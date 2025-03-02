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Недвижимость Теперь будет жилой дом с парковкой: в центре Ярославля начали сносить пятиэтажку под застройку

Теперь будет жилой дом с парковкой: в центре Ярославля начали сносить пятиэтажку под застройку

Читатели 76.RU поделились фото с места

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1 комментарий
На месте работает спецтехника | Источник: читатель 76.RUНа месте работает спецтехника | Источник: читатель 76.RU

На месте работает спецтехника

Источник:

Днем 2 марта жители Ярославля заметили спецтехнику на улице Салтыкова-Щедрина, 21 в центре города. Очевидцы рассказали, что экскаватор занимался сносом пятиэтажного кирпичного здания.

— На пересечении улиц Салтыкова-Щедрина и Победы сносят бывшие офисы, — написал читатель 76.RU.

Здание давно огорожено строительным забором | Источник: читатель 76.RUЗдание давно огорожено строительным забором | Источник: читатель 76.RU

Здание давно огорожено строительным забором

Источник:

На паспорте объекта указано, что теперь на этом месте будет располагаться многоквартирный жилой дом. Разрешение на его возведение было получено еще в сентябре 2023 года.

На первом этаже обустроят нежилые помещения, также планируется, что в доме будет подземная автостоянка. Закончить работы хотят к первому кварталу 2028 года.

Так будет выглядеть будущий дом | Источник: читатель 76.RUТак будет выглядеть будущий дом | Источник: читатель 76.RU

Так будет выглядеть будущий дом

Источник:

Застройщиком указано ООО СЗ «Ярстройнедвижимость». Компания была создана в 2016 году и зарегистрирована на улице Лисицына, 7. Фирма занимается строительством жилых и нежилых зданий.

На объекте ведутся работы | Источник: читатель 76.RUНа объекте ведутся работы | Источник: читатель 76.RU

На объекте ведутся работы

Источник:

Ранее стало известно, что в Ярославле ради масштабной застройки снесут пять многоквартирных домов. Речь идет о территории в Дзержинском районе.

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Снос здания Застройка Многоквартирный дом
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Комментарии
3
Гость
6 минут
Место шикарное, дом с паркингом будет стоить очень дорого (((( еще раз повторюсь место просто сказка ! Завидую людям которые будут там жить!
Гость
1 минута
Хаотичная высотная застройка наш конёк.
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