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Недвижимость Кризис-2024 Ипотечный пузырь всё же лопается? Новостройки наконец стали дешеветь

Ипотечный пузырь всё же лопается? Новостройки наконец стали дешеветь

Девелоперам приходится умерить аппетиты из-за падения спроса

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2 комментария

Свить гнездышко молодоженам не так просто

Новостройки — как золотые слитки или биткоин — всегда были в цене, особенно в столице. Но наконец-то на рынке недвижимости наступило время, когда цена на московские новостройки стала снижаться. И не просто снижаться, а падать. И как всегда, всё начинается с первопрестольной.

Средняя цена квартиры в Москве упала уже до 10,2 млн рублей, тогда как в июне этот показатель составлял не менее 11,5 миллиона. В попытках стимулировать спрос застройщики начали предлагать скидки на квартиры меньшей площади и активно продают жилье без отделки.

Застройщики вынуждены снижать цены из-за падения спроса на жилье. Снижение цен стало следствием общего ухудшения экономической ситуации, роста ипотечных ставок и снижения покупательской способности населения. Подробности — в материале MSK1.RU.

Конец льгот и семейной ипотеки

Ипотека становится всё менее доступной для россиян. Сбербанк объявил, что исчерпал лимиты на выдачу семейной ипотеки, которая как минимум с 2020 года была основным драйвером рынка. В прошлом году на нее приходилось в среднем 20% выданных кредитов. А в Москве и Санкт-Петербурге эта доля превышала 30%, по данным сервиса «Домклик».

Другие банки следом за Сбербанком не остались внакладе: ВТБ повысил первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50% для большинства заемщиков. Обычный размер первоначального взноса в 20,1% останется только для зарплатных клиентов и тех, кто оформляет комбо-ипотеку.

А без льготных программ ипотека для абсолютного большинства российских семей остается просто недоступной роскошью. Купить квартиру в России — уже почти как яхту или самолет. По данным аналитиков «Домклика», медианный платеж по ипотеке на российские новостройки в сентябре вырос до 34,2 тыс. рублей. На вторичном рынке и в сегменте ИЖК эти показатели еще выше — 34,8 тыс. и 37,4 тыс. рублей соответственно.

Правда, есть серьезные региональные различия в платежах по ипотеке. Наименьший медианный платеж — в Челябинской области (26 тыс. рублей) и Воронежской области (27 тыс. рублей). Сравните с тем, сколько приходится платить москвичам, — 58,7 тыс. рублей. Естественно, такую сумму не потянет никакая молодая семья.

На вторичном рынке ситуация еще хуже. Жителям Москвы приходится платить за ипотеку в среднем 73,7 тыс. рублей.

— Вторичный рынок уже более года имеет неконкурентные цены в сравнении с рынком новостроек. Средняя ставка на рынке ипотеки за год увеличилась с 16% до 20% на рынке вторичного жилья. Так что первичный рынок (то есть новостройки) для людей со средним уровнем дохода был единственным способом получения выгодных способов финансирования приобретения жилья, — говорит в интервью MSK1.RU основатель агентства недвижимости Development Estate Анастасия Афанасьева.

 — А как вообще застройщики в России отреагировали на отмену госпрограмм?

— По-разному. Ну, например, один из ведущих застройщиков запустил рассрочку на 3 года на готовое жилье, без первого взноса и с первым взносом. При этом ежемесячные платежи на уровне (или даже ниже) ипотеки — клиент на ипотеку может перейти через 3 года, когда выше вероятность снижения ключевой ставки.

Также при такой схеме люди имеют возможность продать свои активы и после завершения ремонта въехать в новую квартиру. И выгодно, не торопясь, продать действующее жилье.

Такая схема сразу показала хороший рост увеличения продаж. И спустя два месяца после запуска минимум 30% квартир было распродано.

— Выходит, покупать жилье сейчас напрямую у застройщика становится выгоднее, чем брать ипотечный кредит в банке?

— Самое важное, на что стоит обращать внимание, конечно, — это ставка, которую закладывают застройщики. У всех капитализация разная, и тут, конечно, в приоритете те, у кого есть собственный капитал. Они и могут себе позволить заложить в расчет удорожание до 5–7% в год.

Некоторые застройщики сохраняют короткие рассрочки на год. Но они по-прежнему доступны только бизнесу, так как для наемных сотрудников с доходом до 100 тысяч рублей при текущей ставке на вторичном жилье выгоднее снимать квартиру, чем приобретать.

Кстати, именно поэтому впервые за последнее 10-летие это и привело к росту цен на аренду жилой недвижимости до 30% за год в Москве и Петербурге.

Просто ждать?

— Ну а что бы вы порекомендовали тем, кому срочно нужно приобретать жилье? Брать ипотеку? Оформлять рассрочку у застройщика? Или просто ждать?

— Ключевая ставка в ближайшей перспективе точно не снизится до 10% за год, чтобы ипотека при этом оставалась в рамках 12%. И это, напомню, еще и при отсутствии перспектив возобновления льготных программ.

Так что именно сейчас на рынке самое время использовать любые финансовые инструменты, но со ставкой ниже ключевой ставки Центробанка. Если вам необходимо жилье и у вас есть возможность рассчитаться, скажем, за 2–3 года, то для таких клиентов застройщики и запускают новые краткосрочные программы. Например, готовое жилье. Но, думаю, и сами девелоперы также будут рассматривать внедрение более длительных программ рассрочек.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU, там стартовал розыгрыш стайлера Dyson и трех Яндекс Станций Мини среди подписчиков.

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Комментарии
2
Гость
30 минут
В текущей ситуации действительно стоит серьёзно задуматься, может, покупать не квартиру, а яхту или самолёт?
Гость
21 минута
Рассрочка от застройщика так же имеет свои подводные камни, так как это схема типичного маркетинга, поскольку вы будете брать квартиру по более высокой цене, чем если бы вы брали ее в ипотеку, или за наличные ...
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