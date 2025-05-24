Россия и Украина провели второй этап обмена пленными

В страну вернулись уже 697 военнопленных Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Крупнейший обмен пленными между Россией и Украиной проходит в несколько этапов. Сегодня состоялся второй из них, в котором вернулись в Россию еще 307 человек.

«24 мая, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 307 российских военнослужащих», — сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Уточняется, что на Украину были возвращены столько же — 307 военнопленных. Таким образом, страны обменяли уже 697 человек.

Страны договорились о крупнейшем обмене пленными на первых за три года прямых переговорах. Они проходили в Стамбуле 16 мая, Турция была посредником при этом общении.

Помимо предложения провести обмен пленными, Украина предложила провести личную встречу между президентами двух стран Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Киев также выступает за то, чтобы ввести 30-дневное перемирие, однако Россия на это не соглашается.