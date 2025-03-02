Теперь будет жилой дом с парковкой: в центре Ярославля начали сносить пятиэтажку под застройку

Днем 2 марта жители Ярославля заметили спецтехнику на улице Салтыкова-Щедрина, 21 в центре города. Очевидцы рассказали, что экскаватор занимался сносом пятиэтажного кирпичного здания.
— На пересечении улиц Салтыкова-Щедрина и Победы сносят бывшие офисы, — написал читатель 76.RU.
На паспорте объекта указано, что теперь на этом месте будет располагаться многоквартирный жилой дом. Разрешение на его возведение было получено еще в сентябре 2023 года.
На первом этаже обустроят нежилые помещения, также планируется, что в доме будет подземная автостоянка. Закончить работы хотят к первому кварталу 2028 года.
Застройщиком указано ООО СЗ «Ярстройнедвижимость». Компания была создана в 2016 году и зарегистрирована на улице Лисицына, 7. Фирма занимается строительством жилых и нежилых зданий.
Ранее стало известно, что в Ярославле ради масштабной застройки снесут пять многоквартирных домов. Речь идет о территории в Дзержинском районе.