Не блокировка, а замедление. Почему в этот раз Россия действительно может ограничить работу Telegram

Пользователи созданного Павлом Дуровым мессенджера Telegram во вторник, 10 февраля, столкнулись с массовыми сбоями в работе сервиса. Привыкшие к мгновенной загрузке картинок и видео россияне, не сумев воспользоваться этими функциями, засыпали жалобами сервисы отслеживания неполадок. Как оказалось, всё неспроста — это Роскомнадзор продолжает ограничивать работу «Телеграма», чтобы «добиться исполнения российского законодательства».

Мессенджер уже «блокировали» в 2017–2018 годах, и тогда ничего не получилось. Но в этот раз у инициаторов есть всё что нужно: и политическая воля, и техническое обеспечение. Почему «блокировка» больше не пустой звук, читайте в материале «Фонтанки».

От простого сбоя до замедления

За последние сутки сервис DownDetector зафиксировал более 14,2 тысячи жалоб на проблемы с доступом к мессенджеру Telegram. Только за последний перед публикацией час пользователи пожаловались 956 раз. И это только те, кому не лень сообщать о неполадках.

Издание РБК со ссылкой на три источника в ИТ и профильных ведомствах сообщило, что власти решили замедлить работу Telegram в России и наблюдаемые сбои — только начало. В отсутствие официальной информации СМИ обратились к любимым спикерам по вопросу блокировок — депутатам Госдумы. «Фонтанка» не стала исключением, но они в большинстве своем сохраняли гробовое молчание. Даже фронтмен информационной политики, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин не ответил на звонок и не опубликовал ни одного сообщения в своем телеграм-канале и мессенджере Max.

Немного успокоил «Фонтанку» заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Александр Ющенко, сообщив, что информации о начале ограничения работы сервиса у него нет.

«Мы видим, что в данный момент „Телеграм“ работает. Я не только представитель комитета Госдумы, но еще и пользователь. И сейчас у меня журналисты брали комментарии, снимали на телефон и точно так же через Telegram отправляли в редакции», — справедливо отметил он.

Как ситуация будет развиваться дальше — вопрос времени. Если мессенджер перестанет работать окончательно, последует запрос в Роскомнадзор с просьбой разъяснить ситуацию, сказал парламентарий.

Дальнейшие обсуждения и распространение «вбросов» через тот же самый «Телеграм» прервал Роскомнадзор, подтвердивший, что действительно принимает меры в отношении мессенджера.

«Позиция государства по функционированию социальных сетей и любых интернет-сервисов на территории России остается неизменной: мы абсолютно открыты для работы с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами. Но при одном очень простом условии — уважении к России и ее гражданам, соблюдении законов Российской Федерации. Эти правила открыты и одинаковы для всех: размещение серверов на территории России, обеспечение защиты персональных данных, защита граждан от мошенничества, создание условий для пресечения экстремизма и терроризма», — сообщили там.

Для сервисов-нарушителей предусмотрены постепенные ограничения. Их можно снять, но только при условии устранения нарушений. «Телеграм» обнаруженные регулятором нарушения не устранил. Он по-прежнему не соблюдает российские законы, не защищает персональные данные, не принял реальные меры противодействия мошенничеству и использованию своего сервиса в преступлениях и террористических целях.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — добавили в РКН.

«Телеграм» регулярно штрафуют за неисполнение предписаний Роскомнадзора по статье 19.7.10-4 КоАП РФ. Как подсчитало РИА Новости, с сентября 2025 по январь 2026 года судебные приставы возбудили в отношении компании, руководящей мессенджером, восемь исполнительных производств о взыскании штрафов на общую сумму 9,12 млн рублей. При этом в марте — ноябре 2025 года в отношении Telegram были прекращены девять исполнительных производств на сумму более 16 млн рублей из-за «невозможности установить местонахождение должника и его имущество». Но дело тут не в деньгах.

Вопрос политический

Блокировка Telegram обсуждалась на самом высоком уровне ещё с конца 2025 года. Собеседник «Фонтанки» из числа бывших военных рассказал, что осенью разные ведомства опрашивали на предмет блокировки — в том числе о возможном эффекте и последствиях предлагалось сообщить и военному ведомству. И хоть мессенджером активно пользуются на фронте, аргументов против замедления, считает источник, не прозвучало.

О том, что были и те, кто выступал против блокировки, можно судить по заявлениям депутатов Госдумы. Например, в конце 2025 года депутат Сергей Боярский говорил, что блокировки не будет, пока каналы не переведут свою аудиторию в национальный мессенджер Max.

О будущем Telegram рассуждала Кристина Потупчик в конце ноября — она возглавляет агентство по продвижению в этом мессенджере.

«Я уверена, что могут [заблокировать], и мне, если честно, все равно. Потому что рынок отсюда не уйдет никуда. Рынок все равно не уйдет. Другой площадки нет, и я не знаю, сколько лет надо, чтобы она появилась. Но поменяется вид рекламы, то есть сейчас Telegram уже больше не серая зона, тут невозможно быть анонимным, тут надо регистрироваться в Роскомнадзоре, ставить всякие ЕРИДы (Erid). Мы все платим налоги. Более того, так как это превратилось давно в бизнес, то многие каналы перестали быть негативными и токсичными, потому что они хотят, чтобы к ним приходили рекламодатели», — говорила она журналу «Инк».

Ещё один собеседник «Фонтанки», работающий в сфере продвижения госвласти в Сети, говорит, что в итоге последнее слово осталось за силовыми ведомствами: «Сколько мы ни убеждали, точку поставили они». Другой источник заметил, что после отключения Starlink’a на фронте сдерживающих факторов у РКН не осталось.

«Часть борьбы с НАТО»

Как ни странно, открыто против ограничений высказываются именно в патриотическом сегменте интернета. Например, основатель предприятия Lobaev Arms Владислав Лобаев написал, что за создание «Телеграма» Павла Дурова нужно представить к госнаграде. По его словам, мессенджер стал платформой не только для объединения общества и донесения смыслов, но и для коммуникации бойцов в зоне боевых действий с родными и близкими.

«Неплохо бы и РКН иметь больше уважения и доверия к гражданам страны, от имени которых они действуют, отключая мессенджер, которым пользуются миллионы ее жителей. Миллионы нормальных, приличных людей — поясню, если там почему-то это забыли», — пишет телеведущая Ника Стрижак.

«Символично, что сегодня Всемирный день безопасного интернета. Праздник, так сказать. Это подарок, что ли?» — пошутила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она напомнила, что не поддерживает ограничения и ее позиция по этому вопросу не изменилась.

В противовес лидерам мнений высказался депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, заявивший, что защита информации — это «часть борьбы с НАТО». «Я понимаю, что это многим доставляет неудобство, в том числе и мне, так как есть мой телеграм-канал, который люди читают. Но есть веление времени, есть угрозы, которые исходят, и на них надо реагировать», — сказал он.

«Вопрос работы иностранных интернет-платформ на территории России — это вопрос не предпочтений и не эмоций, а ответственности и соблюдения закона. Это касается и Telegram», — написал в своем канале депутат Госдумы, член ИТ-комитета Антон Немкин. Ответственность за дальнейшее развитие ситуации он возложил на сам Telegram.

Основатель мессенджера Павел Дуров так прокомментировал ситуацию со своим детищем: «Восемь лет назад Иран попробовал ту же стратегию и потерпел неудачу. Он запретил Telegram под надуманными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу. Несмотря на запрет, большинство иранцев по-прежнему используют Telegram (обходя цензуру) и предпочитают его приложениям, подверженным слежке. Ограничение свободы граждан никогда не будет правильным решением. Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность, несмотря на давление».

При этом администрация мессенджера в официальных заявлениях подчеркивает свою борьбу с вредоносным использованием платформы, включая призывы к диверсиям, насилию и мошенничеству. В таком ключе, например, компания комментировала блокировку звонков для борьбы с мошенниками. По сути, это тоже являлось замедлением сервиса — технически было сделано так, чтобы звонки не проходили.

По данным СМИ, Telegram в 2025 году заблокировал 44,085 млн каналов и групп, нарушающих его политику. Это в 2,7 раза больше, чем в 2024 году, когда Дурова арестовали во Франции по обвинению в причастности к преступлениям, совершенным другими людьми через мессенджер.

Telegram уже блокировали в 2017–2018 годах, и эта попытка была настолько неубедительной, что нынешние заявления властей до сих пор вызывают скепсис у опытных юзеров. В апреле 2018 года мессенджер был заблокирован в РФ в связи с отказом владельцев передавать ФСБ ключи дешифровки сообщений пользователей. В июне 2020 года Роскомнадзор перестал блокировать сервис, объяснив решение тем, что Дуров объявил о готовности «противодействовать терроризму и экстремизму». Тогда мессенджер заплатил штрафы за отказ удалить запрещенный в РФ контент по девяти делам, а российский сетевой регулятор зарегистрировал собственный телеграм-канал.

Как блокировка стала реальной

С момента первой попытки заблокировать Telegram прошло 8 лет. С тех пор технические средства стали более продвинутыми, а на смену «блокировке» пришло «замедление», которое фактически не сильно от нее отличается для большинства пользователей. За примером далеко ходить не надо — можно посмотреть на YouTube и WhatsApp*.

«В 2018–2020 годах ограничения были технологически примитивны, и попытки блокировать Telegram выливалиcь в массовые сбои в сторонних сервисах, что делало метод неэффективным, — говорит глава ИАА „Рустелеком“ Юрий Брюквин. — Сейчас инструменты DPI, фильтрации трафика и управление сетевым трафиком стали мощнее. Это позволяет применять избирательную деградацию (throttling) сервиса, перехватывать и снижать скорости отправки тяжелых файлов. Более тонкая настройка контроля, улучшенный локальный сетевой контроль через провайдеров — всё это делает „замедление“ технологически более устойчивой и менее заметной мерой, нежели прямое блокирование».

Источник «Фонтанки» на телеком-рынке рассказал, что блокировки происходят независимо от компаний, которые предоставляют услуги связи. «У нас у всех установлен программный комплекс, к которому нет доступа, и для нас он непрозрачен. Через него и воздействует Роскомнадзор. О том, что через него произошла блокировка, мы обычно узнаем от клиентов. Так случилось и в этот раз: еще утром мы узнали, что Роскомнадзор замедлил передачу медиафайлов в Telegram», — отметил он.

При этом собеседник добавил, что софт программного комплекса, который установлен у провайдеров проводного интернета и операторов мобильной связи, отличается: «Поэтому наверняка у кого-то с мобильного интернета грузится что-то лучше».

Программный комплекс называется ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) — это оборудование, устанавливаемое Роскомнадзором на сетях операторов связи в рамках закона о «суверенном интернете». Устанавливать такие начали в 2020 году.

«Насколько это будет успешно? Мы можем опять же наблюдать по истории других сервисов, которые подлежали блокировке. В целом они плюс-минус успешно блокируются, — рассуждает Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности. — Понятное дело, что какая-то доля пользователей так или иначе находит возможности обхода этих ограничений. Но если мы говорим именно о массовом пользователе, даже если человек нацелен и ищет возможность для нормальной работы сервиса, столкнувшись с одной, второй, третьей проблемой, он, как показывает практика, начинает от него отказываться и ищет альтернативные варианты».

С технической точки зрения мессенджер «Макс», возможно, готов заменить «Телеграм», как обстоят дела на практике — информации нет. «По тем данным, которые есть в открытом доступе, доля пока уступает. Насколько она быстро будет наращиваться, сложно прогнозировать в связи с тем, что нет каких-то объективных данных, которые мы могли бы взять и на них ориентироваться», — отмечает эксперт.

MAXимальная альтернатива

По данным ресурса MaxDash, который занимается статистикой в Max, сейчас там около 160 000 каналов. Возможность свободно регистрировать их пользователи получили накануне.

При этом у органов власти наиболее востребованным мессенджером остается Telegram. Накануне известия о замедлении комитет по госзаказу Ленинградской области опубликовал закупку на 3 млн рублей. В ней ищут подрядчика на проведение информационных кампаний в «Телеграме», «Максе», «ВКонтакте» и «Яндексе». Что именно там собираются публиковать, из закупки неясно. Однако есть разбивка по ценнику.

За пять постов в «Телеграме» чиновники готовы заплатить 1 миллион рублей. За пять постов в «Максе» — 500 тысяч. За пять постов во «ВКонтакте» — 875 тысяч рублей.

Это не единственная закупка региональных властей такого рода. Например, в конце прошлого года мэрия Новосибирска разместила закупку на публикацию постов во «ВКонтакте» и Telegram (на 3,8 млн рублей). Центр закупок Мордовии заказал подготовку и размещение публикаций в Telegram на 678 тысяч рублей.

