«Он смеется над этим абсурдом»: Дибров пришел в себя после измены жены и намерен судиться

Похоже, Дмитрий Дибров впадать в уныние не планирует Источник: polinadibrova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Разговоры о разводе Дмитрия и Полины Дибровых обрастают всё новыми подробностями. Пока ведущий отдыхает в Испании, а его супруга остается в Москве с детьми и отказывается давать комментарии, их окружение всё делает за них.

По словам близких Дмитрия, тот даже не догадывался, что у его любимой жены, с которой они прожили 16 лет в браке, может быть роман на стороне. И не с кем-нибудь, а с другом семьи — бизнесменом Романом Товстиком. Но, судя по всему, время лечит, и быстрее, чем вы можете себе представить.

— Если первое время Дима был в подавленном состоянии, то сейчас настроение у него уже хорошее. Он взял себя в руки и смеется над всем этим абсурдом. Он очень иронично реагирует на все повороты этого амурного сюжета, — рассказал инсайдер изданию «Комсомольская правда».

Источник: Городские медиа

В окружении ведущего дали понять, что не последнюю роль в его с каждым днем улучшающемся состоянии сыграли друзья, которые полностью поддерживают его.

— Он дал Полине всё — громкое имя, публичность. А она повела себя, как дворняжка. Ее взяли в дом, дали родословную, а она кусается, — жестко отзываются о Полине Дибровой в окружении ведущего.

Кроме этого, наши коллеги из издания «СтарХит» сообщают, что Дибров, хоть не хочет устраивать из расставания скандал, но уже подобрал себе адвоката для защиты. Тем более судиться есть за что: дорогая недвижимость на Рублевке и трое детей. Его интересы будет отстаивать Александр Добровинский, который ранее занимался разводом Алсу и Яна Абрамова.

Пока Полина Диброва не спешит с действиями, Роман Товстик, которого называют ее новым избранником, настроен решительно. Он уже подал на развод со своей женой Еленой и планирует отсудить у нее шестерых наследников. По словам друзей из окружения семьи, причина проста: Елена не заботится о детях, и даже сейчас, когда у нее остается годовалый малыш, она улетела в Италию залечивать душевные раны.

Источник: roman_tovstik / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Его жена Елена постоянно улетает куда-то, как правило в Европу, оставляя ребятишек на Рому. Бывало, она месяцами отсутствовала, поэтому эмоциональная связь с отцом у них гораздо сильнее, — рассказали «СтарХиту» в окружении Товстиков. — Он им и мама, и папа: и в школу их водит, и на родительские собрания ходит. Дети — его главный смысл жизни!

В окружении также отмечают, что Роман не планирует лишать жену родительских прав или запрещать ей видеться с детьми, а лишь хочет юридически заверить, чтобы жили они с ним. Адвокат Товстика Филипп Рябченко добавляет, что такое решение для Елены не новость и они обсуждали его еще до ее отъезда.