Путин на марафоне «Знание. Первые» назвал Россию нацией победителей

Владимир Путин выступил на марафоне «Знание. Первые». Глава государства заявил, что Россия — это нация победителей.
— Проигравшие пытаются нам что-то навязать и извратить. А мы, безусловно, — нация победителей, нация в широком смысле этого слова. Когда я говорю «нация», имею в виду все народы, все этносы бывшего Советского Союза и России, конечно же, — прокомментировал президент на встрече с участниками мероприятия.
Просветительский марафон «Знание. Первые» в этом году посвящен 80-летию Победы. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России. В Москве площадкой события стал музей Победы на Поклонной горе.