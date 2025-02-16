«Не хотела секса и ушла с моими гробовыми»: откровения пенсионера о поисках любви на сайтах знакомств

А вы бывали на сайтах знакомств? Источник: 63.RU











Николаю Ивановичу (имя изменено по просьбе героя) 72 года. Выглядит не по годам молодо — молодцеватый, подтянутый. По образованию — экономист. За плечами 25 лет официального брака и 5 гражданских. Почти всех избранниц нашел во Всемирной паутине. Вот и в этот раз туда ринулся. 63.RU поговорил с пенсионером о женском коварстве, предательстве, неутомимых поисках любви и о том, как он отсеивает неподходящих кандидаток.

— Пришел на встречу. А там совсем другая женщина, чем была на фото в интернете. Вместо бровей какие-то дуги как фломастером нарисованы, шириной 8–10 миллиметров. А самих бровей нет. Меня это даже как-то шокировало. Не знаю, сейчас модно так или нет? Даме, может, и не нужны такие брови, как у Брежнева. Но тем не менее какая-то растительность на ней должна быть. И не только на бровях, — делится впечатлениями об одном из последних свиданий через сайты знакомств Николай Иванович.

Верите ли вы в любовь с первого лайка? Источник: 63.RU











И тут же задает вопрос мне:

— А вам сколько лет? Замужем? Вы бы сами зарегистрировались на сайте и посмотрели, как там. Это хороший вариант, чтобы познакомиться. У меня анкеты на четырех или пяти сайтах, по-моему. Если мои интересы совпали с указанными дамой, то сайты дают возможность написать друг другу несколько сообщений бесплатно. Но более полную информацию можно получить, только купив какие-то баллы или став VIP-клиентом. Собственно, так сайты зарабатывают. Одни просят за это 1000 рублей и более, другие обходятся 300 рублями. В общем-то, небольшая плата за будущее счастье.

— Думаете, найдете?

— Я со своей предыдущей женщиной там и познакомился, ей 62 года. Официально мы только венчались. В ЗАГС не ходили. Шесть лет прожили. Сейчас вот стал подбирать себе другую тетеньку.

С компьютером и смартфоном пенсионер давно на «ты» Источник: 63.RU











— Почему?

— Из-за женского коварства. Ее муж предал и ушел. В глубочайшей депрессии была. Подруги говорят: «Давай мы тебя на сайте знакомств выставим». Она всё отнекивалась, довольно скромная. Но в конце концов уговорили. Завязалась у нас переписка. Договорились о встрече. Тут еще надо сказать, что сайты не дают напрямую телефонами обмениваться, приходится как-то обходить их запреты.

В общем, встретились, пригляделись друг к другу. Сошлись. Подруги ей после нашего знакомства говорили: «Ты просто родилась заново!» Когда переезжала ко мне, предложила решить все вопросы на берегу. Но впоследствии она все эти договоры похерила.

Я ее вытащил из финансового болота, чтобы она могла спокойно зарабатывать, а не отдавать всё за кредиты. А банкам она должна была много. Детям ее взрослым я тоже помог в свое время, дал взаймы и до сих пор не могу ничего обратно получить.

— Вот некоторые девочки мне писали, даже от 21 года и выше. Не знаю, что они хотели. Но такой возраст просто нереален. Я в общем-то с ними не пытался завязать знакомство. Ясно, что это мошенники Источник: 63.RU











— Так, а о чем договаривались «на берегу»?

— Договорились, что она ведет хозяйство и текущие расходы на ней. Если надо будет, я всегда помогу. Написал на нее завещание, что мои деньги, вклады — всё ей достанется. Сыну моему — остальное. Очень она порядочной выглядела.

Прожили мы вместе 6 лет. Пять из них просто великолепно. А последний год она начала меня готовить к возможному расставанию, утверждая, что в ее годы «мужики уже и не нужны и живут с ними из-за жалости». Хотя на мой прямой вопрос: «Ты что, уходить собралась?» она отвечала: «Да нет, да куда в наши годы…» То есть просто врала. Интерес к любви у нее пропал. Хотя когда сходились, она заверяла, что полежать за себя еще сможет.

Подруги у нее все хоть и замужем, но с такими феминистическими рассуждениями, что мужиков им не надо, это всё лишние заботы. Себе, мол, могут и не готовить. Хотя это маловероятно — есть-то всегда хочется. А готовить на одного или на двоих, по-моему, небольшая разница.

— Может, ей показалось, что она слишком много тратит на хозяйство?

— Но напрямую она не говорила. Мне всё равно было: что так я бы расходы общие покрывал, что она потом мои деньги унаследовала бы. Наверное, это связано еще как-то с женской анатомией и психологией. Когда я почувствовал ее охлаждение, спросил: «Ты что, дезертировать решила?» Она ответила: «Да что ты? Разве можно в мои годы так поступать?» А в итоге все свои слова забыла и в один день просто-напросто сбежала в течение часа с моими гробовыми.

— Это как?

— А я кроме завещания на нее еще отдельный счет сделал. Вдруг со мной что случится — будут средства на погребение. Она с этими деньгами ушла. Говорит: «Пусть тебя сын хоронит». Вот такая небольшая пакость с ее стороны. После этого доверие к женскому населению у меня резко упало. Хотя, в общем-то, не надо быть очень доверчивым. Но я не могу так вполовину жить… Короче, остался холостяком. Надо вот еще развенчаться.

— Почти все на сайтах знакомств выставляют фото пяти- или десятилетней давности, по которым этих людей сложно узнать. Я вот с одной дамой встречался. Не узнал вообще. Только она меня узнала. По усам. У меня самого снимки, которые три года назад сделаны. Не люблю фотографироваться… Источник: 63.RU











— В сайтах знакомств не разочаровались?

— Я рекомендую использовать любую возможность познакомиться. Одним из вариантов являются такие сайты. Раньше были танцы для тех, кому за 30 или за 60 лет. Но это мимо меня прошло. А в девяностые-нулевые была газета «Из рук в руки». Вот по объявлениям в ней я знакомился. Созванивался. И уже по телефонному разговору предварительно было понятно, есть ли общие интересы, взгляды на жизнь. Но чтобы не влипнуть, надо голову включать.

— Теперь более серьезный отбор кандидаток в невесты?

— Я составил таблицу, кто мне подходит по гороскопу: по годам рождения и по знаку зодиака. В анкете так и написал: «Близнец, рожденный в год Тигра, ищет свою вторую половину». Мне хорошо подходят Стрельцы, Водолеи, Весы, Раки, Близнецы, родившиеся в годы Дракона (1976, 1964), Лошади (1978, 1966), Собаки (1982, 1970), Свиньи (1983, 1971).

— Бывает, сайт сообщает: «С вами хотят познакомиться такие-то люди, напишите им сообщение». Обычно пишешь: «Привет. Как дела?» И если человек ответит, значит, он заинтересован в общении. Если нет, то сообщение остается без ответа. Но вот одна девушка, которую сайт так рекомендовал, мне просто нахамила: «Куда Вы лезете, старикашка?» Весьма невежливо. Наверное, это сам сайт разных людей без разбора рекомендует, чтобы повысить активность Источник: 63.RU











— Верите в гороскопы?

— Судя по тому, как складывались мои отношения с разными женщинами, это похоже на правду. Вот первая жена, с которой 25 лет прожили, родилась в год Змеи. У нас по гороскопу в отношениях — диалог двух глухих. Друг друга не слышали.

Плюс я в то время любил выпить. Но характеристики на работе были порядочные. А женщинам пьющий мужик не очень нравится. Она решила меня напугать разводом. И знаете, мне эта идея очень понравилась, поскольку я некомфортно себя с ней чувствовал. Как сказал один мой знакомый экстрасенс: «Ты вовремя от нее ушел, а так бы окончательно спился».

Или вот с этой подругой, которая меня кинула, у нас по гороскопу совместная жизнь и женитьба не рекомендуются, а в остальных сферах всё прекрасно — можно любыми делами заниматься, горы своротить вдвоем! И в общем-то, это действительно очень похоже на наши отношения было.

— Женщины были у меня, не без этого. И тоже через сайт знакомств. Это довольно удобно, — признается Николай Иванович Источник: 63.RU











— Как сейчас продвигаются поиски на сайтах?

— Женщин моей возрастной категории — 50+ лет — там вообще не так много. Еще меньше тех, кто подходит по гороскопу. В основном там Овны и Тельцы. Они более смелые. Но с этими знаками мы категорически не совпадаем. Хотя к одной тетеньке-Овну я даже на свидание ездил в область. Она уже была на грани развода, там мужик сбежал от нее. И я тоже сбежал. Хотя несколько раз встречались — в город ко мне приезжала. Не шибко у нас с ней общение задалось. Знаете, душа лежит или не лежит к человеку. Появляется искорка какая-то или нет.

— А у женщин на сайтах знакомств какие требования к мужчинам?

— Очень многообразные. В анкете сразу указывается же возраст, рост, вес, наличие автомобиля. При этом бывает, что женщины обозначают возрастной диапазон кандидатов даже до 90 лет.

Кто-то ищет компанию для путешествий, допустим. Но в целом требования-то обычные житейские: чтобы не пил, не курил и зарплату приносил. Можно так, шутя, сказать.

Некоторые пишут у себя на странице прямо: «Секс нужен». Но при встрече оказывается, что не очень нужен. После 50 лет женщины не хотят за себя и полежать.

Я уже даже в анкете последней написал такой намек: «Реально желающие любви». Ну вот чтобы любовью заниматься, а не мозгоклюйством. Но женщины как раз любят голову поморочить. Вот это в крови у вас заложено!

Одну тетеньку, например, не устроили мои усы. Я, говорит, целоваться люблю, а с мочалкой целоваться не очень хочется. Хотя мы с ней после еще один разочек встретились, шашлычка пожарили, музыку послушали и разбежались. Она сказала: «Я сама позвоню». Сама она не позвонила, значит, моя мочалка ее не устроила.

Кошка Симка — пока самая верная спутница жизни. С Николаем Ивановичем она почти 6 лет. Сбегает на свидания без спросу, но всегда возвращается Источник: 63.RU











— Не собирались бриться?

— Нет. Усы-то, говорят, гусара украшают. Ну бороду я летом сбривал, вот она опять выросла в связи с морозами. Но бородой можно пожертвовать, а усами вряд ли. Они удобны. И потом пожертвуешь усами, а получится у нас что-то или нет — неизвестно…

— Как вы для себя сформулировали цель знакомства? Женаты были, отношения с разными дамами были, ребенок давно взрослый…

— У меня есть необходимость в отношениях, потому что я пока еще в силах себя чувствую. К тому же и доктора советуют любить как можно чаще. Для жизни есть практически всё, не хватает только второй половины, ради которой стоило бы жить…

Если есть соответствующие этим условиям и еще способные на любовь, могут связаться со мной через редакцию.

Когда-то в молодости, мне тогда лет 25 было, я работал в одном институте. Назначили меня агитатором на определенном участке. И там была пара, которая соединилась лет в 70, а может, и постарше. Я тогда удивлялся и спрашивал: «Неужели в эти годы еще может быть любовь?» А они ответили: «Молодой человек, в наши годы было бы кому кружку подать». Вот, понимаете, чтобы был рядом человек, который подаст воды, позвонит в скорую. Многие холостяки помирают из-за того, что им вовремя не вызвали медиков. Люди объединяются, чтобы хотя бы выжить после 70.

И потом, согласно Библии, человек не должен жить один. Радость на двоих — это две радости получается, горе на двоих — это уже полгоря.