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Политика Спецоперация на Украине Россия и Украина провели второй этап обмена пленными

Россия и Украина провели второй этап обмена пленными

Страны договорились об этом на переговорах в Стамбуле

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В страну вернулись уже 697 военнопленных | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВ страну вернулись уже 697 военнопленных | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В страну вернулись уже 697 военнопленных

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Крупнейший обмен пленными между Россией и Украиной проходит в несколько этапов. Сегодня состоялся второй из них, в котором вернулись в Россию еще 307 человек.

«24 мая, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 307 российских военнослужащих», — сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Уточняется, что на Украину были возвращены столько же — 307 военнопленных. Таким образом, страны обменяли уже 697 человек.

Страны договорились о крупнейшем обмене пленными на первых за три года прямых переговорах. Они проходили в Стамбуле 16 мая, Турция была посредником при этом общении.

Помимо предложения провести обмен пленными, Украина предложила провести личную встречу между президентами двух стран Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Киев также выступает за то, чтобы ввести 30-дневное перемирие, однако Россия на это не соглашается.

Из-за участившихся атак на прошедшей неделе Владимир Путин принял другое решение — создать на границе двух стран буферную зону. В МИД РФ пояснили, что она необходима как полоса безопасности. С ее помощью российские регионы будут лучше защищены от проникновения диверсионных групп и нанесения ударов.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Спецоперация на Украине Обмен пленными Переговоры России и Украины
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