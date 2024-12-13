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Недвижимость Со школой и садиками: в Ярославле территорию напротив зоопарка застроят домами

Со школой и садиками: в Ярославле территорию напротив зоопарка застроят домами

Что известно о проекте и инициаторе

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4 комментария

В Ярославле на Шевелюхе появится новый жилой комплекс

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В Заволжском районе Ярославля планируется новая застройка. Постановление о подготовке проекта планировки и межевания участка площадью 91 гектар между улицами Шевелюха и Камышовой 10 декабря подписал мэр города Артем Молчанов. В документе указано, что на этой территории собираются строить мало- и среднеэтажные дома, а также объекты обслуживания, садики и школы.

Площадка расположена напротив зоопарка и шевелюхинского озера. 60 гектаров участка находятся в частной собственности, остальное — в муниципальной. Инициатором межевания стала компания «Луч» из Ярославля.

— Участок, для которого мы будем делать проект планировки и межевания, состоит из зоны под застройку и рекреационной зоны, которая занимает площадь в 31 гектар. Данная рекреационная зона останется, на ней по-прежнему будут расти деревья. Но ее хотелось бы облагородить. Например, сделать дорожки для прогулок. На частной территории, которая пойдет под застройку, будут предусмотрены места для размещения школы и двух детских садов, — рассказал порталу 76.RU владелец компании «Луч» Владимир Агафонов.

На карте градостроительного зонирования города земельный участок под застройку, находящийся в частной собственности, расположен в зоне застройки домами до 4 этажей. При этом условно разрешенный вид использования этой территории — под застройку зданиями до 8 этажей. Вопрос, какой именно высотности в итоге будут дома, пока находится в проработке у застройщика.

Условно разрешенные виды использования земельных участков — это установленные правилами землепользования и застройки виды использования, которые могут быть разрешены с учетом результатов публичных слушаний решением главы района или города.

Границы межевания обведены пунктирной линией

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По расчетам компании «Луч», на оформление проекта планировки и межевания может уйти полгода или больше. После этого документ вынесут на общественные обсуждения. В случае, если он будет утвержден, застройщик приступит к дальнейшим этапам работы.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Луч» была образована в 2015 году, зарегистрирована в Ярославле. Занимается строительством зданий. Владельцем и генеральным директором фирмы является бизнесмен Владимир Агафонов. В 2023 году организация cработала с убытком в 5,5 миллиона рублей. Также Владимир Агафонов является учредителем еще одной компании «Луч», которая зарегистрирована по тому же адресу, что и первая. В списке разрешенных видов деятельности у нее указаны — денежное посредничество, строительство, земляные работы и др. Кроме того, бизнесмен владеет строительными компаниями «Аркада», «Вымпелстрой», управляющей компанией «Прайм Сервис», является совладельцем проектного бюро «Мегаполис» и соучредителем ООО «Специализированный Застройщик „Республика“», которое возводит дома в ЖК «Ботаника» на той же Шевелюхе.

Напомним, мы писали, что на улице Камышовой в Ярославле устроили несанкционированную свалку. Мусор и строительные отходы сюда свозили машинами.

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Комментарии
4
Гость
18 минут
сосновому леску капец? под топор?
Гость
23 минуты
Человейник напротив Зоопарка🙀
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