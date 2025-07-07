Полиция оцепила Tesla: что происходит на парковке в Одинцово, где Роман Старовойт покончил с собой

Роман Старовойт, работавший до сегодняшнего дня в должности министра транспорта России, найден мертвым в подмосковном Одинцово. По информации Forbes, он мог покончить с собой еще более суток назад. Погибшего обнаружили в автомобиле Tesla на парковке возле парка.
Сейчас там идут следственные действия, передает корреспондент MSK1.RU.
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Территорию оградили, работают сотрудники СК и МВД.
Сотрудники открыли дверь машины, передает с места корреспондент MSK1.RU.
По информации источника РБК в правоохранительных органах, Старовойта проверяли на причастность к хищениям при строительстве фортификационных сооружений в Курской области.
Следователи осмотрели машину, а тело Романа Старовойта вынесли из кустов и увезли с места трагедии.
Журналистов к Tesla не подпустили. Затем на парковку пригнали эвакуатор, куда погрузили автомобиль. Следом за спецтехникой уехала и последняя машина спецслужб.
В кустах, в которых нашли тело чиновника, остались перчатки медиков и следователей.
В последний раз имя Старовойта упоминается на сайте Министерства транспорта 4 июля. В сообщении сказано, что он передал российским морякам и речникам поздравительный адрес от премьер-министра Михаила Мишустина и подчеркнул, что начинается новая веха развития отрасли.
В апреле стало известно о задержании бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Его обвинили в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения. Кто такой Алексей Смирнов — разбирались в материале MSK1.RU.