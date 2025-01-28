НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

0 м/c,

 752мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,13
EUR 102,75
Что будет в доме с атлантами
Объяснились за бизнес-авто
Что строят в Ярославле
Избиение на остановке
Ярославцы ответили Губерниеву
Ликвидируют городскую прокуратуру
Проблемы с электробусами
Обзор на «легкое метро»
Как отдохнуть зимой по-русски
Недвижимость Кризис-2025 «Ипотечное зачатие». Власти обсуждают кредиты на квартиры под 6% за обещание родить за два года

«Ипотечное зачатие». Власти обсуждают кредиты на квартиры под 6% за обещание родить за два года

Показываем, как это будет выглядеть

327
7 комментариев

Если собираетесь родить ребенка, можете помечтать о своем жилье

Источник:

Строительный и финансовый блоки в правительстве России обсудят возможность выдачи льготной ипотеки для тех, у кого пока нет детей. В обмен на обязательство родить им могут давать кредиты под 6%. Подробности — в материале «Фонтанки».

Кризис на рынке жилья и задача по росту рождаемости заставляют чиновников и строителей придумывать новые меры стимулирования. Главное препятствие — резко подорожавшая ипотека, которая де-факто сейчас доступна лишь избранным, в том числе родителям новорожденных.

На очередном заседании под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина представители строительной отрасли высказали идею о такой новой мере поддержки — льготная ипотека для тех, кто еще только собирается родить в течение двух лет, рассказали «Фонтанке» 24 января участники этой встречи.

Идея пока «сырая», признают собеседники «Фонтанки», но в общих чертах она видится так. Бездетный заемщик получает ипотеку по той же схеме, что и родители новорожденных детей. То есть формально — под рыночный процент (допустим, 22,5%), но в реальности выплачивает лишь 6%. Выпадающую прибыль банку компенсирует государство.

Вот как это выглядит на практике. При стоимости квартиры 10 млн рублей первоначальный взнос — 2,5 млн рублей. Срок — 20 лет, рыночная ставка — 22,5%. Ежемесячный платеж — 142,3 тыс. рублей, переплата — 26,6 млн рублей. Льготная схема под 6%: ежемесячный платеж 53,7 тыс. рублей, переплата — 5,4 млн рублей. Предполагается, что упущенную выгоду в 21,2 млн рублей банку перечисляет государство.

Источник:

В случае с новой схемой, если в течение двух лет заемщик показывает документ, что он стал родителем, ему, как и всем льготникам с детьми, просто оставляют ставку 6%. Если не получается — пересчитывают ставку на актуальную к тому времени.

«Преимущество в том, что через два года Центробанк ожидает заметного снижения ставки, и даже если родить ребенка не получится, коммерческие проценты по ипотеке будут заметно ниже, чем нынешние 22–24%», — объясняет Алексей Белоусов, генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб». В этом есть резон: Центробанк РФ прогнозирует снижение ключевой ставки в 2027 году в среднем до 7,5–8,5% против сегодняшних 21%.

Таким образом, предлагаемая к обсуждению схема позволит заемщикам пройти период высоких ставок при поддержке государства, выплачивая первые, самые большие платежи по процентам по сниженной ставке. А через два года просто получить рыночную ставку, как будто ничего и не было.

Таким ходом чиновники рассчитывают убить сразу двух зайцев — и поддержать падающие продажи строителей, и подкрепить рождаемость, которая сейчас в стране крайне низка.

По словам Алексея Белоусова, прозвучавшая идея теперь будет обсуждаться между строительным и финансовым блоками в правительстве, прежде чем получит окончательные очертания. Ведь вопросов к такой идее много.

Например, не воспримет ли ФНС полученную такими заемщиками выгоду как доход и не потребует ли уплатить НДФЛ. А ведь он в таком случае будет исчисляться миллионами рублей.

Еще вопрос со звездочкой: если по истечении двух лет ребенок не родится, а окажется, что заемщик всё это время был бесплодным, можно ли его будет рассматривать как кредитного мошенника? То же — с теми парами, что будут пользоваться противозачаточными средствами, и правоохранительные органы это каким-то образом докажут? Да или просто проболтаются, что никого и не собирались рожать, а просто хотели сэкономить на платежах?

Будет ли засчитан как результативный случай, если пара прибегнет к ЭКО, но по истечении двух лет всё еще будет проходить очередной цикл процедуры, формально еще не забеременев?

Считается ли усыновление ребенка? А прием под опеку? А если ребенок родится мертвым? Или погибнет вскоре после рождения, дадут ли дополнительное время родить нового?

Иными словами, вопросов к новой идее очень много, но общий посыл понятен: государство всё еще хочет повысить рождаемость, а строители всё еще хотят не останавливать стройки. На выполнение обоих этих желаний в бюджете есть деньги, но как их освоить так, чтобы это не стало предметом многочисленных махинаций?

Поддержка строительной отрасли — одна из приоритетных задач российских властей. Главный стимул не бросать строителей на произвол судьбы и не предлагать им выпутываться из кризиса самим заключается в том, что эта отрасль системообразующая. То есть от нее зависят не только строители, но и производители стройматериалов, товаров для дома, мебели, отделочных материалов и многие другие, что в совокупности означает: начнет рушиться стройка, за ней пойдут падать тысячи предприятий по всей стране, в которых, без преувеличения, работают миллионы людей.

Главный удар по индустрии жилья в прошлом году нанес как раз Центробанк, последовательно добивавшийся отмены льготных ипотечных ставок и при этом повышающий ключевую ставку. И если в начале года на ипотеку приходилось до 85–90% покупок квартир, к декабрю эта цифра опустилась уже ниже 50%, а ипотека стала доступна лишь довольно узкому кругу покупателей. Коммерческие же ставки по жилищным кредитам стали откровенно заградительными.

Всё это привело к тому, что, например, в Петербурге в 2024 году было сдано на миллион квадратных метров жилья меньше, чем годом ранее. При этом вторая проблема — резкий рост себестоимости, который в том же ЦБ в том числе, как и всю инфляцию в стране, объясняют превышением спроса над предложением. В некоторых сданных в прошлом году домах квартиры с начала продаж 2–2,5 года назад подорожали на 30%, а то и вдвое. При этом снижать цены строители не могут в силу особенностей утвержденной властями единственно возможной схемы финансирования жилого строительства — эскроу-счетов. По сути, банки, обслуживающие эти счета, не могут согласовать снижение цен, а значит, выручки, потому что это нарушит утвержденную схему финансирования. Получается замкнутый круг. Именно поэтому, чтобы не останавливать стройплощадки и не замораживать девелоперские проекты, власти и пытаются стимулировать отрасль.

Ситуация с демографией в России также требует серьезных мер со стороны государства. Страна приближается к демографическому дну, и в ближайшие годы естественные процессы будут приводить лишь к дальнейшему падению численности населения. Перелом этого тренда ожидается лишь на горизонте десятилетия.

Источник:

Особенно заметен этот негативный процесс среди молодежи до 30 лет. Именно на них сейчас пытается воздействовать государство, например, предлагая студенткам повышенные выплаты за рождение ребенка.

Источник:

Вместе с тем, признавая верное направление общей мысли, демографы высказывают сомнения в большой эффективности такого шага.

— Само слово «ипотека» уже звучит для наших соотечественников как что-то отрицательное, как какая-то кабала и отталкивает очень многих. Можно посмотреть на пример Дальнего Востока, где действует сразу несколько льготных программ ипотеки, но к особому всплеску рождаемости это там не приводит. Кроме того, большинство потенциальных участников такой программы уже и так закредитованы и не смогут получить одобрения на ипотеку даже на таких льготных условиях, — сетует демограф Алексей Ракша. — Какой-то небольшой эффект такая программа действительно может дать, но лишь в ограниченном объеме, который не повлияет на общее положение с рождаемостью в стране. В значительно большей степени на принятие решения о рождении ребенка повлияла бы инициатива по беспроцентной рассрочке или действительно крупной субсидии минимум в 1–2 млн рублей. Деньги на это у государства есть, и из этой схемы были бы исключены банки.

ПО ТЕМЕ
Ипотека Льготы Демография Жилье Кризис Рождаемость льготная ипотека
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
rodynamoya
57 минут
да они за детей только одних должны квартиры выдавать!! с такой идеей в будущем их забрать без вести
Гость
1 час
Дурдом какой-то...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
«Везла 15 кг за 200 рублей». Курьер — честно о зарплате и сложностях работы
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление