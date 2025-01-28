«Ипотечное зачатие». Власти обсуждают кредиты на квартиры под 6% за обещание родить за два года

Если собираетесь родить ребенка, можете помечтать о своем жилье Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Строительный и финансовый блоки в правительстве России обсудят возможность выдачи льготной ипотеки для тех, у кого пока нет детей. В обмен на обязательство родить им могут давать кредиты под 6%. Подробности — в материале «Фонтанки».

Кризис на рынке жилья и задача по росту рождаемости заставляют чиновников и строителей придумывать новые меры стимулирования. Главное препятствие — резко подорожавшая ипотека, которая де-факто сейчас доступна лишь избранным, в том числе родителям новорожденных.

На очередном заседании под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина представители строительной отрасли высказали идею о такой новой мере поддержки — льготная ипотека для тех, кто еще только собирается родить в течение двух лет, рассказали «Фонтанке» 24 января участники этой встречи.

Идея пока «сырая», признают собеседники «Фонтанки», но в общих чертах она видится так. Бездетный заемщик получает ипотеку по той же схеме, что и родители новорожденных детей. То есть формально — под рыночный процент (допустим, 22,5%), но в реальности выплачивает лишь 6%. Выпадающую прибыль банку компенсирует государство.

Вот как это выглядит на практике. При стоимости квартиры 10 млн рублей первоначальный взнос — 2,5 млн рублей. Срок — 20 лет, рыночная ставка — 22,5%. Ежемесячный платеж — 142,3 тыс. рублей, переплата — 26,6 млн рублей. Льготная схема под 6%: ежемесячный платеж 53,7 тыс. рублей, переплата — 5,4 млн рублей. Предполагается, что упущенную выгоду в 21,2 млн рублей банку перечисляет государство.

Источник: «Фонтанка.ру»











В случае с новой схемой, если в течение двух лет заемщик показывает документ, что он стал родителем, ему, как и всем льготникам с детьми, просто оставляют ставку 6%. Если не получается — пересчитывают ставку на актуальную к тому времени.

«Преимущество в том, что через два года Центробанк ожидает заметного снижения ставки, и даже если родить ребенка не получится, коммерческие проценты по ипотеке будут заметно ниже, чем нынешние 22–24%», — объясняет Алексей Белоусов, генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб». В этом есть резон: Центробанк РФ прогнозирует снижение ключевой ставки в 2027 году в среднем до 7,5–8,5% против сегодняшних 21%.

Таким образом, предлагаемая к обсуждению схема позволит заемщикам пройти период высоких ставок при поддержке государства, выплачивая первые, самые большие платежи по процентам по сниженной ставке. А через два года просто получить рыночную ставку, как будто ничего и не было.

Таким ходом чиновники рассчитывают убить сразу двух зайцев — и поддержать падающие продажи строителей, и подкрепить рождаемость, которая сейчас в стране крайне низка.

По словам Алексея Белоусова, прозвучавшая идея теперь будет обсуждаться между строительным и финансовым блоками в правительстве, прежде чем получит окончательные очертания. Ведь вопросов к такой идее много.

Например, не воспримет ли ФНС полученную такими заемщиками выгоду как доход и не потребует ли уплатить НДФЛ. А ведь он в таком случае будет исчисляться миллионами рублей.

Еще вопрос со звездочкой: если по истечении двух лет ребенок не родится, а окажется, что заемщик всё это время был бесплодным, можно ли его будет рассматривать как кредитного мошенника? То же — с теми парами, что будут пользоваться противозачаточными средствами, и правоохранительные органы это каким-то образом докажут? Да или просто проболтаются, что никого и не собирались рожать, а просто хотели сэкономить на платежах?

Будет ли засчитан как результативный случай, если пара прибегнет к ЭКО, но по истечении двух лет всё еще будет проходить очередной цикл процедуры, формально еще не забеременев?

Считается ли усыновление ребенка? А прием под опеку? А если ребенок родится мертвым? Или погибнет вскоре после рождения, дадут ли дополнительное время родить нового?

Иными словами, вопросов к новой идее очень много, но общий посыл понятен: государство всё еще хочет повысить рождаемость, а строители всё еще хотят не останавливать стройки. На выполнение обоих этих желаний в бюджете есть деньги, но как их освоить так, чтобы это не стало предметом многочисленных махинаций?

Поддержка строительной отрасли — одна из приоритетных задач российских властей. Главный стимул не бросать строителей на произвол судьбы и не предлагать им выпутываться из кризиса самим заключается в том, что эта отрасль системообразующая. То есть от нее зависят не только строители, но и производители стройматериалов, товаров для дома, мебели, отделочных материалов и многие другие, что в совокупности означает: начнет рушиться стройка, за ней пойдут падать тысячи предприятий по всей стране, в которых, без преувеличения, работают миллионы людей.

Главный удар по индустрии жилья в прошлом году нанес как раз Центробанк, последовательно добивавшийся отмены льготных ипотечных ставок и при этом повышающий ключевую ставку. И если в начале года на ипотеку приходилось до 85–90% покупок квартир, к декабрю эта цифра опустилась уже ниже 50%, а ипотека стала доступна лишь довольно узкому кругу покупателей. Коммерческие же ставки по жилищным кредитам стали откровенно заградительными.

Всё это привело к тому, что, например, в Петербурге в 2024 году было сдано на миллион квадратных метров жилья меньше, чем годом ранее. При этом вторая проблема — резкий рост себестоимости, который в том же ЦБ в том числе, как и всю инфляцию в стране, объясняют превышением спроса над предложением. В некоторых сданных в прошлом году домах квартиры с начала продаж 2–2,5 года назад подорожали на 30%, а то и вдвое. При этом снижать цены строители не могут в силу особенностей утвержденной властями единственно возможной схемы финансирования жилого строительства — эскроу-счетов. По сути, банки, обслуживающие эти счета, не могут согласовать снижение цен, а значит, выручки, потому что это нарушит утвержденную схему финансирования. Получается замкнутый круг. Именно поэтому, чтобы не останавливать стройплощадки и не замораживать девелоперские проекты, власти и пытаются стимулировать отрасль.

Ситуация с демографией в России также требует серьезных мер со стороны государства. Страна приближается к демографическому дну, и в ближайшие годы естественные процессы будут приводить лишь к дальнейшему падению численности населения. Перелом этого тренда ожидается лишь на горизонте десятилетия.

Источник: «Фонтанка.ру»











Особенно заметен этот негативный процесс среди молодежи до 30 лет. Именно на них сейчас пытается воздействовать государство, например, предлагая студенткам повышенные выплаты за рождение ребенка.

Источник: «Фонтанка.ру»











Вместе с тем, признавая верное направление общей мысли, демографы высказывают сомнения в большой эффективности такого шага.