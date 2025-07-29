«Установленные сроки часто гибкие»: что о новом ультиматуме Трампа для России думают в мире

По истечении срока Трамп грозится ввести торговые пошлины Источник: The White House / whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп 28 июля сказал, что собирается сократить 50-дневный срок, ранее отведенный России для заключения мира с Украиной. Во вторник, 29 июля, он заявил, что новый дедлайн составит 10 дней и закончится 8 августа.

Решение Трампа сократить 50-дневный срок получило большое обсуждение в мире. Некоторые считают, что у него действительно кончилось терпение. Другие же отмечают, что американский лидер не всегда соблюдает дедлайны, которые устанавливает. О том, как на это отреагировали зарубежные СМИ, читайте в нашем материале.

Ответ Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва приняла к сведению заявление Трампа, пишут РИА Новости.

«Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее», — коротко ответил Песков на просьбу прокомментировать высказывание.

Реакция зарубежных СМИ

По мнению The Times , сдвиг дедлайна говорит о том, что у Трампа кончилось терпение.

«Позиция Трампа постепенно ужесточалась в течение нескольких месяцев с тех пор, как в конце марта он впервые заявил, что „зол“ на Путина, но он всегда казался готовым дать российскому лидеру больше возможностей», — отмечает The Times.

Британская газета The Guardian написала, что «новый срок знаменует собой резкое ускорение процесса в отношении России и Украины и будет приветствоваться в Киеве».

«Но ключевой вопрос остается открытым: что сделает Трамп на самом деле, когда время истечет?» — написало издание.

«Новый срок, установленный Трампом, подчеркивает его растущее разочарование нежеланием Путина идти на компромисс», — считает The New York Times .

Американский телеканал CNN , комментируя заявление Трампа, отметил, что тот не всегда соблюдает установленные им сроки.

«Многие аналитики отмечают, что сроки, установленные Трампом, часто гибкие. Он регулярно обещает что-то через „две недели“, а затем не выполняет. Сроки введения пошлин регулярно переносились, когда торговые соглашения не заключались», — написало СМИ.

Газета Politico напомнила, что во время своей предвыборной кампании 2024 года Трамп обещал прекратить конфликт между Россией и Украиной в течение одного дня.

«По мере того, как попытки добиться прекращения огня терпят неудачу, Трамп начал высказывать редкую для себя критику в адрес Путина», — добавило издание.

Bloomberg также написало, что «окончание конфликта оказалось недостижимым для американского президента». Агентство добавило, что реализация угрозы Трампа о введении вторичных санкций ударит по Индии и Китаю:

«Двум крупным торговым партнерам, поскольку Трамп стремится заключить соглашение о снижении пошлин и других барьеров с Нью-Дели, а в настоящее время в Стокгольме находятся переговорщики, стремящиеся продлить торговое перемирие с Пекином… Администрация Трампа вряд ли введет тарифы для крупных покупателей российских энергоносителей, таких как Китай, Индия и ЕС, учитывая сложные торговые переговоры с ними».

Напомним, 14 июля Трамп объявил, что через 50 дней введет импортные пошлины в 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если не будет заключено перемирие на Украине. После этого сообщалось, что Трамп допускает введение вторичных санкций против России даже раньше объявленного им срока в 50 дней.

Спустя две недели госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп теряет терпение из-за того, что его разговоры с российским коллегой Владимиром Путиным якобы не приводят к прекращению конфликта РФ и Украины.