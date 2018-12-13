13 декабря четверг
СЕЙЧАС -2°С

Сейчас в Ярославле

-2°

пасмурно Ощущается как -7

5 м/с, сев.-вост.
768мм
94%
Подробнее
usd 66.42
eur 75.22
СЕЙЧАС -2°С
usd 66.42
eur 75.22
Политика
Путин в Ярославле
Онлайн-трансляция

Путин в Ярославле: что происходит в городе в ожидании президента. Где перекроют дороги

Следим за ситуацией в режиме онлайн

Поделиться

582
2 Обсудить

Владимир Путин проведёт урок для ярославских школьников

Фото: Александра Савельева

Сегодня в Ярославле ждут президента России Владимира Путина. Детальной программы его визита нет, но известно, что в планах — открытый урок в «Арене-2000» и визит в театр имени Волкова.

Приезд президента — дело всё-таки не рядовое, так что сегодня весь день в режиме онлайн следим за ситуацией в городе. Присоединяйтесь к нашей трансляции!

Все новости

Все новости

Известно, что в стенах Первого русского Путин намерен объявить, что 2019-й в России будет Годом театра. После его ждёт небольшой сюрприз.

Накануне некоторые ярославцы отметили особое рвение, с которым коммунальщики чистили город.

— А можно вот так вот убирать город не ради приезда Путина, а для горожан? И не только в центре, а по всему городу! И не только дороги, но и дворы с тротуарами! — интересовался Сергей Терёхин.

Мэрия же говорила, что на износ они работают и так, не из-за Путина.

Фото: Сергей Терёхин/Facebook.com

Сегодня планируйте свои поездки — будут ограничения движения.

Перекрыли движение в районе «Арены-2000». До вечера 14 декабря нельзя будет проехать по улице Институтской в районе спорткомплекса, а также на участках улицы Чайковского от Свободы до Салтыкова-Щедрина, Красного съезда в районе спуска к Речному вокзалу и нижнего яруса Волжской набережной.

В центре тоже надо быть внимательными. Ввели ограничение остановки и стоянки транспорта на улицах Первомайской и Комсомольской, а также на Богоявленской площади. Также остановку и стоянку уже ограничили на несколько дней на Институтской, Чайковского, Красном съезде и Волжской набережной.

ТЕКСТ

Ольга Прохорова
Анастасия Тихомирова
Анна Елкина

ТЕГИ

ЯрославльПутин в Ярославле

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (2) Обсудить
Пар
13 дек 2018 в 07:03
+0 −0
После введения новых тарифов на ЖКХ и налогов встречаются два пенсионера: — Как живешь, Виктор Иванович? — По системе 3D! — Это как? — Донашиваю, доедаю, доживаю ... ​
Пар
13 дек 2018 в 06:54
+0 −0
— Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? — Ста рублями! — ответил доллар.
Комментировать

СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90

Читайте также