья и достатка, а взамен получали угощения.

Также на Святки принято устраивать застолья. На стол подают 12 блюд, по числу апостолов, а главным угощением всегда была кутья. Если вы не знаете, как ее приготовить, так у нас как раз на этот случай есть пять рецептов кутьи — из риса, булгура и перловки. В дни Святок вообще принято разговляться, потому что они начинаются после Рождественского поста. Так что свинина, гусь, сладкие и соленые пироги в форме солнца, пряники с разными начинками — всем этим можно угощаться и кормить гостей. Но в напитках лучше отдать предпочтение чему-то безалкогольному, так как Святки — время для празднования, а не пьянства.

Один из важных обычаев — ходить в гости. В эти дни можно собраться всей семьей за общим столом, петь песни и дарить друг другу подарки. Но при встрече категорически нельзя ругаться, спорить и сеять злобу.

Лучше всего избегать работы, кроме вынужденной. Заботу о хозяйстве и поход в офис это, конечно, не отменяет. Но от строительства, ремонта, шитья, охоты, генеральных уборок лучше отказаться, так как, потрудившись в эти дни, можно навлечь на себя муки и горе до конца года.

С 7 по 19 января также принято гадать. Сколько будет детей, какой будет муж, насколько прибыльный год и какая ждет судьба — всё это узнавали во время Святок.

Традиции на Святки по дням

7 января — Рождество. Этот день принято проводить в новой светлой одежде. Посвятите время себе и близким — сходите в гости или пригласите семью и друзей к себе. Какой бы сценарий дня вы ни выбрали, важно, чтобы никто не остался голодным. На праздничный рождественский стол принято готовить много мяса, пирогов, пряников, а также праздничную кутью. Недавно мы во всех подробностях рассказывали об истории Рождества и его традициях.

13 января — Васильев вечер или щедрый вечер. Накануне старого Нового года принято ходить друг к другу в гости. Считается, что, чем богаче будет праздничный ужин в этот день, тем счастливее будет год. На столе обязательно должна быть свинина как символ благополучия, а также вареники. Их принято лепить с разными начинками — какая попадется, такое и предсказание на год.

14 января — старый Новый год. С наступлением старого Нового года принято продолжать празднование с пышным застольем и вкусной едой. Свинина, петух, зайчатина — всё это подают гостям за праздничной трапезой. Также в этот день можно дарить подарки. Каких-то критериев на них нет, так что можно по-разному показать, насколько дорог вам человек.

18 января — Крещенский сочельник. В этот день верующие люди держат особенно строгий пост до самого вечера. Можно есть только сочиво — постную кашу из злаков без масла с добавлением меда, ягод и сухофруктов. Поесть можно только вечером после того, как сделаешь три глотка святой воды. Вечером в этот день, после того как воду освятили, также начинаются крещенские купания. Считается, если окунуться в прорубь три раза — избавишься от грехов.

19 января — Крещение. В этот день второй раз освящают воду. Принято продолжать соблюдать строгий пост, разрешено садиться есть только вечером. Среди традиций: питье святой воды для исцеления, купание в проруби для отпущения грехов.

Приметы на Святки

Во многом приметы на Святки собираются из примет на Рождество и Крещение, но есть несколько, которые действуют все 12 дней празднования.

Обилие звезд на небе во время Святок — к хорошим новостям и радости;

если во время Святок солнечно — осенью будет хороший урожай;

снегопад в Рождество и на Крещение — к удаче в течение года, а если снег пошел в другие дни, то это к неурожаю.