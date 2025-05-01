Путин на марафоне «Знание. Первые» назвал Россию нацией победителей

— Проигравшие пытаются нам что-то навязать и извратить. А мы, безусловно, — нация победителей, нация в широком смысле этого слова. Когда я говорю «нация», имею в виду все народы, все этносы бывшего Советского Союза и России, конечно же, — прокомментировал президент на встрече с участниками мероприятия.