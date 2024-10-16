«Спинной мозг превратился в кашу»: жених скинул красавицу-медика с 4-го этажа. Она выжила и стала другим человеком

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Рассказываем историю Анастасии, прикованной к инвалидной коляске

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Образ Насти никак не вяжется с коляской. Назвать ее инвалидом не поворачивается язык

— Безумный взгляд. Черти пляшут в глазах. Руки сжимают мое горло. Сердце бешено колотится. Это все. Последнее, что я помню… — вспоминает Анастасия Желтоухова из Тольятти.

Очнулась Настя уже в реанимации, пролежав целый месяц в коме. От врачей узнала, что больше никогда не сможет ходить…

— И это мне еще повезло. Врачи сказали: всего сантиметр — и я осталась бы овощем. Сейчас, по крайней мере, у меня есть две руки и шея, которыми я владею, — говорит девушка.

Новые реалии, быт в условиях ограниченных возможностей она по крупицам выстроила заново и сейчас чувствует себя счастливой и востребованной. Но первый год жизни после травмы был адом — тольяттинка даже хотела добровольно покинуть этот мир.

TOLYATTY.RU стал первым СМИ, кому девушка решилась открыто рассказать о себе.

— Я это сделаю первый и, думаю, последний раз. Многие, слыша мои признания, начинали меня обвинять. Я слышала разные упреки в свою сторону, мол, сама виновата. Расскажу и навсегда закрою тему, — говорит Анастасия.

Рассказываем историю любви, предательства и возрождения из пепла.

С Анастасией мы встретились на улице возле одного из кафе. Нас встретила эффектная, кареглазая брюнетка в модном прикиде и с умелым макияжем. Внешность — модельная. Характер — боевой. Все диссонирует с инвалидным креслом, которое кажется здесь неуместным.

— Это мой трон, — смеется Анастасия.

Настя обожает прогулки и общение

Пока идем и беседуем, люди вокруг оглядываются. В глазах горожан застыл вопрос: «Как так вышло, что она на коляске?» Но Настю чужие взгляды не смущают.

— Ничего, всё ок. Я привыкла к повышенному вниманию на улицах, — улыбается девушка и уверенно едет вперед, ловко управляет коляской, преодолевая высокие временами тольяттинские бордюры.

Девушка считает, что в целом в Тольятти создана доступная среда. Особенно в новых кварталах автограда. Хотя бывает, что бордюры чересчур высоки, не помешает и помощь

Анастасии 32 года, она родилась и выросла в Тольятти. Окончила школу, медицинский колледж и стала медсестрой. Сначала по профессии девушка устроилась в Медгородок, позже перешла из государственной больницы перешла в частную — там лучше платят.

Все в целом складывалось отлично — друзья, хобби, спорт: девушка несколько лет занималась айкидо, бразильским джиу-джитсу, ходила в «качалку». Жила одна — квартира на бульваре Королева досталась ей от бабушки. Яркая, активная, спортивная, самодостаточная. Невеста завидная.

Настя на работе с коллегой

Девушка пыталась найти любой способ заработка

В пандемию коронавируса она осталась без работы.

— Медицинский центр выставил нас всех на улицу, без объяснений и денег. Однажды утром мы с коллегой пришли на работу, а на двери висит табличка «Закрыто». Это, конечно, сильно ударило по самооценке, а потом и жить стало не на что, — говорит девушка.

Найти работу по специальности оказалось непросто: в тот год многое в городе «захлопнулось».

— Перебивалась случайными заработками. Курьером пыталась быть, на мойке работать. В один момент опустились руки. Накрыло отчаяние. А потом настроение резко изменилось. Потому, что встретилась с ним — с Сергеем меня познакомил общий приятель. Я сразу воспряла, это был взрыв эмоций. Как побег в другую реальность. Если хотите — наваждение. Работа вскоре тоже нашлась, в другом, правда, городе, но все-таки опять с деньгами наладилось, — говорит Анастасия.

И добавляет:

— Вот он и привел меня сюда, на инвалидное кресло.

Избранника Анастасии звали Сергей Ш.

Любовь, которую встретила Настя, из разряда тех, что называют дикими африканскими страстями. Девушка говорит, что в тот период не отдавала отчет в своих действиях, не замечая странностей в поведении и отношении избранника.

— Это сейчас я понимаю, что он меня использовал. Как сейчас говорят, был абьюзером, — говорит она.

Абьюзер — от английского слова abuse, злоупотребление. Психологи называют этим словом тех, кто осознанно (или неосознанно) использует приёмы насилия (психологического, физического, финансового) в отношении партнера.

— Но тогда я жила, растворившись в эмоциях. А он ревновал меня к каждому «столбу», знал все пароли к социальным сетям, мог запросто взять мой телефон и проверить: кому, во сколько я звонила. Сначала устраивал допрос, а потом скандалил.

Постепенно «отвадил» от меня всех друзей. Первыми стали парни, с которыми я подружилась в тренажерном зале. Вскоре почти не стало подруг. Я же думала, что так и надо. Работала за двоих — у Сергея не было работы. Одевала в бренды, поила, кормила. А еще… закрывала глаза на странные перепады настроения. Они случались припадками — от смеха до ярости.

Сергей встретил яркую, дерзкую красотку в тату и пирсинге

Однажды я стала свидетелем, как он тайком нюхает что-то белое. Долго до меня не доходило, а потом как дошло… Но к тому моменту я совсем в него влипла. Думала, что справлюсь. С моей стороны все было очень серьезно. Познакомилась с родителями, собиралась замуж выходить, — говорит девушка.

«Мыла окна и выпала»

Вскоре Сергей начал требовать от Насти денег на очередную дозу. Тогда же начались и первые драки между сожителями.

— Мы частенько дрались. Он требовал — я отказывала, тогда он меня лупил. Не спасла спортивная подготовка — он все-таки мужчина, сильнее. Дело доходило до травм. Один раз он мне шею чуть не сломал, другой раз ногу вывернул — хромала тогда долго. Два раза писала заявления на него в полицию, но сама же заявления забирала по «примирению сторон». Каждый раз после драк он валялся в ногах, умолял простить, я прощала, — вспоминает Анастасия.

Одно из заявлений, которое подавала Настя на Сергея. И… забрала его обратно.

— И в тот день между нами снова случилась потасовка. Он потребовал деньги, а я отказала. Помню, как мы ссорились, ругались, били друг друга. Последнее, что помню: мы стоим у окна, его взгляд — там черти пляшут. Руки сжали мое горло. Это все, — рассказывает Анастасия о том дне, который разделил ее жизнь на до и после.

Настя пережила кому и клиническую смерть

В сознание она пришла только через месяц. Как Анастасия узнала позже — соседи, увидев ее, лежавшую на газоне под окнами дома, вызвали скорую помощь. Настю увезли в Медгородок. Операция шла несколько часов.

— Пережила клиническую смерть и кому. Когда пришла в сознание, в реанимацию явилась полиция, потом и Сергей. Его подозревали, посадили в следственный изолятор, потом отпустили, и он пришел ко мне. Клялся в любви, умолял простить и все забыть. Просил выбрать его и обещал сидеть круглые сутки у кровати, вечно любить, ухаживать. Потом вложил мне в пальцы ручку, дал лист бумаги и, вел мою руку, выводил текст: «Никого прошу не винить, все вышло случайно». И пропал: на следующий день занес меня в черный список. Друзьям, как выяснилось позже, он рассказал свою версию: якобы я мыла окна, не удержалась и выпала из окна.

Родные, конечно, хотели добиться справедливости в суде, но тогда я сказала маме так: «Мне ничего от него не надо. Ничего говорить не буду». Выйдя из комы, я сама себе не принадлежала: не могла ни есть, ни говорить, ни тем более судиться, — рассказала Анастасия.

В это же время Настя узнала, что больше никогда не сможет ходить.

— Меня привезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, сломанным грудным отделом позвоночника. Спинной мозг превратился в кашу, у меня нижняя параплегия. Представляете, хирург из нейрохирургического отделения, тот, что меня оперировал, оказался врачом, с которым я когда-то работала. Вот он сказал так: «Тебе еще повезло. Чуть-чуть — и был бы задет другой отдел позвонков». То есть я бы осталась овощем, — вспоминает Анастасия.

Параплегия нижних конечностей — патология, характеризующаяся параличом ног. Передвижение больных возможно только в инвалидном кресле. Нарушается функционирование систем внутренних органов, что влечет за собой серьезные проблемы со здоровьем.

Следующий год она вспоминает как самый тяжелый период своей жизни.

— Наглухо застряла в депрессии. Не могла себя принять. В один момент попыталась уйти из жизни — опять вытянули доктора. Я осталась одна — рядом не было никого, не считая моей мамы. Вот она реально совершила подвиг: была со мной круглые сутки, не спала, сильно похудела. А я… я не хотела жить. Так продолжалось много месяцев, только год спустя я начала оживать. И первое, что захотела сделать, — заняться спортом. Собралась и в чем была вышла во двор на уличные тренажеры.

Во дворе под взглядами зевак девушка начала тренировки

И постепенно снова втянулась в спорт

Потом у меня открылось второе дыхание: продала квартиру, купила двушку в новых кварталах, переехала от мамы, завела кота, записалась на курсы визажистов и начала писать стихи и музыку, — говорит героиня.

В новой квартире Насти тепло и уютно

Каждое утро начинается с гимнастики. Это не обсуждается!

Анастасия красит на дому

Сейчас жизнь окончательно вошла в колею — Анастасия записывает песни под псевдонимом Asulum Space и делает модные мейкапы на дому. Круглый год занимается спортом и много-много общается.

—  Спасибо тем, кто помогает. Вдруг открылось, что меня окружают суперлюди: на руках носят, отвозят-привозят. Друзья помогли наладить быт на новом месте: убрали порог, который затруднял вход в квартиру, помогли сделать ремонт в ванной комнате. Недавно активисты и депутаты — Илья Симкович, Дмитрий Лаврусь и Андрей Набиев — помогли сделать пандус в моем доме. Теперь я могу выходить из дома и гулять, обожаю природу. Зухра — известный в Тольятти волонтер — организовала сбор на коляску. Теперь у меня для улиц есть вот этот крутой трон на электроприводе, — говорит тольяттинка.

И добавляет, что до травмы ее жизнь такой наполненной не была.

— Самое главное, что мы очень сблизились с мамой. Сейчас это мой самый близкий человек. До травмы отношения были сложными, — призналась героиня. — Есть, конечно, надежда, что со временем нейронные связи перестроятся, начну что-то чувствовать внизу. Это может случиться через 5, 8, 10 лет. Или никогда.

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Комментарии
2
Гость
15 минут
к сожалению с наркоторговцами не борются а крышуют покрывают их и это по всей земле русской Народ безмолствует и всё терпит
Гость
1 минута
Девушки! Зачем вы все прощаете? Заявления забираете, "мне от него ничего не нужно". Это благородство мнимое, надо наказывать таких по полной программе. Он потом найдет другую жертву, все равно же не накажут. Будьте внимательнее к своим возлюбленным, это касается и парней и девушек. При всей любви, которая затмевает глаза, со всем странным и подозрительным необходимо сразу разбираться. Лучше расстаться даже прямо в ЗАГСе, чем потом мучиться. Настя молодец, что нашла силы жить и справилась со стрессом. Все будет хорошо.
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