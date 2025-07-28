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Он и она Москвич с татарскими корнями: что известно о танцоре, отдыхающем на Мальдивах с фигуристкой Медведевой

Москвич с татарскими корнями: что известно о танцоре, отдыхающем на Мальдивах с фигуристкой Медведевой

Спортсменке приписывают роман с 24-летним Ильдаром Гайнутдиновым

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1 комментарий

Медведева и Гайнутдинов вместе отдыхали на Мальдивах

Источник:

Городские медиа

Российской фигуристке Евгении Медведевой приписывают роман с молодым танцором с татарскими корнями Ильдаром Гайнутдиновым. Не так давно спортсмены поделились любовной фотосессией со своими поклонниками и отправились вместе отдыхать на Мальдивы.

С чего началась история любви танцора и фигуристки, и кто он — 24-летний предполагаемый парень двукратной чемпионки мира — в этом видео.

Спортсмены познакомились на шоу «Звездные танцы» на телеканале ТНТ. Они были в паре и практически дошли до финала проекта. А уже после участия в передаче, Гайнутдинов выступил на ледовом шоу Медведевой, посвященному ее 25-летию. Ну а дальше романтичная фотосессия и совместный отпуск на Мальдивах.

Что касается Ильдара, он родился и вырос в Москве. Его мать — азербайджанка, а отец был татарином. Правда, как признавался танцор, своего папу он ни разу не видел. В 7,5 лет Гайнутдинов стал ходить в школу-студию Todes. И с того возраста началась его взлетная полоса в танцах.

В 13 лет парень был на подтанцовке на выступлении Даяны Кирилловой на Детском Евровидении. В 2015 году он победил в восьмом сезоне украинского шоу «Танцуют все!». В 16 Ильдар принял участие в проекте «Танцы» на ТНТ — дошел до финала и получил 4 место.

В 2018-м Гайнутдинов вновь оказался на Евровидении, только теперь на взрослом. Он был задействован в номере Юлии Самойловой. В этом же году парень победил в международном танцевальном конкурсе World of Dance Polska, организованного Дженнифер Лопес.

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Комментарии
1
Гость
41 минута
в корнях масквичей я не сомневался там живут только такие
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