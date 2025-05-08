Работает на заводе и обожает шашлыки. Как египтянин встретил любовь в Сибири и женился через два месяца

Отношения пары развивались очень стремительно Источник: Алексей Павлов











26-летняя Яна и 35-летний Мохаммед Элкашлан вместе уже три года. Мохаммед приехал в Барнаул из Египта, чтобы продолжить обучение, и встретил здесь свою любовь, которая подарила ему дочь Мию. Как пара познакомилась и каково это — устроить межнациональный брак, читайте в материале наших коллег из NGS22.RU.

«Думала, что поговорим, и всё»

Мохаммед живет в России уже почти 10 лет. Приехать в столицу Алтайского края его побудила тяга к знаниям: он искал вуз со специальностью «конструктивное и технологическое обеспечение производства». И когда оказалось, что она есть только в Санкт-Петербурге и Барнауле, он выбрал второй вариант.

— Я усилил свой диплом из вуза в Египте. Параллельно учился здесь и там. В Египте — два года, а остальные — в России. Программа такая была. Год я учился в Томске русскому языку, а потом переехал в Барнаул, — рассказал наш герой.

Так судьба привела его в Алтайский политех, где в это время училась его будущая жена Яна. В самом вузе они пересекались только пару раз, однако потом случайно встретились за пределами университета и начали общаться уже всерьез.

Отношения развивались быстро: уже через неделю они начали встречаться, через две — жить вместе, а спустя пару месяцев решили сыграть свадьбу. Как рассказывает Яна, сначала говорить было сложно, поскольку у Мохаммеда акцент, да и сам язык он знал еще недостаточно хорошо.

В ближайшее время пара планирует съездить к родственникам в Египет Источник: Алексей Павлов











Мохаммед просто покорил Яну добротой и заботой.

— Когда мы только начали общаться, я сильно заболела. Он ночью на такси поехал, купил мне лекарства. На обратную дорогу денег уже не было, мы только институт закончили, только начинали работать, он шел пешком, — вспоминает Яна.

Мохаммеду Яна понравилась сразу. При этом он признается, что не ожидал, что встретит в Барнауле девушку, с которой будет готов создать семью.

— Она добрая, общительная, очень интересная. Мне нравится, что она меня понимает. Я просто ее сильно полюбил, — говорит Мохаммед.

Да и Яна не предполагала, что простое общение закончится свадьбой.

— Скучно было, появилось свободное время, поэтому просто начали общаться, не ожидала, что это будущий супруг. Думала, что поговорим, и всё, — рассказывает она.

Однако отношения развивались стремительно, и, по словам Яны, довольно быстро стало понятно, что дело идет к браку.

Пара планирует воспитывать дочку в двух культурах и языках Источник: Алина Устиновская











«Говорили, что он заберет ребенка»

Предложение руки и сердца, как вспоминает Яна, было не самым романтичным. Мохаммед просто сказал Яне, что ему скоро придет справка о том, что он не был женат в Египте. Чтобы заключить брак в России, человеку без местного гражданства необходимо подтвердить, что на родине его не ждет жена.

— Он предложил пожениться, когда придет документ. Мы с этой справкой пришли в ЗАГС подавать заявление — планировали летом пожениться. Однако нам сказали, что заключать брак нужно побыстрее, потому что у справки закончится срок действия. В итоге свадьбу пришлось устраивать в марте, — вспоминает Яна.

Имя девочке специально выбрали интернациональное Источник: Алина Устиновская











По словам Яны, прежде чем выйти замуж, она выяснила, как живет семья ее жениха и какие отношения у его родителей.

— У Мохаммеда не очень патриархальные родители. Для меня это было важно. Мы познакомились по видеосвязи. Мама у него работает учителем английского, да и вся остальная семья английский знает, общались на этом языке. У его сестры младший ребенок чуть младше нашей дочки, поэтому с ней у меня много общих тем и интересов, — отметила героиня.

Само бракосочетание было скромным, с самыми близкими людьми. Правда, все гости были только со стороны невесты, поскольку родители Мохаммеда приехать не могли. Кстати, близкие Яны сначала не обрадовались такому выбору родственницы, однако довольно быстро сменили гнев на милость.

— Многие говорили, что он заберет ребенка в Египет и меня туда увезет. Но Мохаммед пообещал, что если возьмет меня к себе на родину, то с нами поедет и моя мама, она после этого успокоилась. Со временем близкие люди, чье мнение мне действительно важно, приняли его и полюбили, — подчеркнула Яна.

«Шашлык он в первый день полюбил»

Пара вместе уже три года и растит двухлетнюю дочку Мию — молодые родители специально выбрали для нее интернациональное имя и планируют воспитывать девочку в двух культурах и языках.

Мохаммед уже привык к русской кухне, правда, любит далеко не все блюда.

— Салаты типа селедки под шубой и оливье ему не нравятся, а вот «Цезарь» ест с удовольствием. Борщ, может быть, попробует, пельмени он не ест, а манты называет хитрыми пельменями. А вот шашлык он в первый день полюбил. У нас частный дом, поэтому по выходным Мохаммед их жарит, уже научился, — рассказывает его супруга.

К сибирским холодам герой уже привык Источник: Яна Элкашлан











Мохаммед же, если хочет что-то египетское, то готовит сам, ведь блюда арабской кухни, как правило, жирные и с большим количеством специй, например мясо с картошкой и рисом.

— Она говорит: «Как можно кушать рис и картошку вместе?» А сама ест хлеб с картошкой, — говорит он.

— То есть пирожки с картошкой он не понимает, а рис с картошкой — очень даже, — смеется Яна.

В ближайшее время пара собирается съездить на родину Мохаммеда — для Яны это станет первой поездкой в Египет. Его семья живет в Каире.

Сейчас Мохаммед трудится инженером-конструктором на Алтайском заводе прецизионных изделий, а Яна — программистом 1С.

— Многие думали, что я женился, чтобы получить гражданство. Но я просто ее любил, а вид на жительство дал мне завод, — подчеркнул Мохаммед.

В свободное время супруги занимаются своим домом, где, по их словам, всегда есть чем заняться.

— Летом огород, зимой надо снег почистить, уголь купить или дрова, а вообще мы оба любим поесть, поэтому ходим в рестораны, — рассказывают супруги.

Кстати, по словам Мохаммеда, к морозам за годы жизни в России он уже адаптировался. Да и сейчас тут уже не так холодно, как, например, пять лет назад, когда температура воздуха опускалась до -40 градусов, отмечает наш герой.

В свободное время супруги занимаются своим домом, иногда ходят в рестораны Источник: Яна Элкашлан











Кроме того, по словам Мохаммеда, люди в России и в Египте не слишком разнятся по менталитету.