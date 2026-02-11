«Банк вправе поднять ставку до рыночной»: из-за чего можно лишиться льготной ипотеки, даже если исправно платить

Банки могут на законных основаниях аннулировать льготную ставку по ипотеке. Чаще всего причиной таких радикальных действий становится нарушение условий, прописанных в кредитном соглашении, о которых клиент мог не подозревать. О ключевых рисках и о том, как их избежать, Городским медиа рассказал глава направления банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский.

Скрытые риски для заемщика

Сохранение выгодных условий зависит от детального знания своих обязательств. Невыполнение даже одного, казалось бы, незначительного пункта договора может привести к неприятным последствиям, уточнил Рогачевский.

«Прежде всего нужно внимательно читать кредитный договор, ведь могут быть установлены определенные запреты. Например, на сдачу жилья в аренду. Или могут содержаться специфические условия, скажем, что в квартире обязан прописаться именно заемщик или что заемщик обязан страховать квартиру и свою жизнь. И если человек не исполняет те или иные требования, то банк вправе поднять ставку до рыночной», — предупредил Антон Рогачевский.

Какие правила действуют для всех программ

Помимо индивидуальных условий договора, существуют общие для всех льготных программ правила. Одно из главных — принцип «одна льготная ипотека в одни руки», действующий с декабря 2023 года. Если банк обнаружит, что заемщик оформил более одного такого кредита, он вправе пересчитать проценты.

«По новым правилам банк, узнав о наличии нескольких льготных программ, имеет право повысить ставку до рыночной и доначислить невыплаченные суммы», — пояснил эксперт.

Специфические условия для разных типов ипотеки

Для каждой программы также установлены свои критические условия сохранения ставки. Например, для IT-ипотеки необходимо постоянно работать в аккредитованной компании. Участникам сельской программы важно, чтобы жилье находилось на территории сельского поселения. В Москве, Санкт-Петербурге, а также на территории крупных городов взять эту ипотеку не получится. Для дальневосточной и арктической ипотеки обязательна постоянная регистрация в соответствующем регионе.

Что нельзя делать с ипотечной квартирой

Поскольку недвижимость является залоговой, любые серьезные действия с ней — продажа, завещание, регистрация новых жильцов — требуют обязательного согласования с кредитором. Проведение сделки без ведома банка может привести к ее оспариванию в суде, что грозит финансовыми потерями для всех участников.

«Так что главный совет, как бы банально он ни звучал, заключается в том, что надо внимательно читать кредитный договор», — подытожил Антон Рогачевский.