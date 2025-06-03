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Недвижимость В России появится новая льготная ипотека — сроки

В России появится новая льготная ипотека — сроки

О программе рассказал глава Роскосмоса

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1 комментарий
Льготная ипотека должна начать действовать в 2026 году | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЛьготная ипотека должна начать действовать в 2026 году | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Льготная ипотека должна начать действовать в 2026 году

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В следующем году в России заработает новая программа льготной ипотеки. Она будет распространяться на ракетно-космическую отрасль, субсидия заложена в нацпроекте. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на десятой конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

«Инженерная ипотека, в нацпроект заложили субсидию на покрытие разницы в процентах. Со следующего года будем этот механизм применять», — цитирует Баканова ТАСС.

Напомним, что в России расширили программу льготного кредитования «Семейный автомобиль». С 26 мая ею могут воспользоваться семьи не только с тремя, но и с двумя детьми. Также купить авто со скидкой по этой программе могут медицинские работники, сотрудники сферы образования, участники СВО и их семьи, а еще граждане с инвалидностью.

В многодетных семьях же льготы начнут получать и отцы. Об этом президента России попросили родители из Свердловской области. Владимир Путин поддержал эту идею.

Также новые льготы получат военные и ветераны боевых действий. Сейчас власти разрабатывают для них отдельную программу льготной ипотеки. По ней они смогут взять жилье под 2%.

Другие программы льготной ипотеки останутся. Несмотря на внешние факторы, Минфин не планирует ужесточать по ним условия.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Ночной корреспондент
Ипотека Льготная ипотека Роскосмос Льготы Нацпроекты
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1
Гость
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Льготная это когда не пять квартир сверху переплатишь а четыре с половиной?
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