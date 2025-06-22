США вступили в войну между Ираном и Израилем. Конгресс требует импичмента Трампа: что будет дальше

Трамп назвал удары по Ирану «историческим моментом» Источник: The White House / whitehouse.gov











В конфликте на Ближнем Востоке новый поворот событий: ВВС США атаковали ядерные объекты Ирана. Это было решение президента США Дональда Трампа. Разбираемся, как будут развиваться события и грозит ли американскому лидеру импичмент.

Армия США ударила по Ирану

ВВС США атаковали ядерную инфраструктуру Ирана, в том числе в Фордо, Исфахане и Натанзе. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Мы успешно завершили атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан, — написал он на своей странице в социальной сети Х. — Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана».

Сейчас проводится широкомасштабная эвакуация гражданских лиц из населенных пунктов, которые расположены с тремя ядерными установками Ирана. Иранские СМИ сообщают, что ядерные объекты были эвакуированы заранее, включая Фордо. Кроме того, заранее вывезли обогащенный уран, чтобы исключить угрозу радиационного загрязнения.

Администрация Трампа заранее сообщила об ударах по ядерным объектам Ирана высокопоставленным республиканцам в конгрессе США, не уведомив демократов.

После удара США по Ирану Трамп созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает CNN. Армия Израиля при этом заявила об ужесточении ограничений для населения. В стране запретили учебу, собрания и работу в большинстве отраслей.

Ошибка Трампа

Американский лидер Дональд Трамп назвал удары по Ирану «историческим моментом». Он подчеркнул, что Иран должен прекратить конфликт. В случае отсутствия мира США готовы к более масштабным атакам.

Трамп также предупредил, что США готовы уничтожить дополнительные цели в Иране в течение нескольких минут, но при этом надеется, что новые удары не потребуются. Он поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Американский лидер заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке недопустима. По его информации, Пентагон проведет пресс-конференцию по этому поводу уже в это воскресенье.

Американский аналитик Скотт Риттер назвал действия Трампа огромной ошибкой. По его мнению, Штаты вновь дискредитировали себя и доказали свою ненадежность в мирных переговорах.

«Самое глупое решение со времен президента Буша. Мы пока что не знаем даже, нанесли ли они ущерб. Израиль бомбил эти места в течение недели, многое уже было повреждено или уничтожено до этого», — отметил он.

Риттер задался вопросом о реакции России на такие действия США. Он считает, что после этого Москва вряд ли сможет верить Вашингтону. Эксперт предупредил, что такие удары со стороны США могут привести к непредсказуемым последствиям.

Атаку США на ядерные объекты Ирана осудил президент Чили. Габриэль Борич считает, что наличие власти не дает права использовать ее в нарушение правил. Политик призвал к миру.

Министерство иностранных дел Колумбии также просит США и Иран «срочно вернуться на путь переговоров». В ведомстве заявили, что Колумбия отвергает одностороннее применение силы, которое ставит под угрозу мир и стабильность.

Решение Трампа также осудили в конгрессе США. По информации конгрессмена Александрии Кортес, атаку ядерных объектов США Трамп осуществил без согласия конгресса.

В конгрессе заявили, что это нарушение Конституции и военных полномочий законодательного органа. Кортес назвала удар «катастрофическим» и предупредила, что последствия будут преследовать США на протяжении многих поколений. Также она считает, что такое действие американского лидера заслуживает импичмента.

Реакция Израиля

Премьер-министр Израиля Нетаньяху, напротив, считает, что решение Трампа «изменит историю».

«Поздравляю, президент Трамп, ваше смелое решение нанести удар по ядерным объектам Ирана с использованием устрашающей и праведной мощи Соединенных Штатов изменит историю», — сказал Нетаньяху в видеообращении.

В обращении к израильтянам он отметил, что его обещание уничтожить ядерные объекты исламской республики выполнено. Также политик подчеркнул, что США продемонстрировали большую силу, за которой должен последовать мир.

Ормузский пролив сейчас спешно покидают около 50 нефтяных танкеров — на фоне опасений, что Иран может перекрыть проход после ударов США.

Реакция Ирана

Организация по атомной энергии Ирана осудила недавние удары США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Эти бомбардировки назвали жестокими и нарушающими международное право, а также договор о нераспространении ядерного оружия.

Организация обвинила МАГАТЭ в безразличии и призвала США к ответственности, сославшись на заявление президента Трампа. В Иране пообещали продолжить свою ядерную программу, несмотря на атаки. Кроме того, начались судебные разбирательства для защиты прав Ирана.

«Удары США по Ирану являются опасным обострением ситуации в регионе и прямой угрозой международному миру», — заявил генсек ООН.

Теперь тысячи американских военнослужащих могут стать жертвами ракет, беспилотников или атак различных группировок, которые поддерживают Иран. Об этом объявило государственное телевидение Ирана. В зоне досягаемости огня сейчас находятся около 40 тысяч американских солдат.

В центре ядерной безопасности страны заявили, что Тегеран официально обвинил США в атаке на ядерные объекты. К счастью, после ударов ВВС США следов загрязнения в Иране не зафиксировано.

Кадры из иранского Фордо после атаки американских ВВС Источник: Isna

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в результате ударов США нарушили устав ООН, а также международное право, атаковав «мирные ядерные объекты» Ирана. Также Аракчи подчеркнул, что Иран оставляет за собой все возможные варианты для защиты своих интересов в свете нападения Штатов на Иран.