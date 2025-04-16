Чужаки не пройдут! Зачем россиян хотят обязать отправлять данные жильцов съемных квартир в МВД

Будут ли владельцы квартир охотно рассказывать об арендаторах? Источник: Иван Митюшев / 29.RU











В России решили обязать владельцев квартир и свободных комнат уведомлять полицию и управляющие компании о съемщиках квартир и других жилых пространств. Эта мера направлена на борьбу с хулиганством и терроризмом. Но будут ли владельцы квартир так уж охотно рассказывать о своих постояльцах? Юристы сразу предупреждают: желательно обойтись без перегибов, когда нельзя будет бесплатно временно поселить в квартире родственников или друзей, не заплатив за них налог. Подробности — в материале наших коллег из MSK1.RU.

Депутат Разворотнева написала письмо министру строительства и ЖКХ Файзуллину и получила ответ Источник: Дмитрий Алексеев / MSK1.RU











Зачем докладывать о тех, кому сдается жилье

С инициативой к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину обратились из профильного комитета Госдумы (имеется в распоряжении MSK1.RU).

«У нас действительно большие проблемы с нанимателями, больше половины квартир могут сдаваться в наём, при этом ни у кого нет контактов, чтобы попросить квартиросъемщиков не шуметь, не мусорить, не гулять там, где не нужно, с собаками, — сказала в разговоре с MSK1.RU зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. — Если начинаются протечки, то невозможно получить доступ. Да и тем более сейчас время с повышенной опасностью терроризма».

Депутат уверена, что сведения для МВД о тех, кто снимает квартиру, могут помочь предотвратить многие преступления. Например, теракт в московском ЖК «Алые паруса» выявил проблему доступа в квартиры. А следствие раскрыло, что преступники могли беспрепятственно передвигаться по подъезду.

«Возможность внесения соответствующих изменений в правила есть, — уточнила Разворотнева. — Не все граждане у нас добросовестные, не все сообщают об аренде и о доходах от нее налоговой».

По замыслу предполагается, что это можно будет сделать легко через «Госуслуги». Также будет предусмотрен специальный круг лиц, который получит доступ к конфиденциальным сведениям.

«Действовать нужно поэтапно, сейчас нет такой обязанности, — добавила депутат. — А сейчас пока никто никому ничего не обязан сообщать».

После того как обязанность введут, депутаты и чиновники будут думать о стимулах. Ими, например, могут стать штрафы.

Правда, Разворотнева признает, что «иногда бывает достаточно трудно доказать, что в дом не рабочие зашли, а кто-то реально снимает и нанимает». Поэтому к контролю надо подключать собственников, полагают в Госдуме. Кроме того, новые правовые изменения позволят предъявлять собственникам квартир неустойку за нарушителей правил.

В Минстрое полагают (ответ есть в распоряжении MSK1.RU), что в настоящее время нужно разобраться с целым рядом вопросов. Например, как контролировать достоверность сведений о вселяемых лицах, как быть со статьей 25 Конституции, согласно которой никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих, и ряд других моментов.

Сообщить о жильцах можно будет через «Госуслуги» Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











«Никак не повлияет на серый рынок аренды»?

Идея введения обязательной передачи данных о нанимателях квартир через «Госуслуги» вызывает серьезные сомнения в практической осуществимости подобной меры, сказала в беседе с MSK1.RU советник адвокатского бюро «БВМП» и зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян. Основной вопрос: кто и как будет администрировать этот процесс, контролировать собственников?

Она объясняет свою позицию так: управляющие организации не имеют права и не должны вмешиваться в то, как распоряжаются собственники своими квартирами. Органы МВД и так перегружены, а контроль за сдачей квартир внаем по всей стране не должен быть их приоритетом. И если цель действительно в том, чтобы навести порядок в многоквартирных домах, то логичнее было бы закрепить в Жилищном кодексе работающую норму об ответственности собственников за вред общему имуществу.

Проблема того, как контролировать рынок аренды жилья, стоит давно, разъясняет советник Федеральной палаты адвокатов России Ольга Власова. Действительно, с этим связано много вопросов: и собираемость налогов с получателей доходов от сдачи квартир в аренду, и безопасность жителей многоэтажек, а также благоприятные условия проживания, «резиновые» квартиры, незаконные хостелы и так далее.

Должен быть разработан эффективный механизм борьбы с недобросовестными арендодателями Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











— Сама идея, конечно, нужная, но вопрос, как всегда, будет стоять в ее реализации, — рассуждает адвокат Власова. — С одной стороны, процедура уведомления действительно должна быть простая и доступная для любого гражданина — через «Госуслуги» и через МФЦ. А с другой стороны, должен быть разработан эффективный механизм борьбы с недобросовестными арендодателями. Ну и желательно обойтись без перегибов, когда нельзя будет бесплатно временно поселить в квартире близких родственников или друзей, не заплатив за них налог.

Член Ассоциации юристов России (АЮР), директор юрфирмы «Легал линк» Яна Осипова опасается, что проверки соблюдения правил могут стать инструментом давления на собственников, а это станет причиной роста числа «теневых договоров найма», что, в свою очередь, приведет на деле к невозможности эффективно использовать механизм правового регулирования.

— Собственники и арендаторы могут оспаривать штрафы за неисполнение требований, ссылаясь на отсутствие четких процедур, что, в свою очередь, породит рост числа судебных и внесудебных дел, — предупреждает юрист Осипова. — Обработка тысяч уведомлений потребует дополнительных ресурсов, что, в свою очередь, станет новой статьей расходов госбюджета. Однако при их отсутствии система превратится в формализм, то есть эффективность нормы будет сведена к минимуму.

Рост числа «теневых договоров найма»

Таким образом, инициатива нуждается в глубокой доработке, уверены юристы. В первую очередь необходимо четко прописать порядок передачи данных и защиту персональной информации, автоматизировать процесс уведомлений путем создания цифровой платформы (новой или на базе уже имеющихся). В противном случае норма может попросту привести к росту числа «теневых договоров найма». А несколько источников рынка недвижимости выразили беспокойство по поводу того, что на теневой наём пойдут не все, а это значит, что по доходам части россиян, живущих небольшой прибылью от жиларенды, это может очень сильно повлиять в худшую сторону.

Кроме того, ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов полагает, что если проблема и не вылезет в виде снижения рентных доходов необеспеченных людей, то нагрузку ощутимо испытает на себе система МВД. Это если вдруг все арендодатели пойдут одновременно информировать о сдаче своего жилья в аренду.

«А ведь это же колоссальный поток, который будет не так просто отследить, зафиксировать и уж тем более проконтролировать, — замечает участник рынка недвижимости. — А бесконтрольный сбор такой информации приведет к тому, что проблемы возникнут только у добросовестных арендодателей, а значит, это никак не повлияет на серый рынок аренды».

Бесконтрольный сбор информации может привести к проблемам у добросовестных арендодателей Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Практика покажет

Впрочем, представитель Федеральной палаты адвокатов считает, что пока рано рассуждать о том, чем такое улучшение жизни россиян обернется в правоприменительной практике.

«Поскольку пока не представлены какие-то конкретные предложения, особенно в части привлечения к ответственности тех арендодателей и арендаторов, которые не захотят легально „оформлять свои отношения“», — подчеркнула она.

«Ну и не стоит также забывать про обычный человеческий фактор, — опускает всех на грешную землю член Ассоциации юристов России Яна Осипова. — Ведь вполне себе не исключены случайные искажения передаваемых сведений как со стороны самого наймодателя, так и со стороны сотрудника, принимающего их».

А такие ошибки способны привести к негативным последствиям уже для нанимателей, например к получению претензий со стороны МВД или УК, штрафам и т. д.

По данным «Дом.рф», к 2025 году предложение съемного жилья в России выросло в два раза — до 81,6 тысячи объявлений, основной прирост произошел в последние три месяца прошлого года. Новое исследование Высшей школы экономики показало, что сдавать жилье в аренду в нашей стране в шесть раз выгоднее, чем вести бизнес. А по сведениям Росстата, около 60% арендного рынка носит чисто неформальный характер.