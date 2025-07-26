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Политика Переговоры России и Украины Турция уже обсуждает новый саммит по Украине. На нем возможна встреча Путина и Зеленского

Турция уже обсуждает новый саммит по Украине. На нем возможна встреча Путина и Зеленского

Условия для такой встречи обговариваются

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Дипломаты обсуждают возможный саммит по Украине | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUДипломаты обсуждают возможный саммит по Украине | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Дипломаты обсуждают возможный саммит по Украине

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Глава МИД Турции Хакан Фидан рассказал, как продвигаются российско-украинские переговоры. Он сказал, что надеется на «свет в конце тоннеля» по поводу урегулирования на Украине. Для этого, по его мнению, необходимо продолжать прямые переговоры России и Украины.

Он подчеркнул, что у этого конфликта есть «очень серьезные региональные и глобальные последствия». И добавил, что в ходе третьего раунда переговоров обсуждалась организация встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Стороны обговаривали условия для такой встречи, она возможна в ходе будущего саммита.

«Была достигнута принципиальная договоренность об организации саммита в Турции, но делегациям на переговорах предстоит большая работа из-за различия позиций. Сейчас, когда они потихоньку разговаривают, я вижу желание найти компромисс. Если так будет продолжаться, верю, что появится промежуточное решение», — цитирует ТАСС Фидана.

Ранее Киев уже предложил организовать встречу президентов России и Украины при участии Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа до конца августа.

Владимир Мединский, глава российской переговорной делегации, ответил на предложение. Он отметил, что для встречи нужно предварительно проработать условия соглашения и темы обсуждения.

«На самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать», — заявил дипломат.

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Василина Берёзкина
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Переговоры Путин Зеленский Турция
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