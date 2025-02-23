Партия Шольца провалилась на выборах: кто придет к власти и что ждет Германию

Олаф Шольц признал поражение Источник: NATO / flickr











Партия Олафа Шольца (СДПГ) провалилась на досрочных парламентских выборах в Германии. Социал-демократическую партию поддержали около 16% избирателей — для нее это самый худший результат в истории, передает телеканал ARD со ссылкой на экзитпол. Процент на треть меньше, чем в 2021 году.

Побеждает блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с почти 29% голосов.

— Это горький результат выборов для Социал-демократической партии, — заявил Шольц. — Это поражение на выборах. Я тоже несу ответственность за этот результат. Для меня здесь первым делом важно поздравить ХДС/ХСС, председателя ХДС Фридриха Мерца с поручением сформировать следующее правительство.

Удивительный результат показала партия «Альтернатива для Германии» с рекордными для себя 20%. Она заняла второе место.

За СДПГ идут «Зеленые» и Левая партия — 12% и 9% голосов соответственно. На грани попадания в бундестаг оказались «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) и Свободная демократическая партия (СвДП) экс-министра финансов Кристиана Линднера. Они набрали барьерные значения — 5%. Если ситуация изменится и результат одной из партий окажется меньше, ей не удастся пройти в парламент.

Теперь ХДС/ХСС сформирует правящую коалицию. Она выдвинет кандидата в канцлеры, который станет новым главой правительства Германии. В составе парламента будет не менее 598 депутатов.

Места могут распределиться так: ХДС/ХСС получит от 187 до 210 мест, «Альтернатива для Германии» — 131–145 мест, СДПГ — 106–118, «Зеленые» — от 81 до 94, Левая партия — 58–62, BSW и СвДП — до 33 мест.

Как пишет ТАСС, прибегая к оценкам местных аналитиков, формирование правительства с такими результатами выборов будет крайне сложным, учитывая, что с «Альтернативой для Германии» другие партии категорически отказываются сотрудничать. Политологи считают самым реалистичным вариантом создания правящей коалиции альянс в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ.

Если новым канцлером станет Фридрих Мерц, российско-немецкие отношения могут ухудшиться, заявил РИА Новости политический эксперт Георг Шпётле:

— Фридрих Мерц — экономист, он мог бы многое сделать для экономики Германии. Однако многие боятся, что он настроен слишком проукраински, он лично дважды обещал Зеленскому, что передаст ему дальнобойные ракеты Taurus, которыми украинцы будут бить по российским городам… Так что если бы Шольц остался канцлером, это было бы даже более позитивно для германо-российских отношений.

Явка на выборах стала самой высокой с момента объединения Германии в 1990 году — 83%.