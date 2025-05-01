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Политика Путин на марафоне «Знание. Первые» назвал Россию нацией победителей

Путин на марафоне «Знание. Первые» назвал Россию нацией победителей

Событие приурочили к 80-летию Победы

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Глава государства посетил марафон в Музее Победы | Источник: Кремль. Новости / «Телеграм»Глава государства посетил марафон в Музее Победы | Источник: Кремль. Новости / «Телеграм»

Глава государства посетил марафон в Музее Победы

Источник:

Кремль. Новости / «Телеграм»

Владимир Путин выступил на марафоне «Знание. Первые». Глава государства заявил, что Россия — это нация победителей.

— Проигравшие пытаются нам что-то навязать и извратить. А мы, безусловно, — нация победителей, нация в широком смысле этого слова. Когда я говорю «нация», имею в виду все народы, все этносы бывшего Советского Союза и России, конечно же, — прокомментировал президент на встрече с участниками мероприятия.

Просветительский марафон «Знание. Первые» в этом году посвящен 80-летию Победы. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России. В Москве площадкой события стал музей Победы на Поклонной горе.

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