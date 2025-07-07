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Политика Старовойт найден мертвым Полиция оцепила Tesla: что происходит на парковке в Одинцово, где Роман Старовойт покончил с собой

Полиция оцепила Tesla: что происходит на парковке в Одинцово, где Роман Старовойт покончил с собой

Утром чиновника сняли с должности министра транспорта России

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4 комментария
Tesla Романа Старовойта, в которой его нашли мертвым | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUTesla Романа Старовойта, в которой его нашли мертвым | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Tesla Романа Старовойта, в которой его нашли мертвым

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Роман Старовойт, работавший до сегодняшнего дня в должности министра транспорта России, найден мертвым в подмосковном Одинцово. По информации Forbes, он мог покончить с собой еще более суток назад. Погибшего обнаружили в автомобиле Tesla на парковке возле парка.

Сейчас там идут следственные действия, передает корреспондент MSK1.RU.

Всё, что известно о смерти высокопоставленного чиновника, публикуем в режиме реального времени.

Tesla Романа Старовойта, в которой его нашли мертвым

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Территорию оградили, работают сотрудники СК и МВД.

Tesla Романа Старовойта, в которой его нашли мертвым | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUTesla Романа Старовойта, в которой его нашли мертвым | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Tesla Романа Старовойта, в которой его нашли мертвым

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Сотрудники открыли дверь машины, передает с места корреспондент MSK1.RU.

Tesla покончившего с собой Романа Старовойта

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

По информации источника РБК в правоохранительных органах, Старовойта проверяли на причастность к хищениям при строительстве фортификационных сооружений в Курской области.

Следственные действия на месте самоубийства Романа Старовойта

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Следователи осмотрели машину, а тело Романа Старовойта вынесли из кустов и увезли с места трагедии.

Следственные действия на месте самоубийства Романа Старовойта

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Журналистов к Tesla не подпустили. Затем на парковку пригнали эвакуатор, куда погрузили автомобиль. Следом за спецтехникой уехала и последняя машина спецслужб.

Следственные действия на месте самоубийства Романа Старовойта

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

В кустах, в которых нашли тело чиновника, остались перчатки медиков и следователей.

Место гибели Романа Старовойта | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUМесто гибели Романа Старовойта | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Место гибели Романа Старовойта

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

В последний раз имя Старовойта упоминается на сайте Министерства транспорта 4 июля. В сообщении сказано, что он передал российским морякам и речникам поздравительный адрес от премьер-министра Михаила Мишустина и подчеркнул, что начинается новая веха развития отрасли.

Экс-министр транспорта Роман Старовойт покончил с собой

Источник:

Городские медиа

В апреле стало известно о задержании бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Его обвинили в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения. Кто такой Алексей Смирнов — разбирались в материале MSK1.RU.

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Михаил Мечев
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Комментарии
4
JayroslavMudryi
5 минут
кто сказал что они работают? они просто не проверяют контролировать не кому как шла стройка
Гость
55 минут
Киров застрелился или его того? как говорил Бисмарк история в России ходит по кругу
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