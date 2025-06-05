Трамп попросил Путина не наносить ответный удар по Украине и пригрозил Киеву санкциями

Если сделки по Украине не будет, Трамп готов ввести новые санкции не только против России, но и Украины Источник: Nathan Howard / Reuters











Президент США Дональд Трамп попросил президента России Владимира Путина не отвечать Украине на прошедшие 1 июня атаки. Однако американский лидер понимает размышления российского коллеги по этому поводу.

«Я сказал: не делай этого. Тебе не стоит этого делать», — сказал Трамп, выступая в Овальном кабинете.

Тему атак они обсуждали во время телефонного разговора, прошедшего накануне. Тогда Путин дал понять, что Россия ответит на прошедшие удары Киева, у нее «нет выбора».

Журналисты начали утверждать, что таким образом Москва «играет в игры» на фоне переговорного процесса. Но Трамп опроверг это высказывание.

«Не думаю, что он (Путин — прим. ред.) играет в игры. <…> По нему нанесли удар. Он наносил удары. Так что я понимаю это. Но по нему нанесли сильный удар», — ответил президент США.

Под этим президент США подразумевал теракты, которые произошли в России в ночь с 31 мая на 1 июня. Тогда в Брянской и Курской областях с разницей в несколько часов взорвали мосты. Один из них был автомобильным и упал на ж/д пути, по которому в это время ехал пассажирский поезд. Во втором случае подорвали железнодорожный мост, по которому двигался грузовой состав.

Чуть позднее, днем 1 июня, Украина атаковала беспилотниками военные аэродромы в пяти регионах России. Под удар попали Мурманская, Иркутская, Ивановская, Рязанская и Амурская области.

На фоне этого у главы США спросили, будет ли он ужесточать санкции.