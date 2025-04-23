США, Европа и Украина провели встречу, чтобы согласовать мирный план: что он включает и как прошли переговоры

Встреча состоялась в Лондоне Источник: Tom Nicholson / Reuters











Сегодня в Лондоне состоялась встреча по урегулированию украинского конфликта. Однако изначально она должна была пройти в рамках переговоров на уровне министров различных стран, участвующих в урегулировании конфликта на Украине. В итоге же из-за разногласий на ней были только эксперты. Что они обсуждали и к чему пришли, в материале.

«Сегодняшняя встреча министров иностранных дел по украинским мирным переговорам откладывается. Переговоры на официальном уровне продолжатся, но они будут закрыты для СМИ», — сообщили в МИД Британии изданию The Guardian.

Изначально в переговорах должны были принять участие главы внешнеполитических ведомств Великобритании, США, Франции, Германии и Украины. Однако встреча прошла в рамках экспертов пяти стран.

От украинской стороны на переговорах присутствовал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. В ходе этих переговоров Сибига встретился с британским коллегой Дэвидом Лэмми. Однако глава МИД Великобритании участие в самом переговорном процессе не принимал, так как изначально от этого отказался, сообщал Sky News.

США на встречах представлял спецпосланник президента Дональда Трампа Кит Келлог. В ходе переговоров у него возникли разногласия с представителями стран Евросоюза на фоне того, что Россия стремится добиться снятия санкций до завершения переговоров, а Европа выступает против этого. Также спор возник по поводу вопроса о признании Крыма частью Российской Федерации, передает Reuters.

Против этого с публичным осуждением в адрес США ранее выступил и украинский лидер Владимир Зеленский. Он заявил, что Киев никогда не признает воссоединение полуострова с Россией. Его заявление, кстати, сказалось на решении главы госдепартамента США Марко Рубио не посещать эту встречу. Такое же решение принял и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, пишет The New York Times.

А вот французское и британское руководство напротив, готовы рассмотреть сценарий, при котором Украина согласится признать потерю некоторых территорий, которые официально стали частью России, в рамках возможного соглашения о разрешении конфликта, пишет WSJ.

Тем временем США продолжает ждать ответ Украины на мирный рамочный документ, который включает признание США Крыма частью России и неофициальное признание российского контроля почти над всеми подконтрольными РФ территориями, передает Axios. Ранее глава Госдепа США Рубио предупреждал, что у Трампа заканчивается терпение на этот счет.