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Недвижимость Необоснованно отдали землю: прокуратура оспорила махинации с участком в памятнике природы в Ярославле

Необоснованно отдали землю: прокуратура оспорила махинации с участком в памятнике природы в Ярославле

Полтора гектара земли без торгов перешли в частные руки

827
8 комментариев
Прокуратура отменила сделку по передаче земли частнику в Ярославле | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramПрокуратура отменила сделку по передаче земли частнику в Ярославле | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Прокуратура отменила сделку по передаче земли частнику в Ярославле

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Прокуратура Ярославской области оспорила в суде передачу земли в частные руки в Скобыкинской роще Ярославля. Власти области отдали территорию частнику в 2023 году. Правоохранители посчитали, что это произошло незаконно.

«В 2022 году в соответствии с прогнозным планом приватизации имущества Ярославской области региональный департамент имущественных и земельных отношений организовал аукцион по продаже нежилых зданий и помещений бывшего детского санатория в Скобыкинской роще Ярославля, уничтоженного пожаром в 2014 году. С победителем аукциона, предложившим цену 5,7 млн рублей, заключен договор купли-продажи указанных объектов, а также асфальтовой дороги к ним протяженностью около 500 метров, которая в прогнозный план приватизации не включалась и не подлежала приватизации», — рассказали в прокуратуре.

После этого, в феврале 2023 года, по информации правоохранителей, департамент передал собственнику бывшего санатория в аренду без торгов еще и землю в этом месте на 49 лет. Площадь участка составляла 1,5 гектара, частично территория заходила в границы особо охраняемой природной территории Ярославской области — памятника природы «Скобыкинский парк». При этом кадастровая стоимость земли была оценена в сумму более 34 млн рублей.

Через некоторое время приватизированные помещения новый собственник подарил другому предпринимателю.

Участок, о котором идет речь, выделен фиолетовым цветом | Источник: Публичная кадастровая карта / РосреестрУчасток, о котором идет речь, выделен фиолетовым цветом | Источник: Публичная кадастровая карта / Росреестр

Участок, о котором идет речь, выделен фиолетовым цветом

Источник:

Публичная кадастровая карта / Росреестр

Однако выяснилось, что на момент проведения аукциона недвижимость, которую продавали и потом передавали из рук в руки, фактически отсутствовала.

«Оставшиеся от зданий фрагменты стен и фундаментов не могли быть вовлечены в гражданский оборот», — констатировали в прокуратуре.

В публичной кадастровой карте указано, что назначение земли — для эксплуатации нежилых зданий. Но то, что осталось от санатория, уже фактически нельзя было восстановить и использовать. И земля, которую передали в аренду владельцу руин, представляла большую ценность, чем сама недвижимость.

С момента передачи участка частнику, он никак не использовался. Однако среди местных жителей ходили слухи, что его хотели застроить.

Зданий на участке уже не осталось | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramЗданий на участке уже не осталось | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Зданий на участке уже не осталось

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

В итоге по иску прокуратуры Ярославской области Дзержинский суд Ярославля признал все сделки с недвижимостью, включая договор аренды земельного участка, недействительными. Принято решение о возврате в собственность области дороги и снятии с кадастрового учета фактически несуществующих нежилых зданий и помещений.

Напомним, Скобыкинская роща расположена на берегу Волги в Дзержинском районе Ярославля, практически через дорогу от больницы № 9 на Тутаевском шоссе. В 1958 году здесь открылся психоневрологический санаторий для реабилитации детей с поражением центральной нервной системы. Около 2010 года его закрыли. А в 2014 постройки уничтожил пожар. В 2020 году портал 76.RU публиковал репортаж из Скобыкинской рощи. Уже тогда всё здесь выглядело печально.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Земля махинация Прокуратура
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Комментарии
8
Гость
1 час
Чиновник дал, чиновник взял. Частная собственность? Не для этого государства. Наказание понес только покупатель, а не чиновник.
Гость
55 минут
В этом скобыкино они видимо ещё не знают сколько незаконно построенных частных домов
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