Как не попасть под «эффект Долиной»: проверенные действия и предложения от властей

В последнее время «эффект Долиной» у всех на слуху: схема получила распространение после того, как певица Лариса Долина продала свою квартиру, связавшись с мошенниками. Теперь многие опасаются покупать недвижимость на вторичном рынке. В этом материале разбираемся, как обезопасить себя от мошеннической сделки и что по этому поводу предлагают в Госдуме.
В чем суть
Громкое дело с участием Ларисы Долиной стало хрестоматийным примером того, как мошенники могут лишить людей жилья. Певицу обманом заставили продать квартиру и перевести деньги аферистам. Хотя суд вернул недвижимость владелице, покупательница Полина Лурье осталась без жилья и средств.
Как работает опасная схема
Механизм обмана строится на нескольких ключевых моментах:
пожилой продавец выставляет квартиру на 10–15% ниже рыночной стоимости;
риелторы не видят подвоха, так как продавец объясняет срочность переезда к родственникам;
добросовестные покупатели — часто семьи с детьми, использующие ипотеку и материнский капитал, — радуются выгодной сделке.
Что происходит после сделки
После завершения всех формальностей и регистрации права собственности вскрывается правда:
продавец находился под влиянием мошенников;
деньги от сделки уходят злоумышленникам;
бабушка-продавец обращается в суд и выигрывает дело;
покупатели остаются без квартиры и денег, иногда с ипотечным долгом.
В итоге продавец формально оказывается должен деньги покупателям, но вернуть их не может, а новые владельцы теряют жилье и средства. Система правосудия сталкивается с непростым выбором между защитой прав пожилых людей и интересами добросовестных покупателей.
Эта схема становится всё более распространенной, и каждый потенциальный покупатель должен быть предельно осторожен при сделках с недвижимостью.
Как не попасться на схему: предложения Госдумы
В связи с широким распространением «схемы Долиной» депутаты разрабатывают меры по защите людей от мошенничества в сделках с недвижимостью. Рассмотрим основные предложения законодателей.
Фиксация на видео
Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложил обязать нотариусов записывать на видео процесс заключения сделок с недвижимостью.
Основные тезисы инициативы:
видеосъемка станет обязательной для граждан старше 65 лет;
для остальных категорий граждан видеофиксация останется добровольной;
записи будут иметь повышенную доказательную силу.
По словам Крашенинникова, это позволит подтвердить добровольность сделки, зафиксировать адекватное состояние продавца и предоставить дополнительные доказательства в случае судебных разбирательств.
Период «охлаждения»
Новая норма предполагает введение обязательного временного промежутка от 48 часов до 7 дней, в течение которого сделка будет приостановлена. Это даст продавцу возможность:
тщательно обдумать решение;
получить консультации;
избежать импульсивных действий под давлением мошенников.
Психиатрическое освидетельствование
Также депутаты предложили ввести единый стандарт освидетельствования продавца у психиатра. Это должно помочь избежать разночтений в судебной практике, обеспечить объективную оценку дееспособности продавца и защитить интересы всех участников сделки.
Номинальный счет
Еще одна инициатива — номинальный счет при продаже единственного жилья пожилыми людьми. Это специальная банковская ячейка для денег от продажи квартиры.
Как будет работать система:
деньги хранятся на счете до покупки нового жилья;
можно использовать средства для приобретения другой квартиры;
оставшуюся сумму продавец получит после покупки, если новая квартира дешевле проданной.
Как обезопасить свою сделку
В условиях растущего числа мошеннических схем необходимо тщательно подходить к покупке недвижимости. Вот что нужно учесть при сделке:
Разумная цена
Если квартира предлагается значительно ниже рыночной стоимости — это тревожный сигнал. Такие сделки часто вызывают вопросы у судов.
Юридическая проверка
Тщательно проверяйте как саму недвижимость, так и продавца. Запросите сведения из Бюро кредитных историй, чтобы убедиться в отсутствии новых кредитов на имя продавца.
Окружение продавца
Пообщайтесь с близкими людьми, соседями или коллегами продавца. Если они не в курсе продажи — это повод задуматься.
Не торопитесь
Мошенники часто торопят со сделкой. Если квартира долго находится в продаже (2 месяца и более) — это хороший знак.
Психиатрическое освидетельствование
Требуйте справку с медицинским освидетельствованием из психоневрологического диспансера города, где живет продавец. Это базовая защита при возможных спорах.
Подтверждение жилья
Убедитесь лично, что у продавца есть другое жилье. Потребуйте правоустанавливающие документы или выписку из ЕГРН.
Нотариальное оформление
Заверьте сделку у нотариуса. Хотя такие сделки тоже могут быть оспорены, нотариус подтвердит добросовестность покупателя и поможет доказать, что все меры предосторожности были соблюдены.
После случая с народной артисткой РФ схема обмана с квартирами стала очень популярной. Пожилые люди со всей страны начали продавать свое жилье, а позже заявляли о мошенничестве. Так покупатели вновь оставались без квартир и денег.
На это обратили внимание и в Госдуме. Депутаты предложили в такой ситуации аннулировать сделку и оставлять выкупленное жилье не обманутому мошенниками продавцу, а покупателю.