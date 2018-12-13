Путин в Ярославле: что происходит в городе в ожидании президента. Где перекроют дороги Следим за ситуацией в режиме онлайн

Сегодня в Ярославле ждут президента России Владимира Путина. Детальной программы его визита нет, но известно, что в планах — открытый урок в «Арене-2000» и визит в театр имени Волкова.

Приезд президента — дело всё-таки не рядовое, так что сегодня весь день в режиме онлайн следим за ситуацией в городе. Присоединяйтесь к нашей трансляции!