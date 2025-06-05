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Политика Переговоры России и Украины Трамп попросил Путина не наносить ответный удар по Украине и пригрозил Киеву санкциями

Трамп попросил Путина не наносить ответный удар по Украине и пригрозил Киеву санкциями

Атаки они обсудили накануне в телефонном разговоре

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Если сделки по Украине не будет, Трамп готов ввести новые санкции не только против России, но и Украины | Источник: Nathan Howard / ReutersЕсли сделки по Украине не будет, Трамп готов ввести новые санкции не только против России, но и Украины | Источник: Nathan Howard / Reuters

Если сделки по Украине не будет, Трамп готов ввести новые санкции не только против России, но и Украины

Источник:

Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп попросил президента России Владимира Путина не отвечать Украине на прошедшие 1 июня атаки. Однако американский лидер понимает размышления российского коллеги по этому поводу.

«Я сказал: не делай этого. Тебе не стоит этого делать», — сказал Трамп, выступая в Овальном кабинете.

Тему атак они обсуждали во время телефонного разговора, прошедшего накануне. Тогда Путин дал понять, что Россия ответит на прошедшие удары Киева, у нее «нет выбора».

Журналисты начали утверждать, что таким образом Москва «играет в игры» на фоне переговорного процесса. Но Трамп опроверг это высказывание.

«Не думаю, что он (Путин — прим. ред.) играет в игры. <…> По нему нанесли удар. Он наносил удары. Так что я понимаю это. Но по нему нанесли сильный удар», — ответил президент США.

Под этим президент США подразумевал теракты, которые произошли в России в ночь с 31 мая на 1 июня. Тогда в Брянской и Курской областях с разницей в несколько часов взорвали мосты. Один из них был автомобильным и упал на ж/д пути, по которому в это время ехал пассажирский поезд. Во втором случае подорвали железнодорожный мост, по которому двигался грузовой состав.

Чуть позднее, днем 1 июня, Украина атаковала беспилотниками военные аэродромы в пяти регионах России. Под удар попали Мурманская, Иркутская, Ивановская, Рязанская и Амурская области.

На фоне этого у главы США спросили, будет ли он ужесточать санкции.

«Когда настанет момент, что я увижу, что мы не сможем заключить сделку, что это не остановится, в этот момент, он есть в моей голове, мы будем очень жесткими. Но это может коснуться двух стран, нужны оба, чтобы танцевать танго», — сказал президент США, имея в виду, что санкции могут затронуть также Украину.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Дональд Трамп Спецоперация на Украине Переговоры России и Украины Переговоры России и США
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