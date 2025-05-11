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Недвижимость Кризис-2025 Эксперт Кто превратил российскую коммуналку в дойную корову. Оказывается, рост тарифов ЖКХ — не неизбежное зло

Кто превратил российскую коммуналку в дойную корову. Оказывается, рост тарифов ЖКХ — не неизбежное зло

Но как добиться того, чтобы собственники жилья могли влиять на стоимость услуг

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25 комментариев
С каждым годом за коммуналку платим все больше, а качество этих самых услуг вызывает сомнения | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RUС каждым годом за коммуналку платим все больше, а качество этих самых услуг вызывает сомнения | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

С каждым годом за коммуналку платим все больше, а качество этих самых услуг вызывает сомнения

Источник:

Ольга Бурлакова / NGS.RU

Тарифы на коммуналку взлетят на 40 процентов. Естественно, не сразу, а за четыре года. Такие жутковатые, если вдуматься, цифры содержатся в обновленном макроэкономическом прогнозе от федерального Минэкономики.

Теперь — подробнее.

Согласно прогнозу, в этом году платежи за коммунальные услуги вырастут на 11,9%, в 2025 году — на 9,8%, в 2026 — на 7,9%, и в 2027 — на 5,9%.

Рост цен на газ для населения составит 10,3% в этом году, 10,6% в 2026 году, 9% в 2027 году и 7% в 2028 году. Таким образом, за четыре года стоимость газа для россиян вырастет на 42,2%.

Круто заработают и энергетики. В этом году тарифы вырастут на 12,6%, в 2026 — на 9,3%, в 2027 году — на 6,9% и на 4,9% в 2028 году.

Опрошенные MSK1.RU эксперты едины во мнении: рост тарифов — вовсе не неизбежное зло. А связано оно с проблемами в коммунальной отрасли.

Никто не представляет состояние жилого фонда в России

— В России прекращено действие важнейшего института — технической инвентаризации и учета жилищного фонда, на основании которого можно было бы определять достоверность начисления платы за содержание и ремонт, — говорит председатель совета НП «Индустрия Сервейинг» Юрий Павленков. — В Советском Союзе существовала непосредственная инвентаризация жилья, определяющая как состояние домов, так и процент износа. Сегодня этот институт преднамеренно ликвидирован, и 25 лет он абсолютно не функционирует. То есть нет достоверных сведений о размере и состоянии общего имущества многоквартирных домов. Это не позволяет людям контролировать, за что взимается плата за содержание и текущие ремонт общего имущества.

Суды ангажированы, местные чиновники в доле

— Причин повышения тарифов, на мой взгляд, много. Во-первых, не выполнен указ президента о переходе на оплату только за фактически потребленные коммунальные ресурсы. Из-за саботаж монополистов и слабой активности собственников жилья, — объясняет президент партнерства управляющих недвижимостью «Совладение» Александр Павленко.

— Жилищная реформа идет уже больше 20 лет. Почему за это время собственники жилья так и не стали активными?

— Во многом из-за отсутствия доверия к местной власти. Плюс у собственников нет прямого контроля за реальными показаниями общедомовых счётчиков потребления коммунальных ресурсов (в основном отопления). Поэтому в псевдоплатежках типа «Единого платежного документа» (ЕПД) от местных властей представляются показания прошлых лет или средние показания по годам.

Кроме того, еще одна из причин — это отсутствие «прямых» договоров с ресурсоснабжающими организациями. Как следствие невозможно контролировать и требовать эффективного обслуживания.

В итоге мы и видим очень низкую активность в том, что касается проведения общих собраний собственников, создания ТСН, разработка и утверждения смет расходов и доходов по содержанию домов. А ведь все это, как вы верно вспомнили, требования законодательства: оно обязывает раз в год проводить общее собрание собственников и утверждать смету управления МКД.

— Разве собственникам невозможно добиться своей правоты, скажем, в жилинспекциях или в судах?

— Мы часто сталкиваемся с ангажированностью судов со стороны ресурсных монополий, так что добиться справедливых решений почти невозможно.

Со стороны местных властей поддержка собственников жилья и их жилищных объединений отсутствует. Ведь чиновники заинтересованы в прямом участии в ЖКХ. Представьте: собственники самоорганизуются — и тогда чиновникам нечем будет заниматься, они не смогут получать, скажем так, «дополнительные доходы» с управляющих организаций и с проектов благоустройства.

Органы местного самоуправления даже не выполняют законодательство о передаче земельных участков МКД и нежилых помещений в общую долевую собственность МКД. То есть в состав общего имущества их дома. Поэтому почти 80 миллионов собственников жилья в России являются «виртуальными, обманутыми» и потому «нищими», имея в собственности недвижимость на миллионы рублей.

— В общем, ситуация примерно такая же, как была перед стартом жилищной реформы, когда власти тоже жаловались на «низкую активность» граждан. А что делать-то?

— У нас есть конкретные предложения. Вместо ЖКХ необходимо создать современную благосистему — в виде широкой коллаборации всех участников этого рынка. У нее буду функции «гражданского министерства», на принципах самоуправления и саморегулирования в рамках партнерства государства и частного сектора. А всем собственникам жилья, несущих бремя содержания своей собственности, предоставить новый статус гражданина РФ — статус совладельца своего МКД.

«Золотым ключиком» такой реформы является капитализация жилого фонда страны (а точнее около 1 млн МКД) которая оценивается в 100 трлн рублей. Это гигантский ресурс, который может обеспечить серьёзное развитие фондового рынка страны и резко повысить доходы собственников жилья и проведение массовой реконструкции МКД, что позволит их сохранить для наших детей и будущих поколений.

— Хоть где-то это уже удалось внедрить?

— Да, пилотные проекты есть, в том числе в Москве на базе МКД по адресу: Старопименовский переулок, д. 13, стр. 4. Этому проекту, реализуемому самими собственниками жилья, уже 25 лет. Правда, реализуется он в жесточайшей борьбе с московскими чиновниками.

А у вас сильно выросли платежи за коммуналку?

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Дмитрий Капустин
Коммуналка Коммуналка подорожает Рост тарифов ЖКХ Платежи за ЖКХ Кризис Рост цен
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Комментарии
25
Гость
7 минут
Полагаю, в скором времени, нам опять по старой схеме предложат отнестись к этому с пониманием и традиционно ещё потерпеть.
Гость
6 минут
Главная задача правительства и министерства финансов - борьба с повышением уровня жизни народа, особенно среди наибеднейшего населения.
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