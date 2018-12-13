Путин в Ярославле: что происходит в городе в ожидании президента. Где перекроют дороги

Владимир Путин проведёт урок для ярославских школьников
Сегодня в Ярославле ждут президента России Владимира Путина. Детальной программы его визита нет, но известно, что в планах — открытый урок в «Арене-2000» и визит в театр имени Волкова.
Приезд президента — дело всё-таки не рядовое, так что сегодня весь день в режиме онлайн следим за ситуацией в городе. Присоединяйтесь к нашей трансляции!
Известно, что в стенах Первого русского Путин намерен объявить, что 2019-й в России будет Годом театра. После его ждёт небольшой сюрприз.
Накануне некоторые ярославцы отметили особое рвение, с которым коммунальщики чистили город.
— А можно вот так вот убирать город не ради приезда Путина, а для горожан? И не только в центре, а по всему городу! И не только дороги, но и дворы с тротуарами! — интересовался Сергей Терёхин.
Мэрия же говорила, что на износ они работают и так, не из-за Путина.
Сегодня планируйте свои поездки — будут ограничения движения.
Перекрыли движение в районе «Арены-2000». До вечера 14 декабря нельзя будет проехать по улице Институтской в районе спорткомплекса, а также на участках улицы Чайковского от Свободы до Салтыкова-Щедрина, Красного съезда в районе спуска к Речному вокзалу и нижнего яруса Волжской набережной.
В центре тоже надо быть внимательными. Ввели ограничение остановки и стоянки транспорта на улицах Первомайской и Комсомольской, а также на Богоявленской площади. Также остановку и стоянку уже ограничили на несколько дней на Институтской, Чайковского, Красном съезде и Волжской набережной.
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