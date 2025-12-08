Как не попасть под «эффект Долиной»: проверенные действия и предложения от властей

Схема с участием певицы получила очень широкое распространение Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В последнее время «эффект Долиной» у всех на слуху: схема получила распространение после того, как певица Лариса Долина продала свою квартиру, связавшись с мошенниками. Теперь многие опасаются покупать недвижимость на вторичном рынке. В этом материале разбираемся, как обезопасить себя от мошеннической сделки и что по этому поводу предлагают в Госдуме.

В чем суть

Громкое дело с участием Ларисы Долиной стало хрестоматийным примером того, как мошенники могут лишить людей жилья. Певицу обманом заставили продать квартиру и перевести деньги аферистам. Хотя суд вернул недвижимость владелице, покупательница Полина Лурье осталась без жилья и средств.

Как работает опасная схема

Механизм обмана строится на нескольких ключевых моментах:

пожилой продавец выставляет квартиру на 10–15% ниже рыночной стоимости;

риелторы не видят подвоха, так как продавец объясняет срочность переезда к родственникам;

добросовестные покупатели — часто семьи с детьми, использующие ипотеку и материнский капитал, — радуются выгодной сделке.

Что происходит после сделки

После завершения всех формальностей и регистрации права собственности вскрывается правда:

продавец находился под влиянием мошенников;

деньги от сделки уходят злоумышленникам;

бабушка-продавец обращается в суд и выигрывает дело;

покупатели остаются без квартиры и денег, иногда с ипотечным долгом.

В итоге продавец формально оказывается должен деньги покупателям, но вернуть их не может, а новые владельцы теряют жилье и средства. Система правосудия сталкивается с непростым выбором между защитой прав пожилых людей и интересами добросовестных покупателей.

Эта схема становится всё более распространенной, и каждый потенциальный покупатель должен быть предельно осторожен при сделках с недвижимостью.

Как не попасться на схему: предложения Госдумы

В связи с широким распространением «схемы Долиной» депутаты разрабатывают меры по защите людей от мошенничества в сделках с недвижимостью. Рассмотрим основные предложения законодателей.

Фиксация на видео

Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложил обязать нотариусов записывать на видео процесс заключения сделок с недвижимостью.

Основные тезисы инициативы:

видеосъемка станет обязательной для граждан старше 65 лет;

для остальных категорий граждан видеофиксация останется добровольной;

записи будут иметь повышенную доказательную силу.

По словам Крашенинникова, это позволит подтвердить добровольность сделки, зафиксировать адекватное состояние продавца и предоставить дополнительные доказательства в случае судебных разбирательств.

Период «охлаждения»

Новая норма предполагает введение обязательного временного промежутка от 48 часов до 7 дней, в течение которого сделка будет приостановлена. Это даст продавцу возможность:

тщательно обдумать решение;

получить консультации;

избежать импульсивных действий под давлением мошенников.

Психиатрическое освидетельствование

Также депутаты предложили ввести единый стандарт освидетельствования продавца у психиатра. Это должно помочь избежать разночтений в судебной практике, обеспечить объективную оценку дееспособности продавца и защитить интересы всех участников сделки.

Номинальный счет

Еще одна инициатива — номинальный счет при продаже единственного жилья пожилыми людьми. Это специальная банковская ячейка для денег от продажи квартиры.

Как будет работать система:

деньги хранятся на счете до покупки нового жилья;

можно использовать средства для приобретения другой квартиры;

оставшуюся сумму продавец получит после покупки, если новая квартира дешевле проданной.

Как обезопасить свою сделку

В условиях растущего числа мошеннических схем необходимо тщательно подходить к покупке недвижимости. Вот что нужно учесть при сделке:

Разумная цена

Если квартира предлагается значительно ниже рыночной стоимости — это тревожный сигнал. Такие сделки часто вызывают вопросы у судов.

Юридическая проверка

Тщательно проверяйте как саму недвижимость, так и продавца. Запросите сведения из Бюро кредитных историй, чтобы убедиться в отсутствии новых кредитов на имя продавца.

Окружение продавца

Пообщайтесь с близкими людьми, соседями или коллегами продавца. Если они не в курсе продажи — это повод задуматься.

Не торопитесь

Мошенники часто торопят со сделкой. Если квартира долго находится в продаже (2 месяца и более) — это хороший знак.

Психиатрическое освидетельствование

Требуйте справку с медицинским освидетельствованием из психоневрологического диспансера города, где живет продавец. Это базовая защита при возможных спорах.

Подтверждение жилья

Убедитесь лично, что у продавца есть другое жилье. Потребуйте правоустанавливающие документы или выписку из ЕГРН.

Нотариальное оформление

Заверьте сделку у нотариуса. Хотя такие сделки тоже могут быть оспорены, нотариус подтвердит добросовестность покупателя и поможет доказать, что все меры предосторожности были соблюдены.

После случая с народной артисткой РФ схема обмана с квартирами стала очень популярной. Пожилые люди со всей страны начали продавать свое жилье, а позже заявляли о мошенничестве. Так покупатели вновь оставались без квартир и денег.